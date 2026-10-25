Списаний в Англії форвард повторив рекорди чемпіонату Німеччини

Чемпіон світу-1990 Руді Фьоллер тепер ділить досягнення зі співвітчизником

Нападник бременського «Вердера» Ніклас Фюллькруг став співрекордсменом німецької Бундесліги за голами поспіль та кількістю забитих м'ячів зі старту сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні форвард вийшов у старті «музик» проти «Майнца» в сьомому турі чемпіонату Німеччини. Фюллькруг дублем доклався до непростої перемоги «Вердера» (3:2). Він реалізував два одинадцятиметрових.

Тепер в активі німця вісім голів за сім турів Бундесліги. Гольова серія Фюллькруга триває шість матчів. Він повторив відразу два досягнення легендарного нападника Руді Фьоллера.

У складі того ж «Вердера» майбутній чемпіон світу яскраво розпочав сезон 1982/83. Зрештою, «музики» в тій кампанії стали віцечемпіонами Німеччини, поступившись «Гамбургу» за додатковими показниками. Сам же Фьоллер став найкращим бомбардиром сезону.

Фюллькруг – вихованець «Вердера». До лав бременців він повернувся минулого літа на правах оренди. Контракт німця досі належить лондонському «Вест Гему», в яких форвард не зміг розкритися.

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.