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Воротар «Челсі» розбив «Феррарі» вартістю понад 400 тисяч євро

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Воротар «Челсі» розбив «Феррарі» вартістю понад 400 тисяч євро
Санчес врізався в огорожу на швидкості близько 110 км/год

28-річний Санчес не впорався з керуванням Ferrari 488 Challenge Evo

Воротар «Челсі» Роберт Санчес, який виступає на правах оренди за «Комо», потрапив в аварію на гоночній трасі в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Аварія стався у понеділок, 9 листопада.

28-річний Санчес не впорався з керуванням Ferrari 488 Challenge Evo вартістю близько 300 тисяч фунтів (приблизно 420 тисяч доларів) і врізався в огорожу на швидкості близько 110 км/год.

Внаслідок аварії передня частина автомобіля отримала серйозні пошкодження, а уламки розлетілися трасою. Заїзд було зупинено приблизно на годину, поки співробітники автодрому прибирали уламки та відновлювали огорожу.

Сам Санчес не постраждав.

Нагадаємо, настоятель храму Георгія Побєдоносця у Воронежі 40-річний Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як Турбобатюшка, потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Воронезькій області.

Зазначається, що священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.

Теги: футбол

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