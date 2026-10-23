Визначилася дата проведення фіналу Міжконтинентального кубка

У 2025 році «ПСЖ» здобув Міжконтинентальний кубок, перемігши у вирішальній грі бразильський «Фламенго»

У фіналі Міжконтинентального кубка «ПСЖ» зустрінеться з найкращою командою Challenger Cup

Фінал Міжконтинентального кубка ФІФА 2026 відбудеться 16 грудня на стадіоні «Ахмед бін Алі» в Ер-Райяні, Катар. Про це повідомив «Главком».

У фіналі переможець Ліги чемпіонів та чинний володар трофею «Парі Сен-Жермен» зустрінеться з найкращою командою Challenger Cup.

Спочатку між собою зіграють мексиканський «Депортіво Толука» (переможець Кубка чемпіонів КОНКАКАФ) та переможець Кубка Лібертадорес 2026 року. Тріумфатор цього протистояння зійдеться з південноафриканським «Мамелоді Сандаунз» (чемпіон Африки).

У 2025 році «ПСЖ» здобув Міжконтинентальний кубок, перемігши у вирішальній грі бразильський «Фламенго».

Нагадаємо, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що організацію хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.