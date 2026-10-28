Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році

Мостовий сказав, що для здобуття «Золотого м'яча» треба грати у найкращих європейських клубах

Колишній півзахисник «Сельти» та збірної РФ 58-річний Олександр Мостовий вважає, що за його життя ніхто з російських футболістів не зможе виграти «Золотий м'яч». Про це інформує «Главком».

«Моя відповідь – ні, не за мого життя. Навряд, звичайно. Один із головних чинників – треба бути найсильнішим футболістом. Треба щоб природа нагородила тебе якостями. Друге – треба грати у найкращих європейських клубах. На жаль, у нас зараз такого нема. Хоча є винятки: Батраков поїхав, Сафонов у Парижі. Але їх можна перерахувати на пальцях однієї руки», – відповів Мостовий на питання щодо можливості здобуття росіянином «Золотого м'яча».

Мостовий у складі збірної Росії був учасником Чемпіонату світу 1994 року в США, Чемпіонату Європи 1996 року в Англії, Чемпіонату світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, а також Чемпіонату Європи 2004 року в Португалії.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Її переможцями були троє українців

Андрій Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Ігор Бєланов – у 1986-му, а Олег Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.