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«Чорноморець» у більшості не дотиснув «Карпати» в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Чорноморець» у більшості не дотиснув «Карпати» в Прем'єр-лізі
«Леви» взяли очко вдесятьох
фото: ФК «Карпати»

Команда Романа Григорчука не скористалася чисельною перевагою

Одеський Чорноморець розійшовся миром із львівськими Карпатами (0:0) в рамках 10-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочався матч сенсаційно. Уже на 5-й хвилині «леви» залишилися в меншості. Пушкарьов біля кутового прапорця сфолив проти Жана Педрозу, а оборонець «Карпат» вдарив суперника головою у груди – вилучення.

Червона картка вплинула на перебіг подій. Львів'яни не йшли вперед великими силами, часто контролюючи м'яч на власній половині. Натомість «морякам» бракувало класу, щоб скористатися чисельною перевагою.

Сяка-така гострота виникала хіба що після дальніх ударів. Зокрема, в середині другого тайму Авагімян і Алефіренко не поцілили в рамку гостей з дистанції. А от на 73-й хвилині Фарина головою влучив у стійку воріт «левів» після навісу Пушкарьова.

У відповідь «Карпати» організували атаку з лівого флангу, на фініші якої Чачуа головою пробив поруч з рамкою. «Чорноморець» додав обертів – Мба втік від оборонця і відправив м'яч повз дальній кут. Утім, львів'яни ледь не повели після перехоплення Дєдова, та кіпера підстрахував Хобе.

Нулі на табло команди змінити так і не змогли. «Карпати» вдесятьох набрали очко та залишилися п'ятими в турнірній таблиці УПЛ (16 пунктів). «Чорноморець» же йде в зоні перехідних матчів (шість балів).

Українська Прем'єр-ліга. 10-й тур

«Чорноморець» – «Карпати» – 0:0

Standings provided by Sofascore

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.

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Теги: ФК Чорноморець ФК Карпати УПЛ футбол

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