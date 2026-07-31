Мудрик офіційно отримав дозвіл на повернення у футбол

Українець зіткнувся з поблажливістю британських функціонерів

Дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. Сині відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність. Окрім того, в «Челсі» поділилися деталями справи.

«Ми вітаємо визнання того, що прогрес у застосовуваних наукових стандартів звітності для надійнішого тестування означають, що якби проба Михайла була проаналізовано згідно із сучасними технічними вимогами, то вона не була би зареєстрована як позитивна, тож не було би порушення антидопінгових правил. Це важлива частина контексту навколо узгодженого рішення, що дозволить всім учасникам процесу рухатися вперед», – ідеться в клубній заяві.

Тепер сині зосередяться на підтримці повернення Мудрика до лав команди та відновлення кар'єри. Вочевидь, вінгер спершу набиратиме оптимальні кондиції самостійно, а до першої команди «Челсі» приєднається згодом. Плани нового керманича лондонців Хабі Алонсо щодо українця наразі невідомі.

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.