У вівторок, 17 листопада 2026 року, збірна України з футболу зустрінеться з Грузією в рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч Україна – Грузія

Гра Україна – Грузія пройде на стадіоні Kosicka futbalova arena у словацькому Кошице.

У прямому ефірі поєдинок Україна – Грузія покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на «Megogo Футбол 1».

Грузія і Україна розіграють третє місце в групі B2.

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),

Нападники: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Артем Довбик («Болонья»).

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, матч між збірною Північної Ірландії та національною командою України в рамках Ліги націй 2026/27 довірили рефері Франсуа Летексьє.