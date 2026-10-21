«Баварія» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

Чемпіони Німеччини й Англії з'ясують взаємини

Сьогодні, 21 жовтня 2026 року, мюнхенська «Баварія» на стадіоні «Альянц Арена» прийме лондонський «Арсенал» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Баварія» – «Арсенал»

Шанси чемпіона Німеччини на 12:05 21 жовтня виглядають переконливішими, вважають букмекери GGBET. На домашній успіх «ротен» запропоновано коефіцієнт 2,10. Тим часом на потенційну перемогу англійського гранда виставлено кеф 3,34. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,93. Зате на впевнену звитягу «Баварії» (2:0) закладено коефіцієнт 10,50. Натомість на тотал більше 3,0 запропоновано кеф 1,73.

Передматчевий стан команд

Минулого тижня німецький гранд не втримав перемогу над норвезьким «Вікінгом» (3:3). Голами відзначилися форвард Кейн (дубль) і вінгер Діас. Зате в першому турі «Баварія» розтрощила іншого представника скандинавської країни – «Буде/Глімт» (5:0). Тоді забиті м'ячі до свого активу хавбек Мусіала, той же Кейн, оборонець Девіс і півзахисник Олісе (дубль).

Тим часом «Арсенал» іде в турнірі без очкових втрат. У стартовому турі «каноніри» здолали італійський «Наполі» (1:0). Переможний м'яч оформив оформив хавбек Едегор. А минулого вівторка чемпіон Англії розгромив французький «Лілль» (3:0). Голи оформили оборонець Тімбер, півзахисник Езе та вінгер Сака.

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Орієнтовні склади команд

«Баварія»: Ноєр – Лаймер, Упамекано, Та, Девіс – Кімміх, Павловіч – Карль, Сайбарі, Діас – Кейн

«Арсенал»: Рая – Тімбер, Конса, Габріел, Калафйорі – Райс, Льюїс-Скеллі – Сака, Едегор, Мадуеке – Гаверц

Історія очних зустрічей

Наразі команди зіграли 15 матчів. Німецький гранд перемагав удвічі частіше – вісім звитяг проти чотирьох. Унічию завершилися три поєдинки.

Шляхи суперників перетнулися у минулому сезоні Ліги чемпіонів. Тоді в основному раунді турніру «Баварія» гостювала в Лондоні. «Арсенал» виявився не надто гостинним і здолав мюнхенців (3:1). Голами відзначилися оборонець Тімбер і вінгери Мадуеке та Мартінеллі. У складі «ротен» рахунок розмочив хавбек Карль.

Де дивитися матч «Баварія» – «Арсенал»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».