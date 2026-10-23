«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги

«Полісся» збільшило свою домашню гольову серію в УПЛ до 15 матчів

Житомирське «Полісся» ще ніколи в історії на своєму полі не втрачало очки в УПЛ у матчах проти «Оболоні»

«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі 10 туру Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Житомирське «Полісся» ще ніколи в історії на своєму полі не втрачало очки в УПЛ у матчах проти «Оболоні» – 3 перемоги у трьох поєдинках

Хід гри

Господарі поля відзначилися швидким голом. На 9-й хвилині воротаря киян Назарія Федорівського та його партнерів засмутив португалець Андраде Леандру, якому асистував Борис Крушинський. 1:0.

Гравці «Полісся» вдруге вразили ворота «Оболоні» на 59-й хвилині. Влучно головою пробив Ігор Краснопір, вчасно орієнтувавшись у штрафній площині киян. Перевагу «Полісся» до великого рахунку довів Владислав Велетень. Він на 70-й хвилині ефектно п’ятою перевів м’яч у ціль після другої у матчі гольової передачі Крушинського.

3:0 – «Полісся» здобуло розгромну перемогу над «Оболонню» та збільшило свою домашню гольову серію до 15 матчів (33 голи).

УПЛ. 10-й тур

«Полісся» – «Оболонь» 3:0 (2:0).

Голи: Андраде Леандру (9), Краснопір (59), Велетень (70)

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Нагадаємо, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що організацію хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.