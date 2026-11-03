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«Шахтар» – «Спортінг»: Туран обрав стартовий склад на матч Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» – «Спортінг»: Туран обрав стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
Чемпіон України вийде в бойовому складі
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» оприлюднили основну одинадцятку на поєдинок

Тренерський штаб донецького «Шахтаря» визначився з переліком виконавців на протистояння з лісабонським «Спортінгом» у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Матч «Шахтар» – «Спортінг» прийме Лондон. Стартовий свисток зустрічі на стадіоні «Стемфорд Брідж» прозвучить о 19:45 за київським часом. «Гірники» набрали чотири очки в трьох турах основного раунду, а в активі португальського гранда – шість пунктів.

Стартовий склад «Шахтаря» на матч 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів

Головний тренер чемпіона України Арда Туран обійшовся без сюрпризів. Зокрема, в старті з'явиться п'ятеро українців і шестеро легіонерів. Компанію воротарю збірної України Дмитру Різнику складуть оборонці Валерій Бондар і Микола Матвієнко, а також півзахисники Олег Очеретько та Єгор Назарина.

Повний стартовий склад «Шахтаря»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Назарина, Гомес, Мендоза – Еліас.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнулися вдруге. Перше побачення суперників припало на сезон 2008/09. Тоді гранди змагалися на груповому етапі Ліги чемпіонів.

«Леви» двічі здолали «Шахтар» із мінімальним рахунком (1:0). У столиці Португалії переможний м'яч оформив нападник Дерлей. Натомість в Донецьку перемогу «Спортінгу» приніс форвард Лієдсон.

До слова, нещодавно «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

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Теги: футбол ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Арда Туран

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