Збірна України зіграла визначальний матч Ліги націй проти Північної Ірландії: який результат

«Синьо-жовті» не змогли взяти реванш за недавній розгром

Національна команда України програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У попередньому турі змагань збірна Північної Ірландії розписала нічию з Грузією (0:0). Як наслідок, до другого поєдинку проти збірної України підопічні Майкла О'Нілла підійшли лідером групи. «Зелено-біла армія» набрала вісім очок.

Натомість Україна в четвертому турі поступилася збірній Угорщини (1:2). Голом відзначився нападник Яремчук. «Синьо-жовті» мають в активі чотири пункти та посідають третє місце в квартеті.

Перебіг подій

У дебюті команда Андреа Мальдери заволоділа ініціативою. Проте, контроль м'яча фактично не призвів до гостроти біля воріт господарів. А на екваторі першого тайму ірландці відсунули гру подалі від власних володінь.

На 23-й хвилині «Зелено-біла армія» взагалі відправила м'яч у ворота збірної України. Північна Ірландія скористалася ушкодженням Забарного, який залишився за межами поля, і провела небезпечну атаку. На фініші випаду Прайс влучив у свого, але Донлі добив м'яч у сітку. Щоправда, з офсайду.

Згодом Трубін двічі врятував «синьо-жовтих» упродовж однієї атаки, парирувавши удари Донлі та Шея Чарльза впритул. Українці відповіли своїм гострим моментом. Це Сікан у контратаці вивів на побачення з кіпером Кащука, та дебютант національної команди не переграв Пірса Чарльза в ближньому бою.

Зі стартом другої половини господарі додали в активності. Спершу Прайс розім'яв Трубіна низовим ударом. Далі кіпер упіймав у ближньому куті постріл Галбрейта, а згодом парирував і дальній випад Г'юма.

Та гол у ворота збірної України відверто назрівав. Зрештою, команді О'Нілла допоміг стандарт. Ірландці розіграли кутовий та доправили м'яч із лівого флангу в зону перед штрафним, звідки самотній Девлін потужним ударом відкрив рахунок.

Підопічні Мальдери спробували перехопити ініціативу. Та справді гольовий момент створили лише один. На 90-й хвилині Сікан пробив у дотик після прострілу від лінії поля, але воротар не дрімав – 0:1 у підсумку.

Із третьою поразкою поспіль збірна України залишилася третьою у квартеті B2 турніру. «Синьо-жовті» вже не зможуть піднятися вище, тож у фінальному турі позмагаються з Грузією за збереження прописки в Дивізіоні B. Також команда Мальдери опиняться в третьому кошику при жеребкуванні кваліфікації до Євро-2028.

Ліга націй. Дивізіон B, група 2

Північна Ірландія – Україна – 1:0

Гол: Девлін, 68

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До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.