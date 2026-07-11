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Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27
колаж: glavcom.ua

Дізнайтеся, коли відбудуться манчестерське, мерсисайдське та інші головні дербі, а також центральні матчі нового чемпіонату АПЛ

Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 38 турів, десять місяців боротьби за чемпіонство, принципові дербі та центральні матчі за участю грандів англійського футболу.

Новий сезон стартує 21 серпня 2026 року матчем між чинним чемпіоном «Арсеналом» та новачком елітного дивізіону «Ковентрі Сіті». Основна програма першого туру відбудеться 22–24 серпня, а завершиться чемпіонат 30 травня 2027 року. Загалом уболівальники побачать 380 матчів за участю 20 клубів.

Перший тур одразу подарує кілька цікавих матчів. Новий сезон, як ми вже зазначили, відкриє матч чинного чемпіона «Арсенала» проти новачка Прем'єр-ліги «Ковентрі Сіті». Не меншої уваги заслуговують поєдинки «Галл Сіті» – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сіті» – «Борнмут», «Ньюкасл» – «Ліверпуль» та «Фулгем» – «Челсі». Водночас календар, як і щороку, може зазнати окремих змін через телетрансляції та участь англійських клубів у єврокубках.

Особливу увагу вболівальників традиційно привертають головні дербі Англії. У новому сезоні, як і завжди, вболівальники чекатимуть манчестерське дербі між «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед», північнолондонське протистояння «Арсенала» й «Тоттенгема», мерсисайдське дербі «Ліверпуля» та «Евертона», а також принципові матчі між іншими претендентами на найвищі місця.

Англійська Прем'єр-ліга традиційно вважається одним із найсильніших футбольних чемпіонатів світу. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: «Арсенал» спробує захистити чемпіонський титул, «Манчестер Сіті», «Ліверпуль», «Челсі», «Манчестер Юнайтед» та інші гранди поведуть боротьбу за золоті медалі й місця в Лізі чемпіонів, а новачки ліги намагатимуться закріпитися серед найкращих. Для вболівальників це означає понад дев'ять місяців великого футболу, несподіваних результатів і матчів, які можуть визначити історію сезону.

Прем'єр-ліга (Англія) – Розклад матчів сезону 2026/27

Дата Господарі Рахунок матчу Гості
Тур 1
21.08.2026 Арсенал -:- Ковентрі
22.08.2026 Галл Сіті -:- Манчестер Юнайтед
22.08.2026 Евертон -:- Кристал Пелес
22.08.2026 Іпсвіч -:- Сандерленд
22.08.2026 Ноттінгем -:- Лідс
22.08.2026 Брентфорд -:- Тоттенгем
23.08.2026 Брайтон -:- Астон Вілла
23.08.2026 Манчестер Сіті -:- Борнмут
23.08.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Ліверпуль
24.08.2026 Фулгем -:- Челсі
Тур 2
28.08.2026 Кристал Пелес -:- Манчестер Сіті
29.08.2026 Ліверпуль -:- Ноттінгем
29.08.2026 Борнмут -:- Евертон
29.08.2026 Ковентрі -:- Галл Сіті
29.08.2026 Тоттенгем -:- Ньюкасл Юнайтед
30.08.2026 Лідс -:- Брентфорд
30.08.2026 Сандерленд -:- Фулгем
30.08.2026 Челсі -:- Брайтон
30.08.2026 Манчестер Юнайтед -:- Іпсвіч
31.08.2026 Астон Вілла -:- Арсенал
Тур 3
04.09.2026 Іпсвіч -:- Ліверпуль
05.09.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Борнмут
05.09.2026 Брайтон -:- Лідс
05.09.2026 Брентфорд -:- Сандерленд
05.09.2026 Манчестер Сіті -:- Ковентрі
05.09.2026 Ноттінгем -:- Тоттенгем
05.09.2026 Фулгем -:- Кристал Пелес
05.09.2026 Галл Сіті -:- Астон Вілла
06.09.2026 Евертон -:- Манчестер Юнайтед
06.09.2026 Арсенал -:- Челсі
Тур 4
12.09.2026 Астон Вілла -:- Ноттінгем
12.09.2026 Борнмут -:- Брентфорд
12.09.2026 Кристал Пелес -:- Іпсвіч
12.09.2026 Ліверпуль -:- Фулгем
12.09.2026 Челсі -:- Галл Сіті
12.09.2026 Тоттенгем -:- Евертон
12.09.2026 Сандерленд -:- Арсенал
13.09.2026 Ковентрі -:- Брайтон
13.09.2026 Манчестер Юнайтед -:- Манчестер Сіті
14.09.2026 Лідс -:- Ньюкасл Юнайтед
Тур 5
18.09.2026 Брентфорд -:- Челсі
19.09.2026 Тоттенгем -:- Астон Вілла
19.09.2026 Брайтон -:- Арсенал
19.09.2026 Евертон -:- Іпсвіч
19.09.2026 Лідс -:- Кристал Пелес
19.09.2026 Манчестер Сіті -:- Сандерленд
19.09.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Галл Сіті
19.09.2026 Ноттінгем -:- Ковентрі
20.09.2026 Борнмут -:- Ліверпуль
20.09.2026 Фулгем -:- Манчестер Юнайтед
Тур 6
10.10.2026 Арсенал -:- Лідс
10.10.2026 Астон Вілла -:- Брентфорд
10.10.2026 Іпсвіч -:- Фулгем
10.10.2026 Ковентрі -:- Ньюкасл Юнайтед
10.10.2026 Кристал Пелес -:- Ноттінгем
10.10.2026 Ліверпуль -:- Манчестер Сіті
10.10.2026 Манчестер Юнайтед -:- Тоттенгем
10.10.2026 Сандерленд -:- Брайтон
10.10.2026 Галл Сіті -:- Евертон
10.10.2026 Челсі -:- Борнмут
Тур 7
17.10.2026 Борнмут -:- Сандерленд
17.10.2026 Брайтон -:- Кристал Пелес
17.10.2026 Брентфорд -:- Ліверпуль
17.10.2026 Евертон -:- Челсі
17.10.2026 Лідс -:- Манчестер Юнайтед
17.10.2026 Манчестер Сіті -:- Іпсвіч
17.10.2026 Ноттінгем -:- Арсенал
17.10.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Астон Вілла
17.10.2026 Тоттенгем -:- Ковентрі
17.10.2026 Фулгем -:- Галл Сіті
Тур 8
24.10.2026 Арсенал -:- Евертон
24.10.2026 Астон Вілла -:- Манчестер Сіті
24.10.2026 Іпсвіч -:- Ноттінгем
24.10.2026 Ковентрі -:- Фулгем
24.10.2026 Кристал Пелес -:- Ньюкасл Юнайтед
