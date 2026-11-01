«Мілан» та «Інтер» визначили переможця культового італійського дербі

Одна з команд перервала солідну переможну серію суперника

«Мілан» здобув впевнену перемогу над «Інтером» у матчі 10-го туру італійської Серії А. Про це повідомляє «Главком».

«Россонері» швидко розібралися з «Інтером»

«Мілан» розпочав матч із двох швидких голів. Уже на четвертій хвилині Крістіан Пулісік відкрив рахунок після передачі Дієго Морейри, а ще за шість хвилин Адрієн Рабйо подвоїв перевагу господарів знову з асисту бельгійця. «Інтеру» все ж вдалося скоротити відставання на 22-й хвилині, коли своїм м'ячем відзначився Алессандро Бастоні. Однак перед перервою Дієго Морейра відзначився третьою для себе результативною дією – ефектним штрафним ударом, який допоміг «Мілану» повести 3:1. У підсумку команда змогла втримати перевагу й здобути четверту поспіль перемогу над принциповим суперником, перервавши його переможну серію у чотири матчі.

Серія А 2026/27. Десятий тур

«Мілан» – «Інтер» 3:1 (3:1)

Голи: Пулісік (4), Рабйо (10), Морейра (43) – Бастоні (22)

Перемога дозволила «Мілану» піднятися на четверте місце чемпіонату. А ось «Інтер» має 25 очок і ділить лідерство з «Лаціо», який може відірватися від міланців у разі перемоги над «Кальярі».

Особливий матч для Морейри

Сам бельгієць Дієго Морейра, який отримав дуже високі оцінки і сміливо може вважатися одним з головних героїв матчу, був дуже задоволеним своїм виступом. «Ми з партнерами виконали чудову роботу й боролися за ці три очки. Поки що це мій найкращий матч у футболці «Мілана», – сказав Морейра після гри, додавши, що команда має рухатися крок за кроком.

Цікаво, що перед матчем на стадіоні був присутній Кака, адже легенду клубу включили до Зали слави «Мілана». Бразилець свого часу грав у футболці з номером 22, і саме таке число має на своїй формі Дієго Морейра.

Нагадаємо, що «Мілан» продовжив контракт із лідером команди.