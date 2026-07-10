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Календар матчів Ла Ліги сезону 2026/27: коли зіграють «Реал», «Барселона» та відбудеться Ель Класіко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар матчів Ла Ліги сезону 2026/27: коли зіграють «Реал», «Барселона» та відбудеться Ель Класіко
Календар футбольних матчів Ла Ліги сезону 2026/27
колаж: glavcom.ua

Ла Ліга оприлюднила календар матчів сезону 2026/27 із датами Ель Класіко та головних дербі

Іспанська Ла Ліга офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 38 турів, дев'ять місяців боротьби за чемпіонство, запеклі дербі та два Ель Класіко, які традиційно можуть визначити долю золотих медалей.

Новий сезон стартує 16 серпня 2026 року та завершиться 30 травня 2027-го. Саме в цей період вболівальники побачать 380 матчів за участю 20 найсильніших клубів Іспанії.

Перший тур одразу подарує кілька гучних афіш. Зокрема, мадридський «Реал» має розпочати чемпіонат домашнім матчем із «Реал Сосьєдад», «Барселона» прийматиме «Атлетік», а «Атлетіко» зіграє проти «Малаги». Водночас календар може зазнати точкових змін через участь окремих команд і футболістів у міжнародних турнірах.

Особливу увагу фанатів традиційно привертає Ель Класіко. Перша зустріч «Барселони» та «Реала» запланована на 25 жовтня на «Камп Ноу», а матч другого кола відбудеться 9 травня на «Сантьяго Бернабеу». Саме ці поєдинки можуть стати ключовими у боротьбі за чемпіонський титул.

Не менш принциповими стануть мадридські дербі. Перша зустріч «Атлетіко» та «Реала» запланована на 20 вересня, а матч-відповідь – 4 квітня. Крім цього, календар передбачає традиційно гарячі баскське, севільське, каталонське та галісійське дербі.

Ла Ліга залишається одним із найсильніших футбольних чемпіонатів світу. Новий сезон обіцяє стати особливо цікавим: чинний чемпіон намагатиметься втримати титул, гранди знову поведуть боротьбу за трофей, а команди-сенсації спробують втрутитися у звичний порядок сил. Для вболівальників це означає майже десять місяців великого футболу, несподіваних результатів і матчів, які можуть увійти в історію.

Ла Ліга (Іспанія) – Розклад матчів сезону 2026/27

Дата та час Господарі Рахунок матчу Гості
Раунд 1
16.08. 18:00 Алавес   Хетафе
16.08. 18:00 Атлетіко   Малага
16.08. 18:00 Барселона   Атлетік
16.08. 18:00 Валенсія   Бетіс
16.08. 18:00 Депортиво   Ельче
16.08. 18:00 Еспаньйол   Леванте
16.08. 18:00 Расінг С.   Вільярреал
16.08. 18:00 Реал Мадрид   Реал Сосьєдад
16.08. 18:00 Севілья   Райо Вальєкано
16.08. 18:00 Сельта Віго   Осасуна
Раунд 2
23.08. 18:00 Атлетік   Севілья
23.08. 18:00 Атлетіко   Вільярреал
23.08. 18:00 Бетіс   Реал Сосьєдад
23.08. 18:00 Валенсія   Сельта Віго
23.08. 18:00 Ельче   Барселона
23.08. 18:00 Еспаньйол   Реал Мадрид
23.08. 18:00 Малага   Депортиво
23.08. 18:00 Осасуна   Леванте
23.08. 18:00 Райо Вальєкано   Алавес
23.08. 18:00 Хетафе   Расінг С.
Раунд 3
30.08. 18:00 Алавес   Вільярреал
30.08. 18:00 Барселона   Райо Вальєкано
30.08. 18:00 Депортиво   Валенсія
30.08. 18:00 Леванте   Бетіс
30.08. 18:00 Осасуна   Хетафе
30.08. 18:00 Расінг С.   Ельче
30.08. 18:00 Реал Мадрид   Малага
30.08. 18:00 Реал Сосьєдад   Еспаньйол
30.08. 18:00 Севілья   Атлетіко
30.08. 18:00 Сельта Віго   Атлетік
Раунд 4
06.09. 18:00 Алавес   Осасуна
06.09. 18:00 Атлетік   Атлетіко
06.09. 18:00 Бетіс   Реал Мадрид
06.09. 18:00 Валенсія   Барселона
06.09. 18:00 Вільярреал   Депортиво
06.09. 18:00 Ельче   Реал Сосьєдад
06.09. 18:00 Еспаньйол   Севілья
06.09. 18:00 Малага   Леванте
06.09. 18:00 Райо Вальєкано   Расінг С.
06.09. 18:00 Хетафе   Сельта Віго
Раунд 5
13.09. 18:00 Атлетік   Ельче
13.09. 18:00 Вільярреал   Бетіс
13.09. 18:00 Леванте   Барселона
13.09. 18:00 Осасуна   Еспаньйол
13.09. 18:00 Расінг С.   Алавес
13.09. 18:00 Реал Мадрид   Райо Вальєкано
13.09. 18:00 Реал Сосьєдад   Атлетіко
13.09. 18:00 Севілья   Валенсія
13.09. 18:00 Сельта Віго   Малага
13.09. 18:00 Хетафе   Депортиво
Раунд 6
16.09. 18:00 Алавес   Валенсія
16.09. 18:00 Атлетіко   Осасуна
16.09. 18:00 Барселона   Расінг С.
16.09. 18:00 Бетіс   Хетафе
16.09. 18:00 Депортиво   Севілья
16.09. 18:00 Ельче   Реал Мадрид
16.09. 18:00 Леванте   Атлетік
16.09. 18:00 Малага   Вільярреал
16.09. 18:00 Райо Вальєкано   Еспаньйол
16.09. 18:00 Реал Сосьєдад   Сельта Віго
Раунд 7
20.09. 18:00 Атлетік   Алавес
20.09. 18:00 Атлетіко   Реал Мадрид
20.09. 18:00 Валенсія   Реал Сосьєдад
20.09. 18:00 Вільярреал   Леванте
20.09. 18:00 Депортиво   Бетіс
20.09. 18:00 Еспаньйол   Ельче
20.09. 18:00 Осасуна   Райо Вальєкано
20.09. 18:00 Севілья   Барселона
20.09. 18:00 Сельта Віго   Расінг С.
20.09. 18:00 Хетафе   Малага
Раунд 8
11.10. 18:00 Алавес   Атлетіко
11.10. 18:00 Барселона   Хетафе
11.10. 18:00 Бетіс   Осасуна
11.10. 18:00 Ельче   Сельта Віго
11.10. 18:00 Леванте   Севілья
11.10. 18:00 Малага   Еспаньйол
11.10. 18:00 Райо Вальєкано   Атлетік
11.10. 18:00 Расінг С.   Валенсія
11.10. 18:00 Реал Мадрид   Вільярреал
11.10. 18:00 Реал Сосьєдад   Депортиво
Раунд 9
18.10. 18:00 Бетіс   Барселона
18.10. 18:00 Валенсія   Атлетік
18.10. 18:00 Вільярреал   Ельче
18.10. 18:00 Депортиво   Леванте
18.10. 18:00 Еспаньйол   Атлетіко
18.10. 18:00 Малага   Реал Сосьєдад
18.10. 18:00 Осасуна   Расінг С.
18.10. 18:00 Реал Мадрид   Севілья
18.10. 18:00 Сельта Віго   Алавес
18.10. 18:00 Хетафе   Райо Вальєкано
Раунд 10
25.10. 18:00 Алавес   Малага
25.10. 18:00 Атлетік   Хетафе
25.10. 18:00 Атлетіко   Депортиво
25.10. 18:00 Барселона   Реал Мадрид
25.10. 18:00 Валенсія   Вільярреал
25.10. 18:00 Райо Вальєкано   Ельче
25.10. 18:00 Расінг С.   Еспаньйол
25.10. 18:00 Реал Сосьєдад   Леванте
25.10. 18:00 Севілья   Осасуна
25.10. 18:00 Сельта Віго   Бетіс
Раунд 11
01.11. 18:00 Атлетік   Реал Сосьєдад
01.11. 18:00 Барселона   Алавес
01.11. 18:00 Бетіс   Малага
01.11. 18:00 Вільярреал   Еспаньйол
01.11. 18:00 Депортиво   Осасуна
01.11. 18:00 Ельче   Валенсія
01.11. 18:00 Леванте   Атлетіко
01.11. 18:00 Райо Вальєкано   Сельта Віго
01.11. 18:00 Расінг С.   Реал Мадрид
01.11. 18:00 Хетафе   Севілья
Раунд 12
08.11. 18:00 Атлетіко   Барселона
08.11. 18:00 Валенсія   Реал Мадрид
08.11. 18:00 Вільярреал   Хетафе
08.11. 18:00 Ельче   Бетіс
08.11. 18:00 Еспаньйол   Депортиво
08.11. 18:00 Малага   Расінг С.
08.11. 18:00 Осасуна   Атлетік
08.11. 18:00 Реал Сосьєдад   Райо Вальєкано
08.11. 18:00 Севілья   Алавес
08.11. 18:00 Сельта Віго   Леванте
Раунд 13
22.11. 18:00 Алавес   Депортиво
22.11. 18:00 Атлетік   Еспаньйол
22.11. 18:00 Барселона   Вільярреал
22.11. 18:00 Леванте   Ельче
22.11. 18:00 Осасуна   Малага
22.11. 18:00 Райо Вальєкано   Валенсія
22.11. 18:00 Расінг С.   Реал Сосьєдад
22.11. 18:00 Реал Мадрид   Сельта Віго
22.11. 18:00 Севілья   Бетіс
22.11. 18:00 Хетафе   Атлетіко
Раунд 14
29.11. 18:00 Бетіс   Райо Вальєкано
29.11. 18:00 Валенсія   Осасуна
29.11. 18:00 Депортиво   Барселона
29.11. 18:00 Ельче   Атлетіко
29.11. 18:00 Еспаньйол   Хетафе
29.11. 18:00 Леванте   Расінг С.
29.11. 18:00 Малага   Атлетік
29.11. 18:00 Реал Мадрид   Алавес
29.11. 18:00 Реал Сосьєдад   Севілья
29.11. 18:00 Сельта Віго   Вільярреал
Раунд 15
06.12. 18:00 Алавес   Еспаньйол
06.12. 18:00 Атлетік   Реал Мадрид
06.12. 18:00 Атлетіко   Бетіс
06.12. 18:00 Барселона   Сельта Віго
06.12. 18:00 Вільярреал   Реал Сосьєдад
06.12. 18:00 Осасуна   Ельче
06.12. 18:00 Райо Вальєкано   Леванте
06.12. 18:00 Расінг С.   Депортиво
06.12. 18:00 Севілья   Малага
06.12. 18:00 Хетафе   Валенсія
Раунд 16
13.12. 18:00 Атлетіко   Валенсія
13.12. 18:00 Бетіс   Расінг С.
13.12. 18:00 Вільярреал   Райо Вальєкано
13.12. 18:00 Депортиво   Атлетік
13.12. 18:00 Ельче   Севілья
13.12. 18:00 Еспаньйол   Сельта Віго
13.12. 18:00 Леванте   Алавес
13.12. 18:00 Малага   Барселона
13.12. 18:00 Реал Мадрид   Осасуна
13.12. 18:00 Реал Сосьєдад   Хетафе
Раунд 17
20.12. 18:00 Алавес   Ельче
20.12. 18:00 Атлетік   Бетіс
20.12. 18:00 Барселона   Реал Сосьєдад
20.12. 18:00 Валенсія   Еспаньйол
20.12. 18:00 Депортиво   Реал Мадрид
20.12. 18:00 Осасуна   Вільярреал
20.12. 18:00 Райо Вальєкано   Малага
20.12. 18:00 Севілья   Расінг С.
20.12. 18:00 Сельта Віго   Атлетіко
20.12. 18:00 Хетафе   Леванте
Раунд 18
03.01.2027 Бетіс   Алавес
03.01.2027 Вільярреал   Севілья
03.01.2027 Еспаньйол   Барселона
03.01.2027 Леванте   Валенсія
03.01.2027 Малага   Ельче
03.01.2027 Райо Вальєкано   Атлетіко
03.01.2027 Расінг С.   Атлетік
03.01.2027 Реал Мадрид   Хетафе
03.01.2027 Реал Сосьєдад   Осасуна
03.01.2027 Сельта Віго   Депортиво
Раунд 19
10.01.2027 Алавес   Реал Сосьєдад
10.01.2027 Атлетік   Вільярреал
10.01.2027 Атлетіко   Расінг С.
10.01.2027 Валенсія   Малага
10.01.2027 Депортиво   Райо Вальєкано
10.01.2027 Ельче   Хетафе
10.01.2027 Еспаньйол   Бетіс
10.01.2027 Осасуна   Барселона
10.01.2027 Реал Мадрид   Леванте
10.01.2027 Севілья   Сельта Віго
Раунд 20
17.01.2027 Атлетіко   Реал Сосьєдад
17.01.2027 Барселона   Ельче
17.01.2027 Бетіс   Депортиво
17.01.2027 Вільярреал   Алавес
17.01.2027 Леванте   Еспаньйол
17.01.2027 Малага   Реал Мадрид
17.01.2027 Райо Вальєкано   Севілья
17.01.2027 Расінг С.   Осасуна
17.01.2027 Сельта Віго   Валенсія
17.01.2027 Хетафе   Атлетік
Раунд 21
24.01.2027 Алавес   Барселона
24.01.2027 Атлетік   Леванте
24.01.2027 Валенсія   Севілья
24.01.2027 Депортиво   Атлетіко
24.01.2027 Ельче   Райо Вальєкано
24.01.2027 Еспаньйол   Вільярреал
24.01.2027 Расінг С.   Сельта Віго
24.01.2027 Реал Мадрид   Бетіс
24.01.2027 Реал Сосьєдад   Малага
24.01.2027 Хетафе   Осасуна
Раунд 22
31.01.2027 Атлетіко   Еспаньйол
31.01.2027 Барселона   Валенсія
31.01.2027 Бетіс   Ельче
31.01.2027 Вільярреал   Расінг С.
31.01.2027 Леванте   Реал Сосьєдад
31.01.2027 Малага   Алавес
31.01.2027 Осасуна   Депортиво
31.01.2027 Райо Вальєкано   Реал Мадрид
31.01.2027 Севілья   Атлетік
31.01.2027 Сельта Віго   Хетафе
Раунд 23
07.02.2027 Алавес   Сельта Віго
07.02.2027 Атлетік   Осасуна
07.02.2027 Барселона   Атлетіко
07.02.2027 Бетіс   Севілья
07.02.2027 Валенсія   Расінг С.
07.02.2027 Депортиво   Малага
07.02.2027 Ельче   Леванте
