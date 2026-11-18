Нападник англійського «Борнмута» Елі Жуніор Крупі потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен» та іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Нещодавно уродженець французького Лор'яна дебютував у збірній Франції. На фініші основного раунду Ліги націй він зіграв проти Італії та Туреччини. У другому поєдинку Крупі оформив прем'єрний гол за «триколірних».

За виступами форварда слідкують чимало клубів. Інтерес ПСЖ і «Барси» набув реальних обрисів. Сам футболіст готовий змінити клубну прописку, хоча перебрався в чемпіонат Англії лише влітку 2025 року.

Крупі в нинішньому сезоні провів чотири поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Контракт француза з «вишнями» розрахований до літа 2030 року.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.