24.10.2026 Ліверпуль -:- Брайтон
24.10.2026 Манчестер Юнайтед -:- Борнмут
24.10.2026 Сандерленд -:- Лідс
24.10.2026 Галл Сіті -:- Брентфорд
24.10.2026 Челсі -:- Тоттенгем
Тур 9
31.10.2026 Астон Вілла -:- Фулгем
31.10.2026 Борнмут -:- Лідс
31.10.2026 Брентфорд -:- Ноттінгем
31.10.2026 Ковентрі -:- Сандерленд
31.10.2026 Ліверпуль -:- Арсенал
31.10.2026 Манчестер Сіті -:- Брайтон
31.10.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Евертон
31.10.2026 Тоттенгем -:- Кристал Пелес
31.10.2026 Галл Сіті -:- Іпсвіч
31.10.2026 Челсі -:- Манчестер Юнайтед
Тур 10
07.11.2026 Арсенал -:- Галл Сіті
07.11.2026 Брайтон -:- Брентфорд
07.11.2026 Евертон -:- Ковентрі
07.11.2026 Іпсвіч -:- Борнмут
07.11.2026 Кристал Пелес -:- Ліверпуль
07.11.2026 Лідс -:- Тоттенгем
07.11.2026 Манчестер Юнайтед -:- Астон Вілла
07.11.2026 Ноттінгем -:- Манчестер Сіті
07.11.2026 Сандерленд -:- Челсі
07.11.2026 Фулгем -:- Ньюкасл Юнайтед
Тур 11
21.11.2026 Астон Вілла -:- Сандерленд
21.11.2026 Борнмут -:- Ноттінгем
21.11.2026 Брентфорд -:- Евертон
21.11.2026 Ковентрі -:- Кристал Пелес
21.11.2026 Ліверпуль -:- Манчестер Юнайтед
21.11.2026 Манчестер Сіті -:- Фулгем
21.11.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Арсенал
21.11.2026 Тоттенгем -:- Іпсвіч
21.11.2026 Галл Сіті -:- Брайтон
21.11.2026 Челсі -:- Лідс
Тур 12
28.11.2026 Арсенал -:- Манчестер Сіті
28.11.2026 Брайтон -:- Ньюкасл Юнайтед
28.11.2026 Евертон -:- Ліверпуль
28.11.2026 Іпсвіч -:- Астон Вілла
28.11.2026 Кристал Пелес -:- Галл Сіті
28.11.2026 Лідс -:- Ковентрі
28.11.2026 Манчестер Юнайтед -:- Брентфорд
28.11.2026 Ноттінгем -:- Челсі
28.11.2026 Сандерленд -:- Тоттенгем
28.11.2026 Фулгем -:- Борнмут
Тур 13
02.12.2026 Астон Вілла -:- Евертон
02.12.2026 Борнмут -:- Брайтон
02.12.2026 Брентфорд -:- Арсенал
02.12.2026 Ковентрі -:- Іпсвіч
02.12.2026 Ліверпуль -:- Сандерленд
02.12.2026 Манчестер Сіті -:- Лідс
02.12.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Манчестер Юнайтед
02.12.2026 Тоттенгем -:- Фулгем
02.12.2026 Галл Сіті -:- Ноттінгем
02.12.2026 Челсі -:- Кристал Пелес
Тур 14
05.12.2026 Астон Вілла -:- Кристал Пелес
05.12.2026 Борнмут -:- Галл Сіті
05.12.2026 Брентфорд -:- Манчестер Сіті
05.12.2026 Евертон -:- Фулгем
05.12.2026 Лідс -:- Іпсвіч
05.12.2026 Манчестер Юнайтед -:- Ковентрі
05.12.2026 Ноттінгем -:- Брайтон
05.12.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Сандерленд
05.12.2026 Тоттенгем -:- Арсенал
05.12.2026 Челсі -:- Ліверпуль
Тур 15
12.12.2026 Арсенал -:- Борнмут
12.12.2026 Брайтон -:- Евертон
12.12.2026 Іпсвіч -:- Ньюкасл Юнайтед
12.12.2026 Ковентрі -:- Астон Вілла
12.12.2026 Кристал Пелес -:- Манчестер Юнайтед
12.12.2026 Ліверпуль -:- Лідс
12.12.2026 Манчестер Сіті -:- Челсі
12.12.2026 Сандерленд -:- Ноттінгем
12.12.2026 Фулгем -:- Брентфорд
12.12.2026 Галл Сіті -:- Тоттенгем
Тур 16
19.12.2026 Арсенал -:- Манчестер Юнайтед
19.12.2026 Борнмут -:- Ковентрі
19.12.2026 Брайтон -:- Іпсвіч
19.12.2026 Брентфорд -:- Ньюкасл Юнайтед
19.12.2026 Ліверпуль -:- Тоттенгем
19.12.2026 Лідс -:- Фулгем
19.12.2026 Манчестер Сіті -:- Галл Сіті
19.12.2026 Ноттінгем -:- Евертон
19.12.2026 Сандерленд -:- Кристал Пелес
19.12.2026 Челсі -:- Астон Вілла
Тур 17
26.12.2026 Астон Вілла -:- Лідс
26.12.2026 Евертон -:- Сандерленд
26.12.2026 Іпсвіч -:- Брентфорд
26.12.2026 Ковентрі -:- Челсі
26.12.2026 Кристал Пелес -:- Арсенал
26.12 Манчестер Юнайтед -:- Ноттінгем
26.12.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Манчестер Сіті
26.12.2026 Тоттенгем -:- Борнмут
26.12.2026 Фулгем -:- Брайтон
26.12.2026 Галл Сіті -:- Ліверпуль
Тур 18
30.12.2026 Астон Вілла -:- Ліверпуль
30.12.2026 Евертон -:- Манчестер Сіті
30.12.2026 Іпсвіч -:- Челсі
30.12.2026 Ковентрі -:- Брентфорд
30.12.2026 Кристал Пелес -:- Борнмут
30.12.2026 Манчестер Юнайтед -:- Сандерленд
30.12.2026 Ньюкасл Юнайтед -:- Ноттінгем
30.12.2026 Тоттенгем -:- Брайтон
30.12.2026 Фулгем -:- Арсенал
30.12.2026 Галл Сіті -:- Лідс
Тур 19
02.01.2027 Арсенал -:- Іпсвіч
02.01.2027 Борнмут -:- Астон Вілла
02.01.2027 Брайтон -:- Манчестер Юнайтед
02.01.2027 Брентфорд -:- Кристал Пелес
02.01.2027 Ліверпуль -:- Ковентрі
02.01.2027 Лідс -:- Евертон
02.01.2027 Манчестер Сіті -:- Тоттенгем
02.01.2027 Ноттінгем -:- Фулгем
02.01.2027 Сандерленд -:- Галл Сіті
02.01.2027 Челсі -:- Ньюкасл Юнайтед
Тур 20
06.01.2027 Арсенал -:- Брентфорд
06.01.2027 Брайтон -:- Борнмут
06.01.2027 Евертон -:- Астон Вілла
06.01.2027 Іпсвіч -:- Ковентрі
06.01.2027 Кристал Пелес -:- Челсі
06.01.2027 Лідс -:- Манчестер Сіті
06.01.2027 Манчестер Юнайтед -:- Ньюкасл Юнайтед
06.01.2027 Ноттінгем -:- Галл Сіті
06.01.2027 Сандерленд -:- Ліверпуль
06.01.2027 Фулгем -:- Тоттенгем
Тур 21
16.01.2027 Астон Вілла -:- Манчестер Юнайтед
16.01.2027 Борнмут -:- Іпсвіч
16.01.2027 Брентфорд -:- Брайтон
16.01.2027 Ковентрі -:- Евертон
16.01.2027 Ліверпуль -:- Кристал Пелес
16.01.2027 Манчестер Сіті -:- Ноттінгем
16.01.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Фулгем
16.01.2027 Тоттенгем -:- Лідс
16.01.2027 Галл Сіті -:- Арсенал
16.01.2027 Челсі -:- Сандерленд
Тур 22
23.01.2027 Арсенал -:- Ньюкасл Юнайтед
23.01.2027 Брайтон -:- Манчестер Сіті
23.01.2027 Евертон -:- Брентфорд
23.01.2027 Іпсвіч -:- Галл Сіті
23.01.2027 Кристал Пелес -:- Тоттенгем
23.01.2027 Лідс -:- Челсі
23.01.2027 Манчестер Юнайтед -:- Ліверпуль
23.01.2027 Ноттінгем -:- Борнмут
23.01.2027 Сандерленд -:- Ковентрі
23.01.2027 Фулгем -:- Астон Вілла
Тур 23
30.01.2027 Астон Вілла -:- Іпсвіч
30.01.2027 Борнмут -:- Фулгем
30.01.2027 Брентфорд -:- Манчестер Юнайтед
30.01.2027 Ковентрі -:- Лідс
30.01.2027 Ліверпуль -:- Евертон
30.01.2027 Манчестер Сіті -:- Арсенал
30.01.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Брайтон
30.01.2027 Тоттенгем -:- Сандерленд
30.01.2027 Галл Сіті -:- Кристал Пелес
30.01.2027 Челсі -:- Ноттінгем
Тур 24
06.02.2027 Арсенал -:- Ліверпуль
06.02.2027 Брайтон -:- Галл Сіті
