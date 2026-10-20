ПСЖ Забарного вирвав яскраву перемогу над «Барселоною» у Лізі чемпіонів

Чинний переможець турніру розібрався з конкурентом

Французький «Парі Сен-Жермен» дотиснув іспанську «Барселону» (4:2) в третьому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Минулої середи ПСЖ переграв англійський «Манчестер Сіті» на виїзді (4:2). Голи оформили нападник Дуе, форвард Дембеле, півзахисник Вітінья і нападник Акліуш. А в першому турі основного раунду Ліги чемпіонів французький гранд розтрощив братиславський «Слован» (6:1). Забиті м'ячі до свого активу записали той же Дембеле (дубль), нападник Торрес (хет-трик) і хавбек Руїс.

Зате «Барса» в другому турі головного єврокубка розгромила стамбульський «Галатасарай» (4:1). Голами відзначилися оборонець Канселу, півзахисник Лопес, нападники Гордон і Адеємі. А на старті змагань команда Гансі Фліка впевнено здолала роттердамський «Феєнорд» (5:1). Забиті м'ячі оформили той же Рафінья (дубль), нападники Адеємі та Ямаль, форвард Жезус.

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Перебіг подій

Команди відразу взялися до справи. Кварацхелія в дебюті поцілив у стійку з-за меж штрафного. Згодом Дуе перевірив Гарсію низовим ударом. «Барса» відповіла неточним пострілом Ольмо.

У середині першого тайму іспанський гранд перехопив ініціативу. Рафінья з меж штрафного влучив у воротаря, а Ямаль закрутив м'яч повз ворота. У відповідь Торрес не зміг переграти голкіпера каталонців.

Кінцівка 45-хвилинки була за ПСЖ. Гарсія упорався з ударами Торреса, Кварацхелії та Руїса. Та до випаду Дуе виявився неготовим і він – нападник прийняв м'яч у півколі штрафного та класно поклав під ліву стійку.

На старті другої половини Хакімі не зміг переграти воротаря на ближній стійці після прострілу. Зате все вдалося «Барселоні». Еспарт на правому фланзі зіграв у «стінку» з Лопесом, увійшов у штрафний та влучно пробив у ближній кут.

Люка Ернандес і Хаві Еспарт оформили по забитому м'ячу фото: EFE

Далі суперники обмінялися небезпечними моментами. Удар каталонця Гаві з близької відстані парирував Сафонов, а парижанин Хакімі завершив атаку пострілом у стійку. Незабаром ПСЖ знову вийшов уперед – Дуе подав кутовий, а Ернандес головою спрямував м'яч у сітку.

Та цього разу «Барса» відігралися ще швидше. Ініціативу на себе взяв Ямаль. Вундеркінд гостей увірвався у штрафний з правого краю і потужним ударом змусив росіянина у воротах «Парі Сен-Жермен» капітулювати.

Утім, господарі відшукали сили, щоб дотиснути підопічних Фліка. Спершу в затяжній атаці французького гранда Вітінья прийняв м'яч на лінії штрафного та другим дотиком відправив у кут. А згодом Руїс замкнув дальню стійку в контратаці – 4:2 у підсумку.

Українець Ілля Забарний розпочав матч на лаві запасних. На 59-й хвилині він замінив капітана ПСЖ Маркіньйоса. У центрі оборони лідер збірної України відіграв пліч-о-пліч із Пачо.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, третій тур

ПСЖ – «Барселона» – 4:2

Голи: Дуе, 38, Ернандес, 72, Вітінья, 81, Руїс, 86 – Еспарт, 55, Ямаль, 79

Standings provided by Sofascore

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.