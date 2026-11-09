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11-й тур Серії А 2026/27: автоголи, символічна перемога та реванш «Роми» 

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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11-й тур Серії А 2026/27: автоголи, символічна перемога та реванш «Роми» 
«Рома» тримається серед лідерів Серії А
фото: ФК «Рома»

Тиждень італійського чемпіонату вийшов щедрим на помилки команд

Італійський чемпіонат продовжує збирати увагу фанатів футболу. Про те, чим відзначився 11-й тур Серії А, у цьому огляді повідомляє «Главком»

«Кальярі» зробив подарунок Джіджі Ріві

«Кальярі» перервав серію з чотирьох поразок поспіль, мінімально обігравши «Фрозіноне» (1:0). Єдиний гол зустрічі на 38-й хвилині забив Мішель Адопо, який вдало зіграв на добиванні. Для сардинців ця перемога мала особливе символічне значення, адже матч відбувся в день народження легендарного Джіджі Ріви. Колишньому нападнику, який залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Італії, виповнилося б 82 роки. Ріва більшу частину кар'єри провів саме в «Кальярі» та привів клуб до єдиного чемпіонського титулу в історії у сезоні 1969/70.

«Рома» піднялася до трійки найкращих

«Рома» скористалася втратою очок конкурентами та піднялася на друге місце в Серії А після впевненої перемоги над «Сассуоло» (3:0). Римляни вирішили долю зустрічі ще до перерви, коли на 27-й хвилині Маріо Ермосо відкрив рахунок, а вже за три хвилини Себастьян Валукевич зрізав м'яч у власні ворота. Остаточний результат встановив Родріго Мора на 58-й хвилині, забивши після передачі Донієлла Малена.

Для команди Джана П'єро Гасперіні це була важлива перемога після невдалого виступу в єврокубках. «Рома» набрала 27 очок і майже наздогнала «Інтер», який має 28 очок. Водночас перемога над «Сассуоло» стала для команди п'ятою у шести матчах Серії А.

Комічна нічия «Торіно» та «Лечче»

«Торіно» та «Лечче» розійшлися нічиєю 1:1, причому обидва м'ячі в цій зустрічі були записані як автоголи. На 60-й хвилині господарі вийшли вперед після того, як захисник «Лечче» Кіалонда Гаспар зрізав м'яч у власні ворота. Гості відповіли аналогічним чином на 73-й, бо Даніло Браганса невдало зіграв біля власних воріт і відправив м'яч у сітку після атаки туринців.

Наступний тур Серії А пройде 21-23 листопада. А з усіма результатами одинадцятого ігрового тижня італійського чемпіонату можна ознайомитися нижче. 

Серія А 2026/27. 11-й тур

Венеція 2:1 (0:0) Удінезе 
Голи: Башич (53), Перес (65) – Морено (автогол, 57)
Торіно 1:1 (0:0) Лечче
Голи: Гаспар (автогол, 60) – Браганса (автогол, 73)
Рома 3:0 (2:0) Сассуоло
Голи: Ермосо (27), Валукєвич (30), Мора (58)
Кальярі 1:0 (1:0) Фрозіноне
Голи: Адопо (38)
Парма 1:2 (0:0) Болонья
Голи: Сьєрро (81) – Теат (53), Орсоліні (72)
Наполі 1:1 (0:1) Лаціо
Голи: Педраса (автогол, 36) – Фратеззі (28)
Монца 0:1 (0:0) Аталанта
Голи: Крстович (49)
Дженоа 1:2 (0:2) Мілан
Голи: Еллертссон (88) – Сіссе (13), Пулісік (19)
Інтер 2:0 (2:0) Комо
Голи: Еспозіто (12), Тюрам (19)
Фіорентина 2:2 (1:1)
 Ювентус
Голи: Пельєгріно (4), Ніє (54) - Вольтемаде (32), Бремер (66)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулий тиждень Серії А запам'ятався неприємним скандалом

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Теги: Серія А футбол ФК Інтер (Мілан) ФК Рома

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