06.02.2027 Евертон -:- Ньюкасл Юнайтед
06.02.2027 Іпсвіч -:- Тоттенгем
06.02.2027 Кристал Пелес -:- Ковентрі
06.02.2027 Лідс -:- Борнмут
06.02.2027 Манчестер Юнайтед -:- Челсі
06.02.2027 Ноттінгем -:- Брентфорд
06.02.2027 Сандерленд -:- Астон Вілла
06.02.2027 Фулгем -:- Манчестер Сіті
Тур 25
10.02.2027 Астон Вілла -:- Борнмут
10.02.2027 Евертон -:- Лідс
10.02.2027 Іпсвіч -:- Арсенал
10.02.2027 Ковентрі -:- Ліверпуль
10.02.2027 Кристал Пелес -:- Брентфорд
10.02.2027 Манчестер Юнайтед -:- Брайтон
10.02.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Челсі
10.02.2027 Тоттенгем -:- Манчестер Сіті
10.02.2027 Фулгем -:- Ноттінгем
10.02.2027 Галл Сіті -:- Сандерленд
Тур 26
20.02.2027 Арсенал -:- Фулгем
20.02.2027 Борнмут -:- Кристал Пелес
20.02.2027 Брайтон -:- Тоттенгем
20.02.2027 Брентфорд -:- Ковентрі
20.02.2027 Ліверпуль -:- Галл Сіті
20.02.2027 Лідс -:- Астон Вілла
20.02.2027 Манчестер Сіті -:- Ньюкасл Юнайтед
20.02.2027 Ноттінгем -:- Манчестер Юнайтед
20.02.2027 Сандерленд -:- Евертон
20.02.2027 Челсі -:- Іпсвіч
Тур 27
27.02.2027 Астон Вілла -:- Челсі
27.02.2027 Евертон -:- Ноттінгем
27.02.2027 Іпсвіч -:- Брайтон
27.02.2027 Ковентрі -:- Борнмут
27.02.2027 Кристал Пелес -:- Сандерленд
27.02.2027 Манчестер Юнайтед -:- Арсенал
27.02.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Брентфорд
27.02.2027 Тоттенгем -:- Ліверпуль
27.02.2027 Фулгем -:- Лідс
27.02.2027 Галл Сіті -:- Манчестер Сіті
Тур 28
03.03.2027 Арсенал -:- Кристал Пелес
03.03.2027 Борнмут -:- Тоттенгем
03.03.2027 Брайтон -:- Фулгем
03.03.2027 Брентфорд -:- Іпсвіч
03.03.2027 Ліверпуль -:- Астон Вілла
03.03.2027 Лідс -:- Галл Сіті
03.03.2027 Манчестер Сіті -:- Евертон
03.03.2027 Ноттінгем -:- Ньюкасл Юнайтед
03.03.2027 Сандерленд -:- Манчестер Юнайтед
03.03.2027 Челсі -:- Ковентрі
Тур 29
13.03.2027 Астон Вілла -:- Галл Сіті
13.03.2027 Борнмут -:- Ньюкасл Юнайтед
13.03.2027 Ковентрі -:- Манчестер Сіті
13.03.2027 Кристал Пелес -:- Фулгем
13.03.2027 Ліверпуль -:- Іпсвіч
13.03.2027 Лідс -:- Брайтон
13.03.2027 Манчестер Юнайтед -:- Евертон
13.03.2027 Сандерленд -:- Брентфорд
13.03.2027 Тоттенгем -:- Ноттінгем
13.03.2027 Челсі -:- Арсенал
Тур 30
20.03.2027 Арсенал -:- Сандерленд
20.03.2027 Брайтон -:- Ковентрі
20.03.2027 Брентфорд -:- Борнмут
20.03.2027 Евертон -:- Тоттенгем
20.03.2027 Іпсвіч -:- Кристал Пелес
20.03.2027 Манчестер Сіті -:- Манчестер Юнайтед
20.03.2027 Ноттінгем -:- Астон Вілла
20.03.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Лідс
20.03.2027 Фулгем -:- Ліверпуль
20.03.2027 Галл Сіті -:- Челсі
Тур 31
10.04.2027 Астон Вілла -:- Брайтон
10.04.2027 Борнмут -:- Манчестер Сіті
10.04.2027 Ковентрі -:- Арсенал
10.04.2027 Кристал Пелес -:- Евертон
10.04.2027 Ліверпуль -:- Ньюкасл Юнайтед
10.04.2027 Лідс -:- Ноттінгем
10.04.2027 Манчестер Юнайтед -:- Галл Сіті
10.04.2027 Сандерленд -:- Іпсвіч
10.04.2027 Тоттенгем -:- Брентфорд
10.04.2027 Челсі -:- Фулгем
Тур 32
17.04.2027 Арсенал -:- Астон Вілла
