Іспанська поліція почала розслідувати смерть форварда «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля

Хесус де Мігель переніс зупинку серця після того, як зіткнувся із воротарем «Андорри»

Слідство зосереджене на встановленні всіх обставин ігрового епізоду, після якого футболіст пішов з життя

Іспанська поліція розслідує смерть форварда «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля після зіткнення з воротарем «Андорри» Хесусом Овоною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

За даними джерела, відділ з розслідування вбивств Національної поліції Санта-Крус-де-Тенеріфе вивчає обставини смерті де Мігеля, який помер у вівторок, 3 листопада, після того, як у нього сталася зупинка серця під час матчу Сегунди «Андоррою».

Слідство зосереджене на встановленні всіх обставин ігрового епізоду, після якого футболіст пішов з життя.

Нагадаємо, у понеділок, 2 листопада, у компенсований час зустрічі де Мігель зіткнувся з голкіпером суперника Хесусом Овоно, який ударив його коліном у груди. Нападник знепритомнів, а воротар отримав червону картку. Матч був перерваний за рахунку 2:2.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Після надання медичної допомоги футболіста доправили до лікарні. На шляху до неї у нього сталася зупинка серця, проте медикам вдалося відновити його роботу. Де Мігеля госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Вранці у вівторок, 3 листопада, «Тенерифе» повідомив про смерть нападника.

«Немає слів, здатних нас втішити. Немає абсолютно нічого, що могло б полегшити цю глибоку скорботу. Ми поруч із його родиною, близькими та всіма вболівальниками «Тенерифе», які сьогодні оплакують цю трагічну втрату.

Сім'я Хесуса де Мігеля дякує всім за численні слова підтримки і від щирого серця просить з максимальною повагою поставитися до її приватного життя в ці страшні хвилини», – йдеться у заяві клубу.