07.02.2027 Еспаньйол   Райо Вальєкано
07.02.2027 Реал Сосьєдад   Реал Мадрид
07.02.2027 Хетафе   Вільярреал
Раунд 24
14.02.2027 Валенсія   Алавес
14.02.2027 Вільярреал   Барселона
14.02.2027 Ельче   Депортиво
14.02.2027 Леванте   Малага
14.02.2027 Осасуна   Атлетіко
14.02.2027 Расінг С.   Хетафе
14.02.2027 Реал Мадрид   Атлетік
14.02.2027 Реал Сосьєдад   Бетіс
14.02.2027 Севілья   Еспаньйол
14.02.2027 Сельта Віго   Райо Вальєкано
Раунд 25
21.02.2027 Алавес   Расінг С.
21.02.2027 Атлетік   Сельта Віго
21.02.2027 Атлетіко   Ельче
21.02.2027 Барселона   Леванте
21.02.2027 Вільярреал   Валенсія
21.02.2027 Депортиво   Реал Сосьєдад
21.02.2027 Еспаньйол   Осасуна
21.02.2027 Малага   Бетіс
21.02.2027 Райо Вальєкано   Хетафе
21.02.2027 Севілья   Реал Мадрид
Раунд 26
28.02.2027 Атлетік   Барселона
28.02.2027 Бетіс   Вільярреал
28.02.2027 Леванте   Депортиво
28.02.2027 Малага   Атлетіко
28.02.2027 Осасуна   Севілья
28.02.2027 Расінг С.   Райо Вальєкано
28.02.2027 Реал Мадрид   Валенсія
28.02.2027 Реал Сосьєдад   Ельче
28.02.2027 Сельта Віго   Еспаньйол
28.02.2027 Хетафе   Алавес
Раунд 27
07.03.2027 Алавес   Атлетік
07.03.2027 Атлетіко   Сельта Віго
07.03.2027 Барселона   Бетіс
07.03.2027 Валенсія   Леванте
07.03.2027 Вільярреал   Реал Мадрид
07.03.2027 Депортиво   Хетафе
07.03.2027 Ельче   Малага
07.03.2027 Еспаньйол   Расінг С.
07.03.2027 Райо Вальєкано   Осасуна
07.03.2027 Севілья   Реал Сосьєдад
Раунд 28
14.03.2027 Алавес   Севілья
14.03.2027 Атлетік   Валенсія
14.03.2027 Барселона   Депортиво
14.03.2027 Бетіс   Леванте
14.03.2027 Ельче   Вільярреал
14.03.2027 Малага   Райо Вальєкано
14.03.2027 Осасуна   Сельта Віго
14.03.2027 Расінг С.   Атлетіко
14.03.2027 Реал Мадрид   Еспаньйол
14.03.2027 Хетафе   Реал Сосьєдад
Раунд 29
21.03.2027 Атлетіко   Хетафе
21.03.2027 Валенсія   Депортиво
21.03.2027 Вільярреал   Малага
21.03.2027 Еспаньйол   Атлетік
21.03.2027 Леванте   Осасуна
21.03.2027 Райо Вальєкано   Барселона
21.03.2027 Расінг С.   Бетіс
21.03.2027 Реал Сосьєдад   Алавес
21.03.2027 Севілья   Ельче
21.03.2027 Сельта Віго   Реал Мадрид
Раунд 30
04.04.2027 Атлетік   Расінг С.
04.04.2027 Барселона   Севілья
04.04.2027 Бетіс   Сельта Віго
04.04.2027 Депортиво   Вільярреал
04.04.2027 Ельче   Алавес
04.04.2027 Леванте   Райо Вальєкано
04.04.2027 Малага   Осасуна
04.04.2027 Реал Мадрид   Атлетіко
04.04.2027 Реал Сосьєдад   Валенсія
04.04.2027 Хетафе   Еспаньйол
Раунд 31
11.04.2027 Алавес   Бетіс
11.04.2027 Атлетіко   Леванте
11.04.2027 Валенсія   Хетафе
11.04.2027 Вільярреал   Атлетік
11.04.2027 Еспаньйол   Малага
11.04.2027 Осасуна   Реал Мадрид
11.04.2027 Райо Вальєкано   Реал Сосьєдад
