Жозе Моурінью очолив «Реал» влітку 2026 року

Французький фахівець Дідьє Дешам може стати головним тренером «Реала». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Президент королівського клкбу Флорентіно Перес розглядає колишнього тренера збірної Франції як потенційну заміну Жозе Моурінью, який тільки влітку очолив команду замість Альваро Арбелоа.

Дідьє Дешам працював зі збірною Франції з 2012 по 2026 рік. За цей час триколірні виграли ЧС-2018, завоювали срібло ЧС-2026 та срібло Євро-2026.

Мадридський «Реал» наразіпосідає четверте місце турнірної таблиці Ла Ліги, в активі мадридського гранда 18 залікових балів. У Лізі чемпіонів «вершкові» стартували з перемог над «Інтером» (2:1) та «Ромою» (4:3).

У складі «Реала» виступає український голкіпер Андрій Лунін. Цього сезону він ждного разу не вийшов на поле.

Нагадаємо, що Ігор Костюк залишив посаду головного тренера «Динамо». Посаду в.о. головного тренера зайняв Мацей Кендзьорек.

До слова, «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі – гірники залишаються лідером турнірної таблиці УПЛ.