Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
Джонатан Та отримав варіант у чемпіонаті Іспанії
фото: ФК «Баварія»

Лідер Ла Ліги накинув оком на провідного футболіста німецького гранда

Центрбек мюнхенської «Баварії» Джонатан Та потрапив до сфери зацікавлень іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Germany.

«Блаугранас» розглядають купівлю оборонця вже взимку. У трансфері зацікавлений спортивний директор каталонців Деку. Він вважає, що поруч із молодим Пау Кубарсі повинен грати досвідчений центрбек.

Водночас «Баварія» не налаштована прощатися з Та. Контракт оборонця з «ротен» розрахований до літа 2029 року. Сам німець задоволений своїм статусом у лавах гранда Бундесліги.

Та в нинішньому сезоні провів 13 матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Раніше центрбек захищав кольори леверкузенського «Баєра», дюссельдорфської «Фортуни» та рідного «Гамбурга».

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Читайте також:

Теги: ФК Барселона Ла Ліга ФК Баварія Бундесліга футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пау Кубарсі пішов слідами Ламіна Ямаля
Чемпіон світу в 19 років здобув престижну футбольну нагороду
Вчора, 19:24
Мануель Ноєр не допоможе «ротен» найближчим часом
Капітан «Баварії» вибув на тривалий період
8 листопада, 15:59
Ламін Ямаль отримав позаплановий відпочинок
Лідер «Барселони» пропустить матч збірної Іспанії у Лізі націй
Вчора, 15:20
Хуліан Альварес став яблуком розбрату між грандами
«Барселона» отримала смішний штраф за спробу переманити Альвареса
27 жовтня, 18:13
Жуль Кунде на тренуванні «блаугранас»
«Доведеться вам із цим змиритися». Оборонець «Барселони» потрапив у мовний скандал
2 листопада, 13:13
Хаві Еспарт узяв вимушену паузу в сезоні
Вундеркінд «Барселони» вибув на тривалий період
26 жовтня, 16:05
Ямаль не зумів проявити себе у грі з мадридцями
Ель Класіко: соцмережі заполонили ШІ-відео після перемоги «Реала» над «Барселоною»
26 жовтня, 10:23
Хесус Овоно прокоментував жахливу подію
Воротар Овоно зробив заяву після смертельного зіткнення з нападником «Тенеріфе»
4 листопада, 20:12
П'єро Інкап'є отримав варіант у Ла Лізі
«Барселона» накинула оком на фіналіста Ліги чемпіонів – ЗМІ
3 листопада, 16:58

Футбол

«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua