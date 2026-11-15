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Ліга націй УЄФА 2026/27: усі результати матчів 15 листопада (оновлюється)

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ліга націй УЄФА 2026/27: усі результати матчів 15 листопада (оновлюється)
Чорногорці тріумфально завершили для себе сезон у Лізі націй 2026/27
фото: Федерація футболу Чорногорії

Розпочався заключний тур Ліги націй

16 листопада почався етап заключних ігор Ліги націй УЄФА 2026/27. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком»

Дивізіон А

Новина оновлюється........

Дивізіон С

Першими свої матчі зіграли команди з квартету 2, де нічого не вирішувалося. Перше місце групи і автоматичне підвищення у дивізіон В відійшло Чорногорії, а друге місце і можливість зіграти у плейоф за підвищення – Кіпру. Тому матч цих двох команд був важливим хіба для завершення кампанії цьогорічної Ліги націй на високій ноті. Першими відзначилися забитим голом чорногорці завдяки Осмаїчу, але Кіпр на 52-й хвилині Піттас забив з пенальті. Радість кіпріотів, щоправда, довгою не була, бо вже за шість хвилин їм прилетіла відповідь від Вукотича, який зробив рахунок 1:2. І далі гра в кіпріотів не пішла зовсім, адже вони пропустили ще двічі від Крстовича, який довів матч до перемоги 1:4. 

Так само не було турнірної інтриги і в матчі Вірменія – Латвія. У латишів, які невдало зіграли у всіх своїх поєдинках і підходили до матчу лише з одним балом, не було шансів піднятися на третю позицію в групі, а тому матч з вірменами по суті став просто товариським. 

Новина оновлюється........

Ліга націй УЄФА 2026/27

Груповий етап, шостий тур (15 листопада)

Ліга А
Бельгія
 21:45 Італія
Іспанія​​ 21:45 Англія
Франція 21:45
 Туреччина
Хорватія 21:45
 Чехія

Ліга С
Кіпр
 1:4 (0:1) Чорногорія
Голи: Піттас (52) – Осмаїч (5), Вукотич (58), Крстович (67, 83)
Латвія 0:0 (0:0) Вірменія
Білорусь 19:00 Албанія
Фінляндія 19:00 Сан-Марино

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 14 листопада день видався не надто вдалим для українських вболівальників

Теги: футбол Ліга націй

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