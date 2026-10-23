Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»

Кияни забили три голи у ворота «Кудрівки»

На 65-й хвилині поєдинок «Динамо» – «Кудрівка» довелося перервати через повітряну тривогу

Київське «Динамо» здобуло непросту перемогу над «Кудрівкою» з рахунком 3:1 у матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок з «Кудрівкою» став першим для польського фахівця Мацея Кендзьорека на посаді виконувача обов'язків головного тренера «біло-синіх».

Хід гри

Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського розпочався під повним контролем господарів. Динамівці одразу притисли суперника до власних воріт, регулярно створюючи небезпечні моменти. Уже на 10-й хвилині Андрій Ярмоленко скористався помилкою захисника і перекинув голкіпера, проте м'яч влучив у поперечину. Згодом струснути каркас воріт вдалося і Матвію Пономаренку.

Тиск киян дав результат на 28-й хвилині: після гострого навісу від Олексія Сича захисник гостей Векляк, зрізавши м'яч у власні ворота, вивів «Динамо» вперед – 1:0.

Наприкінці першого тайму гра запам’яталася неприємним епізодом. У верховій боротьбі зіткнулися Владислав Дубінчак та гравець «Кудрівки» Сергій Петряк. Останній втратив свідомість і залишив стадіон на кареті швидкої допомоги.

Одразу по перерві кияни подвоїли перевагу: Микола Михайленко з кута штрафного майданчика поцілив прямо у дальню «дев'ятку».

На 65-й хвилині поєдинок довелося перервати через повітряну тривогу. Пауза тривала 30 хвилин, і одразу після поновлення гри «Кудрівка» відродила інтригу. Після удару Макоссо м'яч влучив у Тараса Михавка та рикошетом залетів у протилежний кут воріт Георгія Бущана – 2:1.

Крапку в матчі на 79-й хвилині поставив Олександр Піхальонок. Отримавши пас від Ярмоленка на підступах до штрафного, хавбек потужним ударом у ближній кут встановив остаточний рахунок – 3:1.

УПЛ. 10-й тур

«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0).

Голи: Векляк (28, автогол), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (67, автогол).

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що організацію хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.