Гол Забарного та сенсаційне падіння лідера: результати сьомого туру Ліги 1 2026/27

Минулий ігровий тиждень Ліги 1 став приємним для українських вболівальників

У чемпіонаті Франції з футболу закінчився сьомий ігровий тиждень. Про ключові події цього туру у Лізі 1 повідомляє «Главком» в цьому огляді.

Довгоочікуваний гол Забарного

ПСЖ здобув вольову перемогу над «Страсбуром» у матчі Ліги 1, а одним із головних героїв зустрічі став український захисник Ілля Забарний. Парижани поступалися після першого тайму, бо «Страсбург» був попереду завдяки голу Рейни на 17-й хвилині. Після перерви ПСЖ посилив тиск і зрештою домігся свого: Забарний відзначився на 77-й хвилині, зрівнявши рахунок і ставши відправною точкою для камбеку гостей. Після результативного удару українця Дембеле на 85-й хвилині вивів парижан уперед, а Дуе в компенсований час встановив остаточний рахунок 1:3.

Для Забарного цей гол став особливою подією, адже наразі майбутнє українського гравця у клубі є невизначеним. Цей гол став для українця другим за ПСЖ загалом і першим за цей сезон.

«Монако» сенсаційно програв

«Монако» зазнав несподіваної виїзної поразки від «Лор’яна» в чемпіонаті Франції. До перерви жодна з команд не могла відкрити рахунок, але це змінилося вже по поверненню на поле. Після перерви «Лор’ян» знайшов можливість покарати суперника за невикористані нагоди, коли Кадіу забив на 61-й хвилині. Забитий м’яч змусив «Монако» активніше йти вперед, однак монегаски так і не змогли відігратися. Господарі витримали тиск і зберегли рахунок 1:0.

Для «Монако» ця втрата очок стала неприємним результатом у матчі, тому що вони втратили лідерство у чемпіонаті і опустилися одразу на п'яте місце.

Низка гольових перестрілок

Сьомий тур французької Ліги 1 вийшов особливо результативним, адже одразу кілька матчів завершилися з великою кількістю голів і драматичними кінцівками. Найяскравішим стало протистояння «Парижа» та «Ренна», у якому господарі перемогли 4:3. Леполь оформив хет-трик за гостей, однак дубль Лопеза та два голи Сінайоко, останній із яких був забитий на 90+7-й хвилині, принесли «Парижу» перемогу.

Не менш результативним виявився матч «Анже» з «Марселем». Господарі відкрили рахунок, але марсельці відповіли п’ятьма голами й виграли 5:2. Після перерви Гуірі, Харіт і Пайшан забили тричі за 25 хвилин, остаточно знявши питання щодо переможця.

Наступний тур Ліги 1 пройде 23-25 жовтня. З усіма результатами сьомого тижня Ліги 1 можна ознайомитися нижче.

Ліга 1. Сьомий тур

«Ле-Ман» – «Тулуза» 0:3 (0:0)

Голи: Рассел-Роу (46), Деннум (59), Тенгстедт (87)

«Лілль» – «Брест» 1:1 (0:1)

Голи: Жиру (64) – Бальде (6)

«Труа» – «Ланс» 1:3 (1:2)

Голи: Нкада (26) – Монфре (автогол, 13), Едуар (45+2), Агілар (55)

Голи: Рейна (17) – Забарний (77), Дембеле (85), Дуе (90+3)

«Лор’ян» – «Монако» 1:0 (0:0)

Голи: Кадіу (61)

«Париж» – «Ренн» 4:3 (2:1)

Голи: Лопез (14, 45+1), Сінайоко (76, 90+7) – Леполь (29, 74, 88)

«Гавр» – «Осер» 1:3 (0:1)

Голи: Фофана (66) – Намасо (40, 61), Февр (80)

«Анже» – «Марсель» 2:5 (1:2)

Голи: Рао-Лісоа (14), Ель Уаззані (75) – Абделлі (37), Каміссоко (43), Гуірі (60), Харіт (83), Пайшан (85)

«Ліон» – «Ніцца» 2:1 (2:1)

Голи: Шульц (32), Тессманн (36) – Вахі (18)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого тижня матч чинних чемпіонів Франції був затьмарений хаосом на трибунах.