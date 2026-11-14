Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Збірна України зіграла визначальний матч Ліги націй проти Північної Ірландії: який результат

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України зіграла визначальний матч Ліги націй проти Північної Ірландії: який результат
Українська збірна перед стартовим свистком
фото: УАФ

«Синьо-жовті» не змогли взяти реванш за недавній розгром

Національна команда України програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У попередньому турі змагань збірна Північної Ірландії розписала нічию з Грузією (0:0). Як наслідок, до другого поєдинку проти збірної України підопічні Майкла О'Нілла підійшли лідером групи. «Зелено-біла армія» набрала вісім очок.

Натомість Україна в четвертому турі поступилася збірній Угорщини (1:2). Голом відзначився нападник Яремчук. «Синьо-жовті» мають в активі чотири пункти та посідають третє місце в квартеті.

Перебіг подій

У дебюті команда Андреа Мальдери заволоділа ініціативою. Проте, контроль м'яча фактично не призвів до гостроти біля воріт господарів. А на екваторі першого тайму ірландці відсунули гру подалі від власних володінь.

На 23-й хвилині «Зелено-біла армія» взагалі відправила м'яч у ворота збірної України. Північна Ірландія скористалася ушкодженням Забарного, який залишився за межами поля, і провела небезпечну атаку. На фініші випаду Прайс влучив у свого, але Донлі добив м'яч у сітку. Щоправда, з офсайду.

Згодом Трубін двічі врятував «синьо-жовтих» упродовж однієї атаки, парирувавши удари Донлі та Шея Чарльза впритул. Українці відповіли своїм гострим моментом. Це Сікан у контратаці вивів на побачення з кіпером Кащука, та дебютант національної команди не переграв Пірса Чарльза в ближньому бою.

Зі стартом другої половини господарі додали в активності. Спершу Прайс розім'яв Трубіна низовим ударом. Далі кіпер упіймав у ближньому куті постріл Галбрейта, а згодом парирував і дальній випад Г'юма.

Та гол у ворота збірної України відверто назрівав. Зрештою, команді О'Нілла допоміг стандарт. Ірландці розіграли кутовий та доправили м'яч із лівого флангу в зону перед штрафним, звідки самотній Девлін потужним ударом відкрив рахунок.

Підопічні Мальдери спробували перехопити ініціативу. Та справді гольовий момент створили лише один. На 90-й хвилині Сікан пробив у дотик після прострілу від лінії поля, але воротар не дрімав – 0:1 у підсумку.

Із третьою поразкою поспіль збірна України залишилася третьою у квартеті B2 турніру. «Синьо-жовті» вже не зможуть піднятися вище, тож у фінальному турі позмагаються з Грузією за збереження прописки в Дивізіоні B. Також команда Мальдери опиняться в третьому кошику при жеребкуванні кваліфікації до Євро-2028.

Ліга націй. Дивізіон B, група 2

Північна Ірландія – Україна – 1:0

  • Гол: Девлін, 68

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.

Читайте також:

Теги: Збірна України Ліга націй футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Кащук у футболці азербайджанського гранда
Легіонер із чемпіонату Азербайджану дебютував у збірній України
Вчора, 21:48
Угорська збірна здобула три очки в Тбілісі
Угорщина дотиснула збірну Грузії та вийшла в лідери групи з Україною у Лізі націй
Вчора, 21:15
«Синьо-жовті» вийшли в лідери відбіркової групи
Збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027 із футболу
Вчора, 18:46
Ілля Забарний узяв участь в зустрічі з Долорес Джонстон
Футбольна збірна України зустрілася з матір'ю полеглого захисника з Белфаста
Вчора, 18:13
Оновлена молодіжка не впоралася з шотландцями
Молодіжна збірна України розгромно поступилася Шотландії у спарингу
12 листопада, 17:24
Віталій Миколенко є одним з лідерів збірної України
Віталій Миколенко отримав пам’ятну відзнаку за 50 матчів у складі збірної України
12 листопада, 16:36
Олексій Гуцуляк (праворуч) став легіонером
Бомбардир збірної України офіційно знайшов новий клуб
11 листопада, 16:55
Юні «синьо-жовті» організували видовищний камбек
Юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи
11 листопада, 14:59
Родина Івана Желізка має польське походження
Український футболіст Желізко отримав громадянство Польщі: чи зможе він грати за збірну?
10 листопада, 22:57

Футбол

Збірна України вдруге програла Північній Ірландії у Лізі націй
Збірна України вдруге програла Північній Ірландії у Лізі націй
Збірна України зіграла визначальний матч Ліги націй проти Північної Ірландії: який результат
Збірна України зіграла визначальний матч Ліги націй проти Північної Ірландії: який результат
Легіонер із чемпіонату Азербайджану дебютував у збірній України
Легіонер із чемпіонату Азербайджану дебютував у збірній України
Угорщина дотиснула збірну Грузії та вийшла в лідери групи з Україною у Лізі націй
Угорщина дотиснула збірну Грузії та вийшла в лідери групи з Україною у Лізі націй
Північна Ірландія – Україна: Мальдера обрав стартовий склад на матч Ліги націй
Північна Ірландія – Україна: Мальдера обрав стартовий склад на матч Ліги націй
Призер Чемпіонату світу 2018 став кандидатом у тренери Саудівської Аравії – джерело
Призер Чемпіонату світу 2018 став кандидатом у тренери Саудівської Аравії – джерело

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
149K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: серед поранених 80-річна жінка
Сьогодні, 00:15
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Польщі невідомі залишили написи «Слава УПА» на пам’ятниках
Вчора, 23:55
Коли метро повернеться на Південний міст: міністр Калашник назвав терміни
Вчора, 23:33
Стівен Кінг назвав несподівану причину авіаційного колапсу в США
Вчора, 23:10
Херсон змінив дату Дня міста: що вирішили жителі
Вчора, 22:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua