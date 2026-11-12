Лігу націй граємо, Євро-2028 в умі тримаємо: що очікує збірну України з футболу в листопаді

На тренерський штаб Андреа Мальдери очікує перший серйозний іспит

Національна команда України в листопаді зустрінеться зі збірними Північної Ірландії та Грузії у фінальних турах Ліги націй 2026/27. Про перспективи колективу Андреа Мальдери – в матеріалі «Главкома».

«Синьо-жовті» підійшли до другого вікна матчів турніру в унікальному становищі. Наразі команда Мальдери залишається претендентом на будь-яке підсумкове місце в квартеті B2. Звісно, доля збірної України в ногах футболістів. Та не лише українських! Від результатів у паралельних поєдинках майбутнє національної команди теж залежатиме. Тож навіть дві перемоги змусять тренерський штаб і підопічних Мальдери оглядатися на Північну Ірландію, Угорщину й навіть Грузію.

Група B2 Ліги націй. Турнірна таблиця

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Розклад матчів листопада в групі B2 Ліги націй

Спершу підопічні Мальдери в Белфасті зустрінуться з Північною Ірландією. Потім вони протистоятимуть збірній Грузії у словацькому Кошице. «Синьо-жовті» змушені приймати суперників поза межами батьківщини через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Календар матчів у групі B2 Ліги націй 2026/27:

14 листопада, 19:00, Грузія – Угорщина

14 листопада, 21:45, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, 21:45, Угорщина – Північна Ірландія

17 листопада, 21:45, Україна – Грузія

Дві перемоги України нічого не гарантують

На березі ситуація проста – «синьо-жовті» повинні виконати власне домашнє завдання, тобто оформити дві перемоги. Лише такий підсумок фінальних двох турів дозволить збірній України претендувати на підвищення в класі. За такого розвитку подій команда Мальдери матиме в активі 10 очок. Однак, аби українці гарантовано виграли групу Північна Ірландія повинна набрати лише один пункт, а Угорщина – два. Звісно, можна повболівати за нічию в очному протистоянні команд. Та мадяри ще мають виїзний матч проти збірної Грузії…

Тож вірогіднішим для «синьо-жовтих» буде друга сходинка. Вона дозволить позмагатися за місце в Дивізіоні A через плейоф навесні 2027 року. Щоправда, коло потенційних суперників наразі вражає – Бельгія, Німеччина, Хорватія і Вельс. Проте, збереження прописки в Дивізіоні B залишається непоганим стимулом. А ще один мотив і підопічним Мальдери, і вітчизняним шанувальникам футболу слід тримати в умі. Про нього пізніше.

Найгірший сценарій – Україна залишиться третьою навіть за умови двох перемог. Це станеться у випадку перемоги ірландців над Угорщиною та успіху останніх у Тбілісі. Тоді «синьо-жовті» відстануть на одне очко від «Зелено-білої армії», а угорську збірну пропустять вперед за результатами очних матчів. Із аналогічної причини команду Мальдери не влаштує перемога над Північною Ірландією і дві нічиї у фінальному турі. Хіба що збірна України тріумфує в Белфасті впевненіше, ніж програла «Зелено-білій армії» у Трнаві (0:3).

Андреа Мальдера намагається перебудувати національну команду фото: УАФ

Перемога та нічия залишають куций шанс

Якщо сценарій з двома перемогами «синьо-жовтих» виглядає надто оптимістичним, то перемога з нічиєю у листопаді – цілком вірогідним. Звісно, в цьому контексті Україні передусім віддають перевагу в протистоянні з ослабленою втратою капітана Хвічі Кварацхелії збірною Грузії. Та насправді важитиме небагато, як саме команда Мальдери набрала чотири очки, якщо лише не організує розгром Північної Ірландії.

Відштовхуючись від результату в Белфасті, «синьо-жовті» вболіватимуть за різні збірні в інших протистояннях. Розгромна перемога над ірландцями спонукатиме до підтримки збірної Угорщини. Натомість нічия у поєдинку проти «Зелено-білої армії» змусить українців уболівати проти угорців в обох турах. Адже лише дві поразки команди Марко Россі дозволять збірній України з чотирма пунктами обійти угорців у турнірній таблиці. Конкурент «синьо-жовтих» спершу гостюватиме в Тбілісі, а потім прийме ірландців у Будапешті.

