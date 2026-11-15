Ліга націй УЄФА 2026/27: усі результати матчів 15 листопада (оновлюється)
Розпочався заключний тур Ліги націй
16 листопада почався етап заключних ігор Ліги націй УЄФА 2026/27. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком».
Дивізіон А
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Дивізіон С
Першими свої матчі зіграли команди з квартету 2, де нічого не вирішувалося. Перше місце групи і автоматичне підвищення у дивізіон В відійшло Чорногорії, а друге місце і можливість зіграти у плейоф за підвищення – Кіпру. Тому матч цих двох команд був важливим хіба для завершення кампанії цьогорічної Ліги націй на високій ноті. Першими відзначилися забитим голом чорногорці завдяки Осмаїчу, але Кіпр на 52-й хвилині Піттас забив з пенальті. Радість кіпріотів, щоправда, довгою не була, бо вже за шість хвилин їм прилетіла відповідь від Вукотича, який зробив рахунок 1:2. І далі гра в кіпріотів не пішла зовсім, адже вони пропустили ще двічі від Крстовича, який довів матч до перемоги 1:4.
Так само не було турнірної інтриги і в матчі Вірменія – Латвія. У латишів, які невдало зіграли у всіх своїх поєдинках і підходили до матчу лише з одним балом, не було шансів піднятися на третю позицію в групі, а тому матч з вірменами по суті став просто товариським.
Новина оновлюється........
Ліга націй УЄФА 2026/27
Груповий етап, шостий тур (15 листопада)
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Ліга А
|Бельгія
|21:45
|Італія
|Іспанія
|21:45
|Англія
|Франція
|21:45
|Туреччина
|Хорватія
|21:45
|Чехія
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Ліга С
|Кіпр
|1:4 (0:1)
|Чорногорія
|Голи: Піттас (52) – Осмаїч (5), Вукотич (58), Крстович (67, 83)
|Латвія
|0:0 (0:0)
|Вірменія
|Білорусь
|19:00
|Албанія
|Фінляндія
|19:00
|Сан-Марино
Турнірна таблиця
Ліга А
Ліга C
Нагадаємо, що 14 листопада день видався не надто вдалим для українських вболівальників.
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