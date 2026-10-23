«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»

Іван Петряк знепритомнів після зіткнення із захисником киян Владиславом Дубінчаком

Президент «Кудрівки» Роман Солодаренко прокоментував стан півзахисника Івана Петряка, який знепритомнів після зіткнення із захисником Владиславом Дубінчаком в матчі УПЛ проти «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Зараз зв’язувалися з ним. Він у лікарні, з ним один із наших лікарів. Іван прийшов у свідомість. Зараз повторно роблять огляд. Думаю, через годину-півтора зроблять знімки й буде точно відомо, що з ним.

У кареті швидкої разом із ним їхали чотири лікарі. Є ушкодження кісткової частини черепа. Більш точно можна буде сказати, коли зроблять безпосередньо знімок. Тому чекаємо. Усі ми переживаємо – від президента до адміністратора. Усі в очікуванні того, що наразі скажуть про стан його здоров’я», – сказав Солодаренко.

Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло непросту перемогу над «Кудрівкою» з рахунком 3:1 у матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги.

УПЛ. 10-й тур

«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0).

Голи: Векляк (28, автогол), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (67, автогол).

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