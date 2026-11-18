За збірну Аргентини Мессі провів 208 матчів та забив 126 голів

Ліонель Мессі хоче вимагати від Аргентинської футбольної асоціації (AFA) припинити використовувати його ім'я з комерційною метою на тлі фінансових скандалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

За інформацією джерела, юридична команда Мессі залучила спеціалістів для складання офіційного документа.

Раніше нападник оголосив про завершення виступів за збірну Аргентини.

39-річний Мессі з 2023 року виступає за клуб північноамериканської Головної ліги футболу (MLS) «Інтер Маямі». Він є чемпіоном світу (2022 рік), дворазовим срібним призером світових першостей (2014, 2026 роки), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 роки).

За збірну Аргентини Мессі провів 208 матчів та забив 126 голів. Форвард взяв участь у шести чемпіонатах світу.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.