«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ

Джонатан Та отримав варіант у чемпіонаті Іспанії

Лідер Ла Ліги накинув оком на провідного футболіста німецького гранда

Центрбек мюнхенської «Баварії» Джонатан Та потрапив до сфери зацікавлень іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Germany.

«Блаугранас» розглядають купівлю оборонця вже взимку. У трансфері зацікавлений спортивний директор каталонців Деку. Він вважає, що поруч із молодим Пау Кубарсі повинен грати досвідчений центрбек.

Водночас «Баварія» не налаштована прощатися з Та. Контракт оборонця з «ротен» розрахований до літа 2029 року. Сам німець задоволений своїм статусом у лавах гранда Бундесліги.

Та в нинішньому сезоні провів 13 матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Раніше центрбек захищав кольори леверкузенського «Баєра», дюссельдорфської «Фортуни» та рідного «Гамбурга».

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.