11.04.2027 Расінг С.   Барселона
11.04.2027 Севілья   Депортиво
11.04.2027 Сельта Віго   Ельче
Раунд 32
18.04.2027 Алавес   Райо Вальєкано
18.04.2027 Атлетіко   Севілья
18.04.2027 Барселона   Еспаньйол
18.04.2027 Бетіс   Атлетік
18.04.2027 Депортиво   Сельта Віго
18.04.2027 Ельче   Осасуна
18.04.2027 Леванте   Вільярреал
18.04.2027 Малага   Валенсія
18.04.2027 Реал Сосьєдад   Расінг С.
18.04.2027 Хетафе   Реал Мадрид
Раунд 33
21.04.2027 Атлетік   Депортиво
21.04.2027 Валенсія   Райо Вальєкано
21.04.2027 Вільярреал   Атлетіко
21.04.2027 Еспаньйол   Реал Сосьєдад
21.04.2027 Осасуна   Алавес
21.04.2027 Расінг С.   Малага
21.04.2027 Реал Мадрид   Ельче
21.04.2027 Севілья   Леванте
21.04.2027 Сельта Віго   Барселона
21.04.2027 Хетафе   Бетіс
Раунд 34
02.05.2027 Атлетіко   Алавес
02.05.2027 Барселона   Осасуна
02.05.2027 Бетіс   Валенсія
02.05.2027 Депортиво   Расінг С.
02.05.2027 Ельче   Еспаньйол
02.05.2027 Леванте   Реал Мадрид
02.05.2027 Малага   Хетафе
02.05.2027 Райо Вальєкано   Вільярреал
02.05.2027 Реал Сосьєдад   Атлетік
02.05.2027 Сельта Віго   Севілья
Раунд 35
09.05.2027 Алавес   Леванте
09.05.2027 Атлетік   Малага
09.05.2027 Бетіс   Еспаньйол
09.05.2027 Валенсія   Атлетіко
09.05.2027 Вільярреал   Сельта Віго
09.05.2027 Осасуна   Реал Сосьєдад
09.05.2027 Райо Вальєкано   Депортиво
09.05.2027 Расінг С.   Севілья
09.05.2027 Реал Мадрид   Барселона
09.05.2027 Хетафе   Ельче
Раунд 36
16.05.2027 Атлетіко   Райо Вальєкано
16.05.2027 Депортиво   Алавес
16.05.2027 Ельче   Атлетік
16.05.2027 Еспаньйол   Валенсія
16.05.2027 Леванте   Хетафе
16.05.2027 Малага   Сельта Віго
16.05.2027 Бетіс   Осасуна
16.05.2027 Реал Мадрид   Расінг С.
16.05.2027 Реал Сосьєдад   Барселона
16.05.2027 Севілья   Вільярреал
Раунд 37
23.05.2027 Алавес   Реал Мадрид
23.05.2027 Атлетіко   Атлетік
23.05.2027 Барселона   Малага
23.05.2027 Валенсія   Ельче
23.05.2027 Вільярреал   Осасуна
23.05.2027 Депортиво   Еспаньйол
23.05.2027 Райо Вальєкано   Бетіс
23.05.2027 Расінг С.   Леванте
23.05.2027 Севілья   Хетафе
23.05.2027 Сельта Віго   Реал Сосьєдад
Раунд 38
30.05.2027 Атлетік   Райо Вальєкано
30.05.2027 Бетіс   Атлетіко
30.05.2027 Ельче   Расінг С.
30.05.2027 Еспаньйол   Алавес
30.05.2027 Леванте   Сельта Віго
30.05.2027 Малага   Севілья
30.05.2027 Осасуна   Валенсія
30.05.2027 Реал Мадрид   Депортиво
30.05.2027 Реал Сосьєдад   Вільярреал
30.05.2027 Хетафе   Барселона

Новий сезон Ла Ліги обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд ключових матчі.

Теги: Ла Ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія

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