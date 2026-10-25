Петраков дебютував у «Кривбасі» нічиєю проти «Буковини» в Прем'єр-лізі

Екстренер збірної України стартував на посаді з позитивного результату

Чернівецька «Буковина» розписала нічию з криворізьким «Кривбасом» (0:0) Олександра Петракова в 10-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди обережно. Небезпечні моменти з'явилися аж у другій половині першого тайму. Криворіжець Наві двічі не влучив у рамку воріт господарів, а з ударами чернівчан Задераки та Мора впорався кіпер Кемкін.

На старті другої 45-хвилинки «Кривбас» змарнував ще кілька нагод. Шевченко лише трохи не встиг, щоб замкнути простріл Ліна на дальній стійці. А далі сам ізраїльтянин із меж штрафного поцілив у каркас воріт.

«Буковина» згодом відповіла пострілом Дахновського. Кемкін парирував удар півзахисника господарів ногою. А на 74-й хвилині матч на понад годину перервала повітряна тривога.

Після того, як загроза минула, гостріше виглядали «жовто-чорні». Проте, невдовзі чернівчан ледь не підвів Кожушко. У простій ситуації він грубо зіграв проти Мпанзу та отримав червону картку. Та після втручання VAR арбітр змінив вилучення на «гірчичник».

Тим не менше, вирвати перемогу жодна з команд не змогла. «Буковина» піднялася на 10-те місце в турнірній таблиці (дев'ять очок). Натомість «Кривбас» залишився у зоні вильоту УПЛ (шість пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 10-й тур

«Буковина» – «Кривбас» – 0:0

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До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.