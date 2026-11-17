Національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Синьо-жовті» днями поступилися збірній Північній Ірландії (0:1). А в позаминулому турі команда Мальдери драматично програла збірній Угорщини (1:2). Єдиний м'яч тоді оформив форвард Яремчук.

Грузинська збірна минулої суботи зазнала поразки від Угорщини (0:2). Натомість в четвертому турі змагань «хрестоносці» розписали нічию зі збірною Північної Ірландії (0:0). Грузія і Україна розіграють третє місце в групі B2.

Перебіг подій

Підопічні Андреа Мальдери шокували грузинів швидким голом. Момент власноруч організував Сікан. Форвард на чужій половині перехопив передачу Давіташвілі та з лінії штрафного поцілив у дальній кут.

Пропустивши на 1-й хвилині, «хрестоносці» вимушено пішли вперед. Проте, швидко могли пропустити вдруге. Це Синчук спершу з відскоку пробив поруч із «дев'яткою», а незабаром після сольного проходу пробив поруч зі стійкою.

Збірна Грузії оговталася в середині першого тайму. Ось Кочорашвілі після кутового влучив у поперечину, а Мікаутадзе після ще одного стандарту не переграв Різника. А перед перервою Квернадзе не пробив кіпера в ближньому куті.

На початку другої половини Синчук пробив над ближньою «дев'яткою» з-під оборонця. Грузія відповіла кількома моментами. Спершу Чакветадзе змусив попрацювати Різника пострілом із середньої дистанції, а потім Какабадзе не переграв воротаря з меж штрафного.

«Синьо-жовті» були гострими під час стандартів. Зокрема, Назарина двічі змусив попрацювати Мамардашвілі ударами зі штрафних. А після спроби Сарапія з кількох метрів після кутового грузинський кіпер продемонстрував дива реакції.

На фінальному відрізку обидві команди не відсиджувалися в обороні. «Хрестоносці» намагалися тиснути, а хлопці Мальдери чекали на свій шанс розігнати контратаку. Зрештою, цифри на табло так і не змінилися.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.

Ліга націй. Дивізіон B, група 2

Україна – Грузія – 1:0

Гол: Сікан, 1

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До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. Синьо-жовті вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.