Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
Кияни забили три голи у ворота «Кудрівки»

На 65-й хвилині поєдинок «Динамо» – «Кудрівка» довелося перервати через повітряну тривогу

Київське «Динамо» здобуло непросту перемогу над «Кудрівкою» з рахунком 3:1 у матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок з «Кудрівкою» став першим для польського фахівця Мацея Кендзьорека на посаді виконувача обов'язків головного тренера «біло-синіх».

Хід гри

Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського розпочався під повним контролем господарів. Динамівці одразу притисли суперника до власних воріт, регулярно створюючи небезпечні моменти. Уже на 10-й хвилині Андрій Ярмоленко скористався помилкою захисника і перекинув голкіпера, проте м'яч влучив у поперечину. Згодом струснути каркас воріт вдалося і Матвію Пономаренку.

Тиск киян дав результат на 28-й хвилині: після гострого навісу від Олексія Сича захисник гостей Векляк, зрізавши м'яч у власні ворота, вивів «Динамо» вперед – 1:0.

Наприкінці першого тайму гра запам’яталася неприємним епізодом. У верховій боротьбі зіткнулися Владислав Дубінчак та гравець «Кудрівки» Сергій Петряк. Останній втратив свідомість і залишив стадіон на кареті швидкої допомоги.

Одразу по перерві кияни подвоїли перевагу: Микола Михайленко з кута штрафного майданчика поцілив прямо у дальню «дев'ятку».

На 65-й хвилині поєдинок довелося перервати через повітряну тривогу. Пауза тривала 30 хвилин, і одразу після поновлення гри «Кудрівка» відродила інтригу. Після удару Макоссо м'яч влучив у Тараса Михавка та рикошетом залетів у протилежний кут воріт Георгія Бущана – 2:1.

Крапку в матчі на 79-й хвилині поставив Олександр Піхальонок. Отримавши пас від Ярмоленка на підступах до штрафного, хавбек потужним ударом у ближній кут встановив остаточний рахунок – 3:1.

УПЛ. 10-й тур

«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0).

  • Голи: Векляк (28, автогол), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (67, автогол).

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що організацію хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.

Читайте також:

Теги: ФК «Динамо» футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макс Доумен гучно заявив про себе в юному віці
Вундеркінд «Арсенала» отримав сертифікати за футбольні рекорди Гіннеса
8 жовтня, 17:57
Українець вистуає за «Бенфіку» з літа 2023 року
Тренер «Бенфіки» розповів, чи зіграє Анатолій Трубін у матчі з «Селтіком»
15 жовтня, 13:49
Разом з Миколою Литовкою Україна завоювала перші медалі в історії
Микола Литовка розповів, як завоював бронзу Євроліги з пляжного футзалу
15 жовтня, 17:36
Гарет Саутгейт навряд повернеться на тренерську лаву
Зірковий тренер засумнівався у відновленні кар'єри
15 жовтня, 19:46
Активну участь у конфлікті взяли капітани обох збірних Домінік Собослаї та Микола Матвієнко
Наприкінці гри Ліги націй Угорщина – Україна відбулася бійка (відео)
26 вересня, 00:50
Відоме видання не оминуло стороною вигляд футболіста 
Колишній талант «Ліверпуля» опинився під критикою у «Валенсії» через неналежну фізичну форму
24 вересня, 19:22
Максим Хлань на тренуванні української збірної
Легіонер із чемпіонату Польщі дебютував у збірній України
28 вересня, 19:25
Замість Дембеле на поле вийшов нападник Ферран Торрес
Дембеле проігнорував Луїса Енріке після вимушеної заміни у матчі з «Барселоною»
21 жовтня, 10:59
Квартет «вершкових» змагається за нагороду
«Реал» ухвалив несподіване рішення щодо церемонії «Золотого м'яча»
Вчора, 20:54

Футбол

«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»
«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»
«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги
«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
Визначилася дата проведення фіналу Міжконтинентального кубка
Визначилася дата проведення фіналу Міжконтинентального кубка
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ
«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ
«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
56K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Сьогодні, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Сьогодні, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56
Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua