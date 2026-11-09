11-й тур Серії А 2026/27: автоголи, символічна перемога та реванш «Роми»
Тиждень італійського чемпіонату вийшов щедрим на помилки команд
Італійський чемпіонат продовжує збирати увагу фанатів футболу. Про те, чим відзначився 11-й тур Серії А, у цьому огляді повідомляє «Главком».
«Кальярі» зробив подарунок Джіджі Ріві
«Кальярі» перервав серію з чотирьох поразок поспіль, мінімально обігравши «Фрозіноне» (1:0). Єдиний гол зустрічі на 38-й хвилині забив Мішель Адопо, який вдало зіграв на добиванні. Для сардинців ця перемога мала особливе символічне значення, адже матч відбувся в день народження легендарного Джіджі Ріви. Колишньому нападнику, який залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Італії, виповнилося б 82 роки. Ріва більшу частину кар'єри провів саме в «Кальярі» та привів клуб до єдиного чемпіонського титулу в історії у сезоні 1969/70.
«Рома» піднялася до трійки найкращих
«Рома» скористалася втратою очок конкурентами та піднялася на друге місце в Серії А після впевненої перемоги над «Сассуоло» (3:0). Римляни вирішили долю зустрічі ще до перерви, коли на 27-й хвилині Маріо Ермосо відкрив рахунок, а вже за три хвилини Себастьян Валукевич зрізав м'яч у власні ворота. Остаточний результат встановив Родріго Мора на 58-й хвилині, забивши після передачі Донієлла Малена.
Для команди Джана П'єро Гасперіні це була важлива перемога після невдалого виступу в єврокубках. «Рома» набрала 27 очок і майже наздогнала «Інтер», який має 28 очок. Водночас перемога над «Сассуоло» стала для команди п'ятою у шести матчах Серії А.
Комічна нічия «Торіно» та «Лечче»
«Торіно» та «Лечче» розійшлися нічиєю 1:1, причому обидва м'ячі в цій зустрічі були записані як автоголи. На 60-й хвилині господарі вийшли вперед після того, як захисник «Лечче» Кіалонда Гаспар зрізав м'яч у власні ворота. Гості відповіли аналогічним чином на 73-й, бо Даніло Браганса невдало зіграв біля власних воріт і відправив м'яч у сітку після атаки туринців.
Наступний тур Серії А пройде 21-23 листопада. А з усіма результатами одинадцятого ігрового тижня італійського чемпіонату можна ознайомитися нижче.
Серія А 2026/27. 11-й тур
|Венеція
|2:1 (0:0)
|Удінезе
|Голи: Башич (53), Перес (65) – Морено (автогол, 57)
|Торіно
|1:1 (0:0)
|Лечче
|Голи: Гаспар (автогол, 60) – Браганса (автогол, 73)
|Рома
|3:0 (2:0)
|Сассуоло
|Голи: Ермосо (27), Валукєвич (30), Мора (58)
|Кальярі
|1:0 (1:0)
|Фрозіноне
|Голи: Адопо (38)
|Парма
|1:2 (0:0)
|Болонья
|Голи: Сьєрро (81) – Теат (53), Орсоліні (72)
|Наполі
|1:1 (0:1)
|Лаціо
|Голи: Педраса (автогол, 36) – Фратеззі (28)
|Монца
|0:1 (0:0)
|Аталанта
|Голи: Крстович (49)
|Дженоа
|1:2 (0:2)
|Мілан
|Голи: Еллертссон (88) – Сіссе (13), Пулісік (19)
|Інтер
|2:0 (2:0)
|Комо
|Голи: Еспозіто (12), Тюрам (19)
|Фіорентина
|2:2 (1:1)
|Ювентус
|Голи: Пельєгріно (4), Ніє (54) - Вольтемаде (32), Бремер (66)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що минулий тиждень Серії А запам'ятався неприємним скандалом.
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