17.04.2027 Брайтон -:- Челсі
17.04.2027 Брентфорд -:- Лідс
17.04.2027 Евертон -:- Борнмут
17.04.2027 Іпсвіч -:- Манчестер Юнайтед
17.04.2027 Манчестер Сіті -:- Кристал Пелес
17.04.2027 Ноттінгем -:- Ліверпуль
17.04.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Тоттенгем
17.04.2027 Фулгем -:- Сандерленд
17.04.2027 Галл Сіті -:- Ковентрі
Тур 33
24.04.2027 Астон Вілла -:- Ковентрі
24.04.2027 Борнмут -:- Арсенал
24.04.2027 Брентфорд -:- Фулгем
24.04.2027 Евертон -:- Брайтон
24.04.2027 Лідс -:- Ліверпуль
24.04.2027 Манчестер Юнайтед -:- Кристал Пелес
24.04.2027 Ноттінгем -:- Сандерленд
24.04.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Іпсвіч
24.04.2027 Тоттенгем -:- Галл Сіті
24.04.2027 Челсі -:- Манчестер Сіті
Тур 34
01.05.2027 Арсенал -:- Тоттенгем
01.05.2027 Брайтон -:- Ноттінгем
01.05.2027 Іпсвіч -:- Лідс
01.05.2027 Ковентрі -:- Манчестер Юнайтед
01.05.2027 Кристал Пелес -:- Астон Вілла
01.05.2027 Ліверпуль -:- Челсі
01.05.2027 Манчестер Сіті -:- Брентфорд
01.05.2027 Сандерленд -:- Ньюкасл Юнайтед
01.05.2027 Фулгем -:- Евертон
01.05.2027 Галл Сіті -:- Борнмут
Тур 35
08.05.2027 Борнмут -:- Манчестер Юнайтед
08.05.2027 Брайтон -:- Сандерленд
08.05.2027 Брентфорд -:- Астон Вілла
08.05.2027 Евертон -:- Галл Сіті
08.05.2027 Лідс -:- Арсенал
08.05.2027 Манчестер Сіті -:- Ліверпуль
08.05.2027 Ноттінгем -:- Кристал Пелес
08.05.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Ковентрі
08.05.2027 Тоттенгем -:- Челсі
08.05.2027 Фулгем -:- Іпсвіч
Тур 36
15.05.2027 Арсенал -:- Ноттінгем
15.05.2027 Астон Вілла -:- Ньюкасл Юнайтед
15.05.2027 Іпсвіч -:- Манчестер Сіті
15.05.2027 Ковентрі -:- Тоттенгем
15.05.2027 Кристал Пелес -:- Брайтон
15.05.2027 Ліверпуль -:- Брентфорд
15.05.2027 Манчестер Юнайтед -:- Лідс
15.05.2027 Сандерленд -:- Борнмут
15.05.2027 Галл Сіті -:- Фулгем
15.05.2027 Челсі -:- Евертон
Тур 37
23.05.2027 Борнмут -:- Челсі
23.05.2027 Брайтон -:- Ліверпуль
23.05.2027 Брентфорд -:- Галл Сіті
23.05.2027 Евертон -:- Арсенал
23.05.2027 Лідс -:- Сандерленд
23.05.2027 Манчестер Сіті -:- Астон Вілла
23.05.2027 Ноттінгем -:- Іпсвіч
23.05.2027 Ньюкасл Юнайтед -:- Кристал Пелес
23.05.2027 Тоттенгем -:- Манчестер Юнайтед
23.05.2027 Фулгем -:- Ковентрі
Тур 38
30.05.2027 Арсенал -:- Брайтон
30.05.2027 Астон Вілла -:- Тоттенгем
30.05.2027 Іпсвіч -:- Евертон
30.05.2027 Ковентрі -:- Ноттінгем
30.05.2027 Кристал Пелес -:- Лідс
30.05.2027 Ліверпуль -:- Борнмут
30.05.2027 Манчестер Юнайтед -:- Фулгем
30.05.2027 Сандерленд -:- Манчестер Сіті
30.05.2027 Галл Сіті -:- Ньюкасл Юнайтед
30.05.2027 Челсі -:- Брентфорд

Новий сезон Англійськой Прем'єр-ліги обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд найцікавіших матчів.

Турнірна таблиця Чемпіонату Англії з футболу сезону 2026/27

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Теги: АПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія

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