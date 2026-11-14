Два легіонери «Шахтаря» синхронно дебютували в збірній Бразилії

Дует «гірників» не врятував пентакампеонів світу від несподіваної поразки

Півзахисник Марлон Гомес і вінгер Аліссон уперше одягнули футболки національної команди Бразилії. Про це повідомляє «Главком».

Зірки донецького «Шахтаря» взяли участь в спарингу «селесао» проти збірної Японії. Обидва футболісти з'явилися на полі з лави запасних на 58-й хвилині. Гомес замінив Андре, а Аліссон – Естевана.

На той час Бразилія поступалася «синім самураям». На голи півзахисників Кубо Такефуси та Накамури Кейто команда Карло Анчелотті відповіла голом нападника Вінісіуса Жуніора. На 70-й хвилині останній зрівняв рахунок.

Утім, останнє слово в поєдинку було за японцями. У доданий арбітром час хавбек Сакамото Тацухіро вирвав перемогу для підопічних Моріясу Хадзіме (3:2). Після цього за межами поля червоні картки отримали нападник Рафінья і керманич «селесао» Анчелотті.

Легіонери «Шахтаря» в збірній Бразилії

Виклик до національної команди з вітчизняного гранда за всю історію отримали 13 виконавців. Першим був півзахисник Елано Блумер. Щоправда, він дебютував за «селесао» ще до переходу в «Шахтар».

Також за збірну Бразилії виступали хавбеки Жадсон і Фернандінью, вінгер Вілліан, півзахисник Лукас Фернандо, форвард Луїс Адріано, вінгер Дуглас Коста, хавбеки Фред і Тайсон, вінгер Бернард і оборонець Ісмаїлі. Ще двоє бразильців – півзахисник Марлос і форвард Жуніор Мораєс виступали за збірну України.

Кого «Шахтар» може делегувати до збірної Бразилії

У заявку «гірників» на сезон потрапили 15 бразильців. Свого шансу потрапити до національної команди очікують оборонець Вінісіус Тобіас, Марлон Сантос, Педро Енріке, півзахисники Ізакі Сілва, Лукас Феррейра, Педрінью, Габріель Карвалью, вінгери Раян Роберто, Бруніньйо та Невертон, нападники Егіналдо, Лука Мейрелліш та Кауан Еліас.

Низка футболістів раніше впритул наблизилася до виклику. Оборонці Тобіас і Марлон, а також хавбек Педрінью мають за плечима поєдинки в олімпійській збірній Бразилії.

До слова, нещодавно «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.