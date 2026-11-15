Забарний брутально оцінив становище збірної України в Лізі націй

Ілля Забарний був емоційним у спілкуванні після поєдинку

«Треба казати правду: ми, прошу вибачення, в глибокій сраці»

Оборонець національної команди України Ілля Забарний відверто прокоментував поразку від збірної Північної Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Megogo.

Центрбек французького «Парі Сен-Жермен» розчарований результатом поєдинку. За словами Забарного, «синьо-жовті» поступилися ірландцям у боротьбі. Він також узяв на себе відповідальність за фіаско збірної України.

«Я досвідчений гравець, повинен більше вимагати від себе передусім і так само від своїх партнерів. Десь я не додав, десь я помилився, можливо, в цьому плані. І ми бачимо, що, на жаль, треба казати правду: ми, прошу вибачення, в глибокій сраці. Але треба піднімати голову і всім разом звідси вибиратися», – заявив Забарний.

Із третьою поразкою поспіль збірна України залишилася третьою у квартеті B2 турніру. «Синьо-жовті» вже не зможуть піднятися вище, тож у фінальному турі позмагаються з Грузією за збереження прописки в Дивізіоні B. Також команда Мальдери опиниться в третьому кошику при жеребкуванні кваліфікації до Євро-2028.

До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.