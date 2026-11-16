Ліга націй 2026/27: визначилися п'ять із восьми чвертьфіналістів

Боротьба за плейоф наближається до фінішу

За підсумками 15 листопада Бельгія та Франція доєдналися до переліку чвертьфіналістів Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Епічна розв'язка у групі 1

Попри статус ключового поєдинку у боротьбі за чвертьфінал Ліги націй, зовсім ніякої інтриги не було в поєдинку Бельгії та Італії. Бельгійцям треба було обов'язково перемагати для місця у двійці найкращих, а ось італійцям вистачило б і нічиєї після сенсаційного апсету Франції. Однак сьогодні Італії на полі майже не було помітно: так, Еспозіто забив першим на 11-й хвилині, але після того Сквадра Адзурра пропустила одразу чотири рази, три з яких – у першому таймі! Завдяки цьому Бельгія вийшла до чвертьфіналу Ліги націй, а Італія втратила шанс на боротьбу за трофей Ліги націй.

Своє місце у чвертьфіналі гарантувала собі і Франція. Турки намагалися витиснути бодай нічию, але два голи французів все ж вирішили долю переможця матчу. З 13 очками Франція виграла свою групу і буде сіяною (не зіграє у першому раунді з іншим переможцем групи), а Бельгія з 12 очками буде несіяною командою.

Боротьба за посів у групі 3

Головним протистоянням дня очікувано став матч Іспанії та Англії. І, як і в першому поєдинку, команди забили на двох п'ять голів. Спочатку здавалося, що нас очікує сенсаційний розгром від Англії, яка тричі забила за 60 хвилин матчу. Але Іспанії вдалося зменшити різницю під кінець поєдинку, бо спершу Оярсабаль відзначився взяттям воріт, а потім його підтримав Вільямс. Проте через цю поразку іспанці втратили перше місце в групі, адже за рівності в особистих зістрічах у хід пішла різниця, яка в англійців була кращою («+13» проти «+8»). Саме тому англійці оминуть зустрічі з французами на першому етапі, а ось іспанці стануть неприємним подарунком комусь з переможців.

Інші чвертьфіналісти

Ще до останнього туру Португалія стала однією з перших команд, яка гарантувала собі боротьбу за трофей Ліги націй. Проте поразка від Данії дещо ускладнила для них життя, адже у разі неочікуваної поразки від Вельсу та перемоги Данії над норвежцями португальці стануть другими у своїй групі. Для Данії ситуація теж буде sink or swim: якщо вони програють Норвегії, то не пройдуть до чвертьфіналу через особисті зустрічі. Натомість якщо переможуть, то можуть стати як другими, так і першими у квартеті. Якщо ж буде нічия, то Данія гарантовано стане другою.

Ще епічніша закрутка може вийти у квартеті 2. Там Нідерланди, Греція та Німеччина знаходяться на відстані трьох очок і може утворитися дуже цікава ситуація. Якщо Німеччина переможе Нідерланди, то вона або виграє групу (якщо Греція не виграє у Сербії), або буде другою (навіть якщо Греція виграє у Сербії). Грекам втрата очок може коштувати місця у чвертьфіналі, але і перемога, як уже зрозуміло, нічого не гарантує. Нідерланди ж у разі непрограшу німцям спокійно виграють групу та стануть однією з сіяних команд.

Нагадаємо, що 15 листопада розпочався заключний тур Ліги націй.