Решта альтернатив на кшталт двох нічиїх, однієї нічиєї та поразки чи двох невдач нічим хорошим для команди Мальдери не обернуться. Україна тоді реально зіткнеться з перспективою вильоту в Дивізіон C. Там суперники будуть простішими. Та й статус Ліги націй, що колись замінила товариські матчі, не вимагає битися на смерть у кожному поєдинку. Однак, перспектива посісти третє чи четверте місце в групі для «синьо-жовтих» сумна. Більше того, вона матиме негайні наслідки в іншому турнірі.

Євро-2028 та проблема кошиків

Нинішній сезон Ліги націй – лише підготовка до кваліфікації перед Чемпіонатом Європи. Відбір стартуватиме наприкінці березня та триватиме до середини листопада 2027 року. Усі національні команди Європи розділять на 12 груп, із яких на турнір гарантовано потрапить переможець квартету чи квінтету збірних. Прямо Ліга націй на Євро-2028 не впливає, але опосередковану дію результати в турнірі матимуть.

Жеребкування кваліфікації до Чемпіонату Європи відбудеться 6 грудня у Белфасті. Перед церемонією 54 національні команди розділять на п'ять кошиків, опираючись на рейтинг збірних. Для підопічних Мальдери ситуація склалася надзвичайно просто. Якщо збірна України посяде перше-друге місця в групі Ліги націй, то потрапить до другого кошика жеребкування відбору до Євро-2028. Якщо ж «синьо-жовті» фінішують третіми-четвертими, то опиняться в третьому кошику.

Від розподілу національних команд залежатиме рівень суперників збірної України. Умовно кажучи, за негативного розвитку подій команді Мальдери світить перетнутися відразу з двома сильними опонентами. Прямо зараз «синьо-жовті» перебувають у третьому кошику. Тож наступного року суперниками України можуть стати збірні Іспанії та Швеції або Португалії та Туреччини. Проте, посипати голову попелом зарано. Якщо жереб буде прихильним, то навіть у третьому кошику в опоненти можна отримати значно скромніші Грецію та Косово чи Данію зі Словенією.

🧮 Projected pots for 🌍 EURO 2028 qualifiers (as of 10 Nov): Pot 1: 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱🇬🇷🇮🇹🇧🇪🇩🇰🇩🇪🇭🇷🇳🇴 Pot 2: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇨🇿🇷🇸🇹🇷🇨🇭🇸🇪🇦🇹🇧🇦🇸🇮☘️🇭🇺🇽🇰 Pot 3: 🇮🇪🇺🇦🇵🇱🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇪🇮🇱🇷🇴🇲🇰🇸🇰🇲🇪🇮🇸🇦🇱 Pot 4: 🇧🇾🇫🇮🇨🇾🇪🇪🇧🇬🇱🇺🇫🇴🇦🇲🇲🇩🇰🇿🇱🇻🇸🇲 Pot 5: 🇲🇹🇦🇿🇱🇹🇬🇮🇦🇩🇱🇮 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 10, 2026 Football Meets Data Прогноз складу кошиків для кваліфікаційного турніру до Євро-2028

Аналітичний проєкт Football Meets Data оцінив перспективи «синьо-жовтих» за місяць до жеребкування відбору до Євро-2028. Наразі шанси команди Мальдери потрапити до другого кошика оцінили на 21,6 %. Натомість вірогідність потрапляння збірної України до третього на цей момент становить аж 78,4 %. Та списувати національну команду зарано.

По-перше, українські футболісти можуть власноруч змінити власну долю у вирішальних турах Ліги націй 2026/27. По-друге, за понад три десятиліття змагань Україна продемонструвала здатність конкурувати навіть з очевидними фаворитами. Підопічні Йожефа Сабо у 1997 році фінішували другими в групі зі збірними Німеччини та Португалії, а потім поступилися лише одним очком чемпіонам світу з Франції та випередили Росію.

У 2005 році команда Олега Блохіна взагалі залишила позаду збірні Туреччини, Данії та Греції. Підопічні Олексія Михайличенка розбили дует Англії та Хорватії. Тож боротьба триває.

Антон Федорців, «Главком»