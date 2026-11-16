Клопп проти Хаві. Прогноз і анонс на матч Ліги націй Німеччина – Нідерланди

Провідні команди Європи визначать переможця групи

Сьогодні, 16 листопада 2026 року, національна команда Німеччини на арені «Олімпіаштадіон» у Берліні зустрінеться зі збірною Нідерландів у рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Німеччина – Нідерланди

Шанси Бундестім на 13:50 16 листопада виглядають переконливішими, вважають букмекери GGBET. На домашню перемогу німецької збірної виставлено коефіцієнт 1,91. Натомість виїзний успіх «ораньє» оцінено кефом 3,58. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 4,39. Тим часом на впевнену перемогу команди Юргена Клоппа (2:0) закладено коефіцієнт 11,00. Зате на тотал більше 3,5 виставлено кеф 1,84.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі Німеччина розібралася зі збірною Сербії (3:1). Забитими м'ячами відзначилися півзахисники Вірц і Груда. Ще один гол у власні ворота оформив оборонець Бабіч. Раніше підопічні Клоппа розписали нічию зі збірною Греції (0:0).

Натомість збірна Нідерландів розтрощила ту ж Грецію (7:0). Забиті м'ячі до свого активу записали нападник Саммервілл, хавбек Рейндерс (хет-трик), оборонець Юліан Тімбер (дубль) і форвард Мален. Перед цим ораньє переграли збірну Сербії (2:1). Голи оформили півзахисник Копмайнерс і нападник Зіркзе.

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Історія очних зустрічей

Раніше суперники зіграли 49 матчів. Німеччина здобула 18 перемог, а в активі нідерландців 12 звитяг. Найпопулярніший підсумок протистояння – нічия (19 поєдинків).

У вересні команди розійшлися миром (1:1) в Амстердамі. На гол півзахисника Фелікса Нмечі збірна Нідерландів відповіла забитим м'ячем нападника Гакпо. Останній домашній матч проти «ораньє» німці виграли (1:0) – вінгер Левелінг приніс перемогу в сезоні 2024/25 Ліги націй.

Де дивитися матч Німеччина – Нідерланди

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».