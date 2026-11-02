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Ярмоленко отримав червону картку після встановлення нового рекорду Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ярмоленко отримав червону картку після встановлення нового рекорду Прем'єр-ліги
Андрій Ярмоленко приймає вітання з рекордом за лічені хвилини до вилучення
фото: ФК «Динамо»

Бомбардир недовго побув на полі в статусі абсолютного рекордсмена дивізіону

Капітан київського «Динамо» Андрій Ярмоленко був вилучений під завісу першого тайму протистояння з криворізьким «Кривбасом» у 11-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Червона картка вінгеру «біло-синіх» стала наслідком конфлікту в доданий арбітром час. Спершу на полі спалахнула штовханина після грубого фолу хавбека «рудокопів» Герберта проти оборонця «Динамо» Тимчика. Останній лише нещодавно відновився після важкої травми.

Ярмоленко, вочевидь, взяв на себе місію помсти. В одному з наступних ігрових епізодів ветеран столичного гранда «скосив» Герберта без наміру відібрати м'яч і спровокував бійку. Арбітр негайно дістав із кишені червону картку для вінгера, а судді VAR підтвердили його вердикт.

Протягом першої половини Ярмоленко встиг оформити, користуючись хокейною термінологією, хет-трик Горді Хоу. Він встиг віддати результативну передачу, забив сам і побився із суперником. Особливим став гол капітана «Динамо» – він став найкращим бомбардиром УПЛ в історії.

Найкращі бомбардири УПЛ в історії

Ярмоленко побив рекорд узбецького форварда Максима Шацьких. Він у 1999-2015 роках оформив 124 м'ячі за «Динамо», столичний «Арсенал» і ужгородську «Говерлу». Натомість досвідчений вінгер усі голи забив у складі «біло-синіх», дебютувавши за гранд у сезоні 2007/08.

  • Андрій Ярмоленко («Динамо») – 125 голів
  • Максим Шацьких («Динамо», «Арсенал», «Говерла») – 124
  • Сергій Ребров («Шахтар», «Динамо») – 123
  • Євген Селезньов («Арсенал», «Шахтар», «Дніпро», «Колос», «Минай») – 117
  • Андрій Воробей («Шахтар», «Дніпро», «Арсенал», «Металіст») – 105

Переможці перегонів бомбардирів у попередні сезони Вищої ліги/УПЛ

Нападники «Динамо» втретє поспіль здобули звання найкращого голеадора. Загалом динамівці дев'ять разів ставали найкращими бомбардирами сезону. До Пономаренка таке досягнення підкорилося Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Максиму Шацьких (двічі), Артему Мілевському, Андрію Ярмоленку та Владиславу Ванату (двічі).

  • 1992 – Юрій Гудименко («Таврія») – 12 голів,
  • 1992/93 – Сергій Гусєв («Чорноморець») – 17,
  • 1993/94 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 18,
  • 1994/95 – Арсен Аваков («Торпедо») – 21,
  • 1995/96 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 20,
  • 1996/97 – Олег Матвєєв («Шахтар») – 21,
  • 1997/98 – Сергій Ребров («Динамо») – 22,
  • 1998/99 – Андрій Шевченко («Динамо») – 18,
  • 1999/2000 – Максим Шацьких («Динамо») – 20,
  • 2000/01 – Андрій Воробей («Шахтар») – 21,
  • 2001/02 – Сергій Шищенко («Металург» Д) – 12,
  • 2002/03 – Максим Шацьких («Динамо») – 22,
  • 2003/04 – Георгій Деметрадзе («Металург» Д) – 18,
  • 2004/05 – Олександр Косирін («Чорноморець») – 14,
  • 2005/06 – Брандао («Шахтар»), Еммануель Окодува («Арсенал») – 15,
  • 2006/07 – Олександр Гладкий («Харків») – 13,
  • 2007/08 – Марко Девіч («Металіст») – 19,
  • 2008/09 – Олександр Ковпак («Таврія») – 17,
  • 2009/10 – Артем Мілевський («Динамо») – 17,
  • 2010/11 – Євген Селезньов («Дніпро») – 17,
  • 2011/12 – Євген Селезньов («Шахтар»), Майкон («Волинь») – 14,
  • 2012/13 – Генріх Мхітарян («Шахтар») – 25,
  • 2013/14 – Луїс Адріано («Шахтар») – 20,
  • 2014/15 – Алекс Тейшейра («Шахтар»), Ерік Бікфалві («Волинь») – 17,
  • 2015/16 – Алекс Тейшейра («Шахтар») – 22,
  • 2016/17 – Андрій Ярмоленко («Динамо») – 15,
  • 2017/18 – Факундо Феррейра («Шахтар») – 21,
  • 2018/19 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 19,
  • 2019/20 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 20,
  • 2020/21 – Владислав Кулач («Ворскла») – 15,
  • 2022/23 – Артем Довбик («Дніпро-1») – 24,
  • 2023/24 – Владислав Ванат («Динамо») – 14,
  • 2024/25 – Владислав Ванат («Динамо») – 17,
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо») – 13.

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

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Теги: Андрій Ярмоленко ФК «Динамо» УПЛ футбол

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