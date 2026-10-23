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«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги
«Полісся» збільшило свою домашню гольову серію в УПЛ до 15 матчів
фото: УПЛ

Житомирське «Полісся» ще ніколи в історії на своєму полі не втрачало очки в УПЛ у матчах проти «Оболоні»

«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі 10 туру Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Житомирське «Полісся» ще ніколи в історії на своєму полі не втрачало очки в УПЛ у матчах проти «Оболоні» – 3 перемоги у трьох поєдинках

Хід гри

Господарі поля відзначилися швидким голом. На 9-й хвилині воротаря киян Назарія Федорівського та його партнерів засмутив португалець Андраде Леандру, якому асистував Борис Крушинський. 1:0.

Гравці «Полісся» вдруге вразили ворота «Оболоні» на 59-й хвилині. Влучно головою пробив Ігор Краснопір, вчасно орієнтувавшись у штрафній площині киян. Перевагу «Полісся» до великого рахунку довів Владислав Велетень. Він на 70-й хвилині ефектно п’ятою перевів м’яч у ціль після другої у матчі гольової передачі Крушинського.

3:0 – «Полісся» здобуло розгромну перемогу над «Оболонню» та збільшило свою домашню гольову серію до 15 матчів (33 голи).

УПЛ. 10-й тур

«Полісся» – «Оболонь» 3:0 (2:0).

  • Голи: Андраде Леандру (9), Краснопір (59), Велетень (70)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що організацію хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.

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Теги: ФК «Полісся» ФК «Оболонь» футбол УПЛ

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