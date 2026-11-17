До тренерського штабу англійського «Манчестер Юнайтед» уперше в історії увійде жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Manchester Evening News.

Іспанка Сільвія Туя допомагатиме новому головному тренеру манкуніанців Маурісіо Почеттіно. Аргентинець співпрацює зі спеціалісткою з фізичної підготовки з 2024 року. У збірній США вона відповідала за відновлення і профілактику травм.

Туя здобула ступінь у галузі спортивних наук. Раніше вона працювала в жіночій команді іспанського «Леванте» та була викладачкою у Національному інституті фізкультури Каталонії. Також Почеттіно асистуватимуть його син Себастьяно, помічники Хесус Перес і Мігель Д'Агостіно, тренер воротарів Тоні Хіменес.

Аргентинський фахівець офіційно очолить МЮ після міжнародної паузи. Він замінив на посаді Майкла Карріка, під керівництвом якого «червоні дияволи» провалили старт сезону. Зокрема, в англійській Прем'єр-лізі манкуніанці йдуть в зоні вильоту.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.