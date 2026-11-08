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Третя поспіль поразка «Манчестер Сіті» та ривок «Брайтона»: результати десятого туру АПЛ 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Третя поспіль поразка «Манчестер Сіті» та ривок «Брайтона»: результати десятого туру АПЛ 2026/27
«Брайтон» піднявся до топ-2 АПЛ
фото: ФК «Брайтон»

Останні тури складаються для манчестерських грандів дуже непросто

Десятий ігровий тиждень АПЛ став цікавиим одразу з декількох причин. Про них у цьому огляді повідомляє «Главком».

Скандальний матч «Евертона»

Перемога «Евертона» над «Ковентрі» з рахунком 3:1 супроводжувалася одразу кількома суперечливими рішеннями арбітрів. Наприкінці першого тайму Джеймс Тарковскі під час боротьби за м'яч схопив Калеба Єренкі за волосся, однак VAR не побачив підстав для призначення пенальті. На початку другої половини зустрічі Тоні Авонії впав після контакту з Віталієм Миколенком, але після перегляду повтору арбітри встановили, що порушення відбулося за межами штрафного майданчика. Ще більше обурення гостей викликав другий гол Тьєрно Баррі: футболісти «Ковентрі» підозрювали нападника в грі рукою, проте взяття воріт зарахували.

Головний тренер «Ковентрі» Френк Лемпард після фінального свистка відкрито розкритикував роботу VAR, заявивши, що система не виконала своєї функції. 

Другий за тиждень камбек «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» вдруге за тиждень продемонстрував характер і відігрався після відставання у два м'ячі. Цього разу суперником манкуніанців була «Астон Вілла», яка шокувала господарів двома швидкими голами: спершу Аліссон відкрив рахунок уже на першій хвилині, а потім Ніколас Джексон подвоїв перевагу на четвертій. Команда Майкла Карріка відповіла ще до перерви, бо Бруну Фернандеш реалізував пенальті, а Юрі Тілеманс відновив рівновагу.

Проте після відпочинку «Вілла» знову відірвалася завдяки голам Джона Макгінна та Леона Горецки. Однак за рахунку 2:4 господарі не припинили атакувати й урятували нічию вже в компенсований час. Спочатку Джошуа Зіркзе скоротив відставання на 90+2-й хвилині, а ще за чотири хвилини Патрік Доргу забив четвертий м'яч «Юнайтед». Раніше команда вже відігравалася у матчі проти «Роми» в Лізі чемпіонів, тож зустріч із «Віллою» стала другим поспіль яскравим камбеком манкуніанців. 

«Брайтон» увірвався до двійки найкращих на тлі провалу «Сіті»

«Брайтон» скористався осічкою конкурентів і після перемоги над «Брентфордом» піднявся на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Господарі вирішили долю зустрічі ще до перерви: на 15-й хвилині Дієго Гомес ефектним ударом відкрив рахунок, а на 42-й Паскаль Гросс реалізував пенальті. Між цими голами «Брентфорд» залишився в меншості: Ігор Тьяго отримав пряму червону картку після перегляду VAR за удар рукою в обличчя Чеми Андресу. Після цього гостям було складно повернутися в гру, а «Брайтон» спокійно довів зустріч до перемоги 2:0.

Піднятися на другу сходинку «чайкам» допомогла й невдала серія «Манчестер Сіті». Команда Енцо Марески несподівано поступилася «Ноттінгем Форест» із рахунком 1:3, зазнавши третьої поспіль поразки в чемпіонаті після семи перемог на старті сезону. 

Наступний тур АПЛ пройде 21-23 листопада. А з усіма результатами десятого туру можна ознайомитися нижче. 

Англійська Прем'єр-ліга 2026/27. Десятий тур

Евертон 3:1 (0:0) Ковентрі Сіті
Голи: Баррі (56, 61), Дьюсбері-Голл (81) – Гбоо (52)
Лідс 1:0 (0:0) Тоттенгем
Голи: Окафор (79)
Фулгем 1:1 (0:0) Ньюкасл
Голи: Родрігу Муніз (83) – Мерфі (80)
Арсенал 1:0 (0:0) Галл
Голи: Едегор (72)
Ноттінгем 3:1 (2:0) Манчестер Сіті
Голи: Жаїр (6), Ділеп (18, 73) – Шеркі (52)
Сандерленд 1:0 (1:0) Челсі 
Голи: Ле Фе (36)
Іпсвіч 1:2 (0:1) Борнмут 
Голи: Кларк (73) – Еванілсон (5), Девіс (автогол, 46)
Кристал Пелес 1:3 (0:1) Ліверпуль
Голи: Нкетіа (90+5) – Макаллістер (40), Вірц (54), Ісак (89)
Брайтон 2:0 (2:0) Брентфорд 
Голи: Гомес (15), Гросс (42)
Манчестер Юнайтед 4:4 (2:2) Астон Вілла
Голи: Фернандеш (16), Тілеманс (44), Зіркзе (90+2), Доргу (90+6) – Аліссон (1), Джексон (4), Макгінн (48), Горецка (53)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що як і цього тижня минулий тур склався невдало для обох «Манчестерів»

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Теги: ФК «Евертон» ФК Манчестер Юнайтед ФК Манчестер Сіті АПЛ футбол Юрі Тілеманс Френк Лемпард Бруну Фернандеш

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