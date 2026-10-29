Андреа Мальдера відвідав райцентр на Львівщині та переглянув матчі Національної ліги майбутнього

Наставник головної команди країни переглянув матчі за участю команд АФ «Фенікс-Чайка» та ДЮСШ Жовква

Андреа Мальдера поспілкувався з юними футболістами

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера завітав до невеликого містечка на Львівщині – Нового Роздолу, де гралися матчі Першої ліги Національної ліги майбутнього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перша ліга Національної ліги майбутнього – це базовий рівень піраміди дитячого футболу України, четвертий за рангом дивізіон.

Наставник головної команди країни переглянув матчі за участю команд АФ «Фенікс-Чайка» та ДЮСШ Жовква. Грали дві вікові категорії – U-15 та U-17.

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Перед початком поєдинків Андреа Мальдера виконав символічні перші удари, давши старт матчам. Відвідати поєдинки базового рівня українського футболу – ініціатива Мальдери. Він поспілкувався не лише з юними футболістами, а й із тренерами дітей, давши важливі поради та отримавши інформацію про їхню роботу з дітьми і специфіку цієї діяльності в Україні сьогодні.

Нагадаємо, у голосуванні за «Золотий м'яч» 20206 року Кейн випередив форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Третім став нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль.

Лідер «Баварії» став п'ятим англійцем із нагородою після Стенлі Меттьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Майкла Оуена.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Її переможцями були троє українців

Андрій Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Ігор Бєланов – у 1986-му, а Олег Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».