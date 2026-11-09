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Неймовірні сейви воротаря «Леванте» і дубль Ферміна: чим запам’ятався 12-й тур Ла Ліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Неймовірні сейви воротаря «Леванте» і дубль Ферміна: чим запам’ятався 12-й тур Ла Ліги
«Барселона» перемогла «Атлетіко» завдяки дублю Ферміна
фото: ФК «Барселона»

«Барселона» змогла втримати перше місце у Ла Лізі

В іспанській Ла Лізі завершилися матчі дванадцятого туру. Про головні події ігрового тижня іспанської першості у цьому огляді повідомляє  «Главком».

Воротар «Леванте» здійснив дев'ять сейвів проти «Сельти»

«Леванте» втримав нічию з «Сельтою» (0:0) значною мірою завдяки неймовірному виступу свого воротаря Метью Раяна. Австралієць здійснив дев'ять сейвів, сім із яких – після ударів із меж штрафного майданчика. За оцінкою Sofascore, голкіпер отримав максимальні 10 балів. При цьому «Сельта» завдала 23 удари по воротах, вісім із яких прийшлися в площину, але так і не змогла забити.

Показово, що «Леванте» за весь матч не завдав жодного удару в площину воріт суперника. Господарі також мали 3,04 очікуваного гола, проте Раян раз за разом рятував свою команду від пропущеного м'яча.

Фермін Лопес приніс «Барселоні» перемогу над «Атлетіко»

«Барселона» здобула важливу виїзну перемогу над «Атлетіко» (2:1) та закріпилася на першому місці в чемпіонаті. Господарі відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зусиллями Джуліано Сімеоне, однак каталонці відігралися перед перервою. Зробили вони це завдяки Ферміну Лопесу, який замкнув передачу партнера та відновив рівновагу у матчі. А на 66-й хвилині півзахисник оформив дубль, забивши переможний м'яч.

«Реал» продовжив переможну серію до восьми матчів

Мадридський «Реал» упевнено обіграв «Валенсію» на виїзді (3:0) та здобув восьму поспіль перемогу в усіх турнірах. Спершу Федеріко Вальверде відкрив рахунок на 28-й хвилині, а Арда Гюлер за вісім хвилин подвоїв перевагу гостей. Остаточний результат встановив Кіліан Мбаппе, який відзначився на 75-й хвилині. Не допомогло «Валенсії» ще й те, що наприкінці зустрічі команда залишилася в меншості, адже на 79-й хвилині капітан господарів Хосе Луїс Гая отримав пряму червону картку за фол проти Мбаппе. 

Цікаво, що Кіліан Мбаппе продовжив і власну результативну серію: цей гол став для нього сьомим матчем поспіль із забитим м'ячем. 

Наступний тур Ла Ліги пройде 20-23 листопада. А з усіма результатами дванадцятого туру можна ознайомитися нижче. 

Ла Ліга 2026/27. Дванадцятий тур

Севілья 0:0 (0:0) Алавес
Малага 1:2 (1:0) Расінг
Голи: Дотор (28) – Луке (50), Забірі (60)
Еспаньйол 0:0 (0:0) Депортиво
Осасуна 1:1 (0:0) Атлетік
Голи: Катена (90) – Вільямс (84)
Валенсія 0:3 (0:2) Реал
Голи: Вальверде (28), Гюлер (36), Мбаппе (75)
Ельче 0:2 (0:0) Беттіс
Голи: Рікельме (81), Бартра (89)
Реал Сосьєдад 1:0 (0:0) Райо Вальєкано
Голи: Оскассон (67)
Вільярреал 2:0 (0:0) Хетафе
Голи: Б'юкенен (80), Ромеро (90+1)
Сельта 0:0 (1:0) Леванте
Атлетіко 1:2 (1:1) Барселона
Голи: Сімеоне (10) – Фермін (45, 66)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що оборонець «Барселони» потрапив у мовний скандал

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Теги: Федеріко Вальверде Кіліан Мбаппе Ла Ліга футбол ФК Барселона ФК Реал (Мадрид) ФК Леванте ФК «Севілья»

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