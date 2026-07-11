Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
Дізнайтеся, коли відбудуться манчестерське, мерсисайдське та інші головні дербі, а також центральні матчі нового чемпіонату АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 38 турів, десять місяців боротьби за чемпіонство, принципові дербі та центральні матчі за участю грандів англійського футболу.
Новий сезон стартує 21 серпня 2026 року матчем між чинним чемпіоном «Арсеналом» та новачком елітного дивізіону «Ковентрі Сіті». Основна програма першого туру відбудеться 22–24 серпня, а завершиться чемпіонат 30 травня 2027 року. Загалом уболівальники побачать 380 матчів за участю 20 клубів.
Перший тур одразу подарує кілька цікавих матчів. Новий сезон, як ми вже зазначили, відкриє матч чинного чемпіона «Арсенала» проти новачка Прем'єр-ліги «Ковентрі Сіті». Не меншої уваги заслуговують поєдинки «Галл Сіті» – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сіті» – «Борнмут», «Ньюкасл» – «Ліверпуль» та «Фулгем» – «Челсі». Водночас календар, як і щороку, може зазнати окремих змін через телетрансляції та участь англійських клубів у єврокубках.
Особливу увагу вболівальників традиційно привертають головні дербі Англії. У новому сезоні, як і завжди, вболівальники чекатимуть манчестерське дербі між «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед», північнолондонське протистояння «Арсенала» й «Тоттенгема», мерсисайдське дербі «Ліверпуля» та «Евертона», а також принципові матчі між іншими претендентами на найвищі місця.
Англійська Прем'єр-ліга традиційно вважається одним із найсильніших футбольних чемпіонатів світу. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: «Арсенал» спробує захистити чемпіонський титул, «Манчестер Сіті», «Ліверпуль», «Челсі», «Манчестер Юнайтед» та інші гранди поведуть боротьбу за золоті медалі й місця в Лізі чемпіонів, а новачки ліги намагатимуться закріпитися серед найкращих. Для вболівальників це означає понад дев'ять місяців великого футболу, несподіваних результатів і матчів, які можуть визначити історію сезону.
Прем'єр-ліга (Англія) – Розклад матчів сезону 2026/27
|Дата
|Господарі
|Рахунок матчу
|Гості
|Тур 1
|21.08.2026
|Арсенал
|-:-
|Ковентрі
|22.08.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|22.08.2026
|Евертон
|-:-
|Кристал Пелес
|22.08.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Сандерленд
|22.08.2026
|Ноттінгем
|-:-
|Лідс
|22.08.2026
|Брентфорд
|-:-
|Тоттенгем
|23.08.2026
|Брайтон
|-:-
|Астон Вілла
|23.08.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Борнмут
|23.08.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Ліверпуль
|24.08.2026
|Фулгем
|-:-
|Челсі
|Тур 2
|28.08.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Манчестер Сіті
|29.08.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Ноттінгем
|29.08.2026
|Борнмут
|-:-
|Евертон
|29.08.2026
|Ковентрі
|-:-
|Галл Сіті
|29.08.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|30.08.2026
|Лідс
|-:-
|Брентфорд
|30.08.2026
|Сандерленд
|-:-
|Фулгем
|30.08.2026
|Челсі
|-:-
|Брайтон
|30.08.2026
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Іпсвіч
|31.08.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Арсенал
|Тур 3
|04.09.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Ліверпуль
|05.09.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Борнмут
|05.09.2026
|Брайтон
|-:-
|Лідс
|05.09.2026
|Брентфорд
|-:-
|Сандерленд
|05.09.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Ковентрі
|05.09.2026
|Ноттінгем
|-:-
|Тоттенгем
|05.09.2026
|Фулгем
|-:-
|Кристал Пелес
|05.09.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Астон Вілла
|06.09.2026
|Евертон
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|06.09.2026
|Арсенал
|-:-
|Челсі
|Тур 4
|12.09.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Ноттінгем
|12.09.2026
|Борнмут
|-:-
|Брентфорд
|12.09.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Іпсвіч
|12.09.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Фулгем
|12.09.2026
|Челсі
|-:-
|Галл Сіті
|12.09.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Евертон
|12.09.2026
|Сандерленд
|-:-
|Арсенал
|13.09.2026
|Ковентрі
|-:-
|Брайтон
|13.09.2026
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Манчестер Сіті
|14.09.2026
|Лідс
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|Тур 5
|18.09.2026
|Брентфорд
|-:-
|Челсі
|19.09.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Астон Вілла
|19.09.2026
|Брайтон
|-:-
|Арсенал
|19.09.2026
|Евертон
|-:-
|Іпсвіч
|19.09.2026
|Лідс
|-:-
|Кристал Пелес
|19.09.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Сандерленд
|19.09.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Галл Сіті
|19.09.2026
|Ноттінгем
|-:-
|Ковентрі
|20.09.2026
|Борнмут
|-:-
|Ліверпуль
|20.09.2026
|Фулгем
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|Тур 6
|10.10.2026
|Арсенал
|-:-
|Лідс
|10.10.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Брентфорд
|10.10.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Фулгем
|10.10.2026
|Ковентрі
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|10.10.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Ноттінгем
|10.10.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Манчестер Сіті
|10.10.2026
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Тоттенгем
|10.10.2026
|Сандерленд
|-:-
|Брайтон
|10.10.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Евертон
|10.10.2026
|Челсі
|-:-
|Борнмут
|Тур 7
|17.10.2026
|Борнмут
|-:-
|Сандерленд
|17.10.2026
|Брайтон
|-:-
|Кристал Пелес
|17.10.2026
|Брентфорд
|-:-
|Ліверпуль
|17.10.2026
|Евертон
|-:-
|Челсі
|17.10.2026
|Лідс
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|17.10.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Іпсвіч
|17.10.2026
|Ноттінгем
|-:-
|Арсенал
|17.10.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Астон Вілла
|17.10.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Ковентрі
|17.10.2026
|Фулгем
|-:-
|Галл Сіті
|Тур 8
|24.10.2026
|Арсенал
|-:-
|Евертон
|24.10.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Манчестер Сіті
|24.10.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Ноттінгем
|24.10.2026
|Ковентрі
|-:-
|Фулгем
|24.10.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|24.10.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Брайтон
|24.10.2026
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Борнмут
|24.10.2026
|Сандерленд
|-:-
|Лідс
|24.10.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Брентфорд
|24.10.2026
|Челсі
|-:-
|Тоттенгем
|Тур 9
|31.10.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Фулгем
|31.10.2026
|Борнмут
|-:-
|Лідс
|31.10.2026
|Брентфорд
|-:-
|Ноттінгем
|31.10.2026
|Ковентрі
|-:-
|Сандерленд
|31.10.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Арсенал
|31.10.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Брайтон
|31.10.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Евертон
|31.10.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Кристал Пелес
|31.10.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Іпсвіч
|31.10.2026
|Челсі
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|Тур 10
|07.11.2026
|Арсенал
|-:-
|Галл Сіті
|07.11.2026
|Брайтон
|-:-
|Брентфорд
|07.11.2026
|Евертон
|-:-
|Ковентрі
|07.11.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Борнмут
|07.11.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Ліверпуль
|07.11.2026
|Лідс
|-:-
|Тоттенгем
|07.11.2026
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Астон Вілла
|07.11.2026
|Ноттінгем
|-:-
|Манчестер Сіті
|07.11.2026
|Сандерленд
|-:-
|Челсі
|07.11.2026
|Фулгем
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|Тур 11
|21.11.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Сандерленд
|21.11.2026
|Борнмут
|-:-
|Ноттінгем
|21.11.2026
|Брентфорд
|-:-
|Евертон
|21.11.2026
|Ковентрі
|-:-
|Кристал Пелес
|21.11.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|21.11.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Фулгем
|21.11.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Арсенал
|21.11.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Іпсвіч
|21.11.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Брайтон
|21.11.2026
|Челсі
|-:-
|Лідс
|Тур 12
|28.11.2026
|Арсенал
|-:-
|Манчестер Сіті
|28.11.2026
|Брайтон
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|28.11.2026
|Евертон
|-:-
|Ліверпуль
|28.11.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Астон Вілла
|28.11.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Галл Сіті
|28.11.2026
|Лідс
|-:-
|Ковентрі
|28.11.2026
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Брентфорд
|28.11.2026
|Ноттінгем
|-:-
|Челсі
|28.11.2026
|Сандерленд
|-:-
|Тоттенгем
|28.11.2026
|Фулгем
|-:-
|Борнмут
|Тур 13
|02.12.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Евертон
|02.12.2026
|Борнмут
|-:-
|Брайтон
|02.12.2026
|Брентфорд
|-:-
|Арсенал
|02.12.2026
|Ковентрі
|-:-
|Іпсвіч
|02.12.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Сандерленд
|02.12.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Лідс
|02.12.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|02.12.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Фулгем
|02.12.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Ноттінгем
|02.12.2026
|Челсі
|-:-
|Кристал Пелес
|Тур 14
|05.12.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Кристал Пелес
|05.12.2026
|Борнмут
|-:-
|Галл Сіті
|05.12.2026
|Брентфорд
|-:-
|Манчестер Сіті
|05.12.2026
|Евертон
|-:-
|Фулгем
|05.12.2026
|Лідс
|-:-
|Іпсвіч
|05.12.2026
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Ковентрі
|05.12.2026
|Ноттінгем
|-:-
|Брайтон
|05.12.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Сандерленд
|05.12.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Арсенал
|05.12.2026
|Челсі
|-:-
|Ліверпуль
|Тур 15
|12.12.2026
|Арсенал
|-:-
|Борнмут
|12.12.2026
|Брайтон
|-:-
|Евертон
|12.12.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|12.12.2026
|Ковентрі
|-:-
|Астон Вілла
|12.12.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|12.12.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Лідс
|12.12.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Челсі
|12.12.2026
|Сандерленд
|-:-
|Ноттінгем
|12.12.2026
|Фулгем
|-:-
|Брентфорд
|12.12.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Тоттенгем
|Тур 16
|19.12.2026
|Арсенал
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|19.12.2026
|Борнмут
|-:-
|Ковентрі
|19.12.2026
|Брайтон
|-:-
|Іпсвіч
|19.12.2026
|Брентфорд
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|19.12.2026
|Ліверпуль
|-:-
|Тоттенгем
|19.12.2026
|Лідс
|-:-
|Фулгем
|19.12.2026
|Манчестер Сіті
|-:-
|Галл Сіті
|19.12.2026
|Ноттінгем
|-:-
|Евертон
|19.12.2026
|Сандерленд
|-:-
|Кристал Пелес
|19.12.2026
|Челсі
|-:-
|Астон Вілла
|Тур 17
|26.12.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Лідс
|26.12.2026
|Евертон
|-:-
|Сандерленд
|26.12.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Брентфорд
|26.12.2026
|Ковентрі
|-:-
|Челсі
|26.12.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Арсенал
|26.12
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Ноттінгем
|26.12.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Манчестер Сіті
|26.12.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Борнмут
|26.12.2026
|Фулгем
|-:-
|Брайтон
|26.12.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Ліверпуль
|Тур 18
|30.12.2026
|Астон Вілла
|-:-
|Ліверпуль
|30.12.2026
|Евертон
|-:-
|Манчестер Сіті
|30.12.2026
|Іпсвіч
|-:-
|Челсі
|30.12.2026
|Ковентрі
|-:-
|Брентфорд
|30.12.2026
|Кристал Пелес
|-:-
|Борнмут
|30.12.2026
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Сандерленд
|30.12.2026
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Ноттінгем
|30.12.2026
|Тоттенгем
|-:-
|Брайтон
|30.12.2026
|Фулгем
|-:-
|Арсенал
|30.12.2026
|Галл Сіті
|-:-
|Лідс
|Тур 19
|02.01.2027
|Арсенал
|-:-
|Іпсвіч
|02.01.2027
|Борнмут
|-:-
|Астон Вілла
|02.01.2027
|Брайтон
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|02.01.2027
|Брентфорд
|-:-
|Кристал Пелес
|02.01.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Ковентрі
|02.01.2027
|Лідс
|-:-
|Евертон
|02.01.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Тоттенгем
|02.01.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Фулгем
|02.01.2027
|Сандерленд
|-:-
|Галл Сіті
|02.01.2027
|Челсі
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|Тур 20
|06.01.2027
|Арсенал
|-:-
|Брентфорд
|06.01.2027
|Брайтон
|-:-
|Борнмут
|06.01.2027
|Евертон
|-:-
|Астон Вілла
|06.01.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Ковентрі
|06.01.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Челсі
|06.01.2027
|Лідс
|-:-
|Манчестер Сіті
|06.01.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|06.01.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Галл Сіті
|06.01.2027
|Сандерленд
|-:-
|Ліверпуль
|06.01.2027
|Фулгем
|-:-
|Тоттенгем
|Тур 21
|16.01.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|16.01.2027
|Борнмут
|-:-
|Іпсвіч
|16.01.2027
|Брентфорд
|-:-
|Брайтон
|16.01.2027
|Ковентрі
|-:-
|Евертон
|16.01.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Кристал Пелес
|16.01.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Ноттінгем
|16.01.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Фулгем
|16.01.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Лідс
|16.01.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Арсенал
|16.01.2027
|Челсі
|-:-
|Сандерленд
|Тур 22
|23.01.2027
|Арсенал
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|23.01.2027
|Брайтон
|-:-
|Манчестер Сіті
|23.01.2027
|Евертон
|-:-
|Брентфорд
|23.01.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Галл Сіті
|23.01.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Тоттенгем
|23.01.2027
|Лідс
|-:-
|Челсі
|23.01.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Ліверпуль
|23.01.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Борнмут
|23.01.2027
|Сандерленд
|-:-
|Ковентрі
|23.01.2027
|Фулгем
|-:-
|Астон Вілла
|Тур 23
|30.01.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Іпсвіч
|30.01.2027
|Борнмут
|-:-
|Фулгем
|30.01.2027
|Брентфорд
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|30.01.2027
|Ковентрі
|-:-
|Лідс
|30.01.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Евертон
|30.01.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Арсенал
|30.01.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Брайтон
|30.01.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Сандерленд
|30.01.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Кристал Пелес
|30.01.2027
|Челсі
|-:-
|Ноттінгем
|Тур 24
|06.02.2027
|Арсенал
|-:-
|Ліверпуль
|06.02.2027
|Брайтон
|-:-
|Галл Сіті
|06.02.2027
|Евертон
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|06.02.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Тоттенгем
|06.02.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Ковентрі
|06.02.2027
|Лідс
|-:-
|Борнмут
|06.02.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Челсі
|06.02.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Брентфорд
|06.02.2027
|Сандерленд
|-:-
|Астон Вілла
|06.02.2027
|Фулгем
|-:-
|Манчестер Сіті
|Тур 25
|10.02.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Борнмут
|10.02.2027
|Евертон
|-:-
|Лідс
|10.02.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Арсенал
|10.02.2027
|Ковентрі
|-:-
|Ліверпуль
|10.02.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Брентфорд
|10.02.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Брайтон
|10.02.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Челсі
|10.02.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Манчестер Сіті
|10.02.2027
|Фулгем
|-:-
|Ноттінгем
|10.02.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Сандерленд
|Тур 26
|20.02.2027
|Арсенал
|-:-
|Фулгем
|20.02.2027
|Борнмут
|-:-
|Кристал Пелес
|20.02.2027
|Брайтон
|-:-
|Тоттенгем
|20.02.2027
|Брентфорд
|-:-
|Ковентрі
|20.02.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Галл Сіті
|20.02.2027
|Лідс
|-:-
|Астон Вілла
|20.02.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|20.02.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|20.02.2027
|Сандерленд
|-:-
|Евертон
|20.02.2027
|Челсі
|-:-
|Іпсвіч
|Тур 27
|27.02.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Челсі
|27.02.2027
|Евертон
|-:-
|Ноттінгем
|27.02.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Брайтон
|27.02.2027
|Ковентрі
|-:-
|Борнмут
|27.02.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Сандерленд
|27.02.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Арсенал
|27.02.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Брентфорд
|27.02.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Ліверпуль
|27.02.2027
|Фулгем
|-:-
|Лідс
|27.02.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Манчестер Сіті
|Тур 28
|03.03.2027
|Арсенал
|-:-
|Кристал Пелес
|03.03.2027
|Борнмут
|-:-
|Тоттенгем
|03.03.2027
|Брайтон
|-:-
|Фулгем
|03.03.2027
|Брентфорд
|-:-
|Іпсвіч
|03.03.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Астон Вілла
|03.03.2027
|Лідс
|-:-
|Галл Сіті
|03.03.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Евертон
|03.03.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|03.03.2027
|Сандерленд
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|03.03.2027
|Челсі
|-:-
|Ковентрі
|Тур 29
|13.03.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Галл Сіті
|13.03.2027
|Борнмут
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|13.03.2027
|Ковентрі
|-:-
|Манчестер Сіті
|13.03.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Фулгем
|13.03.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Іпсвіч
|13.03.2027
|Лідс
|-:-
|Брайтон
|13.03.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Евертон
|13.03.2027
|Сандерленд
|-:-
|Брентфорд
|13.03.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Ноттінгем
|13.03.2027
|Челсі
|-:-
|Арсенал
|Тур 30
|20.03.2027
|Арсенал
|-:-
|Сандерленд
|20.03.2027
|Брайтон
|-:-
|Ковентрі
|20.03.2027
|Брентфорд
|-:-
|Борнмут
|20.03.2027
|Евертон
|-:-
|Тоттенгем
|20.03.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Кристал Пелес
|20.03.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|20.03.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Астон Вілла
|20.03.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Лідс
|20.03.2027
|Фулгем
|-:-
|Ліверпуль
|20.03.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Челсі
|Тур 31
|10.04.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Брайтон
|10.04.2027
|Борнмут
|-:-
|Манчестер Сіті
|10.04.2027
|Ковентрі
|-:-
|Арсенал
|10.04.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Евертон
|10.04.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|10.04.2027
|Лідс
|-:-
|Ноттінгем
|10.04.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Галл Сіті
|10.04.2027
|Сандерленд
|-:-
|Іпсвіч
|10.04.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Брентфорд
|10.04.2027
|Челсі
|-:-
|Фулгем
|Тур 32
|17.04.2027
|Арсенал
|-:-
|Астон Вілла
|17.04.2027
|Брайтон
|-:-
|Челсі
|17.04.2027
|Брентфорд
|-:-
|Лідс
|17.04.2027
|Евертон
|-:-
|Борнмут
|17.04.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|17.04.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Кристал Пелес
|17.04.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Ліверпуль
|17.04.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Тоттенгем
|17.04.2027
|Фулгем
|-:-
|Сандерленд
|17.04.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Ковентрі
|Тур 33
|24.04.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Ковентрі
|24.04.2027
|Борнмут
|-:-
|Арсенал
|24.04.2027
|Брентфорд
|-:-
|Фулгем
|24.04.2027
|Евертон
|-:-
|Брайтон
|24.04.2027
|Лідс
|-:-
|Ліверпуль
|24.04.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Кристал Пелес
|24.04.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Сандерленд
|24.04.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Іпсвіч
|24.04.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Галл Сіті
|24.04.2027
|Челсі
|-:-
|Манчестер Сіті
|Тур 34
|01.05.2027
|Арсенал
|-:-
|Тоттенгем
|01.05.2027
|Брайтон
|-:-
|Ноттінгем
|01.05.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Лідс
|01.05.2027
|Ковентрі
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|01.05.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Астон Вілла
|01.05.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Челсі
|01.05.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Брентфорд
|01.05.2027
|Сандерленд
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|01.05.2027
|Фулгем
|-:-
|Евертон
|01.05.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Борнмут
|Тур 35
|08.05.2027
|Борнмут
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|08.05.2027
|Брайтон
|-:-
|Сандерленд
|08.05.2027
|Брентфорд
|-:-
|Астон Вілла
|08.05.2027
|Евертон
|-:-
|Галл Сіті
|08.05.2027
|Лідс
|-:-
|Арсенал
|08.05.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Ліверпуль
|08.05.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Кристал Пелес
|08.05.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Ковентрі
|08.05.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Челсі
|08.05.2027
|Фулгем
|-:-
|Іпсвіч
|Тур 36
|15.05.2027
|Арсенал
|-:-
|Ноттінгем
|15.05.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|15.05.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Манчестер Сіті
|15.05.2027
|Ковентрі
|-:-
|Тоттенгем
|15.05.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Брайтон
|15.05.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Брентфорд
|15.05.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Лідс
|15.05.2027
|Сандерленд
|-:-
|Борнмут
|15.05.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Фулгем
|15.05.2027
|Челсі
|-:-
|Евертон
|Тур 37
|23.05.2027
|Борнмут
|-:-
|Челсі
|23.05.2027
|Брайтон
|-:-
|Ліверпуль
|23.05.2027
|Брентфорд
|-:-
|Галл Сіті
|23.05.2027
|Евертон
|-:-
|Арсенал
|23.05.2027
|Лідс
|-:-
|Сандерленд
|23.05.2027
|Манчестер Сіті
|-:-
|Астон Вілла
|23.05.2027
|Ноттінгем
|-:-
|Іпсвіч
|23.05.2027
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Кристал Пелес
|23.05.2027
|Тоттенгем
|-:-
|Манчестер Юнайтед
|23.05.2027
|Фулгем
|-:-
|Ковентрі
|Тур 38
|30.05.2027
|Арсенал
|-:-
|Брайтон
|30.05.2027
|Астон Вілла
|-:-
|Тоттенгем
|30.05.2027
|Іпсвіч
|-:-
|Евертон
|30.05.2027
|Ковентрі
|-:-
|Ноттінгем
|30.05.2027
|Кристал Пелес
|-:-
|Лідс
|30.05.2027
|Ліверпуль
|-:-
|Борнмут
|30.05.2027
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Фулгем
|30.05.2027
|Сандерленд
|-:-
|Манчестер Сіті
|30.05.2027
|Галл Сіті
|-:-
|Ньюкасл Юнайтед
|30.05.2027
|Челсі
|-:-
|Брентфорд
Новий сезон Англійськой Прем'єр-ліги обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд найцікавіших матчів.
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