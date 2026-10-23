Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»
Гра з київським клубом для Івана Петряка завершилася складним пошкодженням
фото: Суспільне

Іван Петряк знепритомнів після зіткнення із захисником киян Владиславом Дубінчаком

Президент «Кудрівки» Роман Солодаренко прокоментував стан півзахисника Івана Петряка, який знепритомнів після зіткнення із захисником Владиславом Дубінчаком в матчі УПЛ проти «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Зараз зв’язувалися з ним. Він у лікарні, з ним один із наших лікарів. Іван прийшов у свідомість. Зараз повторно роблять огляд. Думаю, через годину-півтора зроблять знімки й буде точно відомо, що з ним.

У кареті швидкої разом із ним їхали чотири лікарі. Є ушкодження кісткової частини черепа. Більш точно можна буде сказати, коли зроблять безпосередньо знімок. Тому чекаємо. Усі ми переживаємо – від президента до адміністратора. Усі в очікуванні того, що наразі скажуть про стан його здоров’я», – сказав Солодаренко.

Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло непросту перемогу над «Кудрівкою» з рахунком 3:1 у матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги.

УПЛ. 10-й тур

«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0).

  • Голи: Векляк (28, автогол), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (67, автогол).

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Як повідомлялося, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Теги: УПЛ футбол ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандал у таборі Португалії не завадив підопічним Жорже Жезусу здобути три очки в Данії
Переконлива перемога Португалії без Роналду та дебютні три очки для Клоппа: результати Ліга націй 2026/2027 за 1 жовтня
2 жовтня, 00:23
Іван Фреснеда отримав варіант на батьківщині
«Барселона» відновила інтерес до дебютанта збірної Іспанії – ЗМІ
4 жовтня, 19:22
Давід Сілва залишиться поза великим футболом
Чемпіон світу-2010 спростував відновлення футбольної кар'єри
8 жовтня, 13:24
«Хлібороби» вирвали домашню перемогу
«Колос» вирвав перемогу над «Епіцентром» у семигодинному поєдинку Прем'єр-ліги
10 жовтня, 20:30
Лені Йоро зможе дебютувати в національній команді
Зідан зробив вимушену заміну в збірній Франції перед стартом Ліги націй
24 вересня, 11:53
Джошуа Зіркзе вирушив у табір «помаранчевих»
Форвард «Манчестер Юнайтед» отримав екстрений виклик на матчі Ліги націй
25 вересня, 15:57
Микола Балакін (у центрі) отримав престижне призначення
Українська бригада арбітрів судитиме матч елітного дивізіону Ліги націй
29 вересня, 14:29
Напружене протистояння двох європейських грандів завершилося бойовою нічиєю
«Баварія» – «Арсенал»: результат центральної гри третього туру Ліги чемпіонів Реклама
Вчора, 00:05
Мер Борнмута народився у Мілані і прожив там значну частину життя
Мер-італієць Борнмута розповів, за кого вболіватиме у матчі проти Мілана
Вчора, 16:43

Футбол

«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»
«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»
«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги
«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
Визначилася дата проведення фіналу Міжконтинентального кубка
Визначилася дата проведення фіналу Міжконтинентального кубка
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ
«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ
«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
56K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Сьогодні, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Сьогодні, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56
Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua