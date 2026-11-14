Угорщина дотиснула збірну Грузії та вийшла в лідери групи з Україною у Лізі націй

Угорська збірна здобула три очки в Тбілісі

Підопічні Марко Россі оформили третю перемогу поспіль

Збірна Угорщини переграла національну команду Грузії (2:0) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

«Хрестоносці» впродовж тривалого часу нав'язували конкуренцію гостям. Проте, у фінальні 20 хвилин мадяри зуміли дотиснути Грузію. Угорська збірна забила кавказькій команді двічі.

Спершу не обійшлося без допомоги господарів. Після навісу Собослаї з кутового Двалі головою зрізав м'яч у власні ворота. А потім Варга в контратаці замкнув дальню стійку після прострілу того ж Собослаї.

Завдяки перемозі збірна Угорщини принаймні тимчасово вийшла в лідери групи B2 Ліги націй. Команда Марко Россі набрала 10 очок. У фінальному турі угорці протистоятимуть Північній Ірландії удома.

Ліга націй. Дивізіон B, група 2

Грузія – Угорщина – 0:2

Голи: Двалі, 73 (автогол), Варга, 85

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До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.