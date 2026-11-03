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Футбольна федерація перенесла всі матчі Кубка Іспанії через трагічну смерть форварда

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Футбольна федерація перенесла всі матчі Кубка Іспанії через трагічну смерть форварда
Хесус де Мігель помер у 30 років
фото: Salamancahoy

Функціонери тимчасово призупинили національні змагання

Королівська іспанська футбольна федерація вирішила перенести поєдинки Кубка Іспанії через смерть нападника «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Функціонери призупинили змагання до 6 листопада. Цього тижня не зіграють два матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії серед чоловіків. Також федерація перенесла всі поєдинки 1/16 фіналу жіночого Копа дель Рей. Нові дати визначать згодом.

Водночас Асоціація футболістів Іспанії попросила керівний орган перенести й прийдешні тури Ла Ліги та Сегунди. Профспілка наполягатиме на перенесення матчів на пізніші терміни. У керівництві асоціації розуміють, що знайти резервні дати складно, але наразі не відмовляють від власної вимоги.

Де Мігель помер у вівторок в лікарні. Напередодні він зіткнувся з голкіпером «Андорри» Хесусом Овоно в поєдинку Сегунди. Воротар намагався завадити супернику заволодіти м'ячем і відправив того в нокаут. Страж воріт відразу отримав червону картку, а форвард залишився лежати на полі.

Як виявилося, у де Мігеля сталася зупинка серця і дихання. У такому стані він перебував майже 20 хвилин, а після реанімаційних заходів де Мігеля доправили в лікарню. Медики боролися за життя футболіста, але врятувати його не змогли.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: футбол смерть ФК «Тенеріфе»

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Футбол

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