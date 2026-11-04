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«Динамо» з поразкою від «Рейнджерс» прикро вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» з поразкою від «Рейнджерс» прикро вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
Столичний гранд розгубив перевагу з домашнього поєдинку
фото: ФК «Динамо»

Вихованці «біло-синіх» не затрималися надовго на європейській арені

Юнацька команда київського «Динамо» розгромно поступилося шотландському «Рейнджерс» U-19 у другому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

На Туманний Альбіон підопічні Вадима Мілька поїхали з домашньою перемогою (3:2). Однак, на виїзді зі старту поєдинку потрапили під тиск суперника. Зрештою, кияни пропустили на 16-й хвилині – Стюарт поклав у кут із-за меж штрафного.

Ще двічі юнаки «Рейнджерс» забили в другому таймі. Спершу Глазго отримав пас у штрафному «біло-синіх» і поцілив у дальній кут. А згодом Кемерон після прострілу прибрав Огородніка та переграв Роєнка перед воротами – 0:3 у підсумку.

Після поразки в передмісті Глазго єврокубкова мандрівка «Динамо» U-19 в нинішньому сезоні завершилася. Команда Мілька тепер зосередиться на виступах у Національній лізі. У сітці Юнацької ліги УЄФА залишається юнацька команда донецького «Шахтаря», що стартувала з чотирьох поразок.

Юнацька ліга УЄФА. Шлях чемпіонів, другий раунд

«Рейнджерс» U-19 – «Динамо» U-19 – 3:0 (перший матч – 2:3)

  • Голи: Стюарт, 16, Глазго, 62, Кемерон, 73

До слова, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

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Теги: ФК «Динамо» ФК «Рейнджерс» Ліга чемпіонів УЄФА футбол

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Футбол

«Динамо» з поразкою від «Рейнджерс» прикро вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» з поразкою від «Рейнджерс» прикро вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
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