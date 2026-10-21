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«Полісся» після вольової перемоги над «Динамо» отримало нагороди Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» після вольової перемоги над «Динамо» отримало нагороди Прем'єр-ліги
Ігор Краснопір оформив перший хет-трик у кар'єрі
фото: ФК «Полісся»

Звитяга «поліських вовків» у меншості не залишилася поза увагою експертів

Українська Прем'єр-ліга віддали нагороди найкращим гравцеві та тренеру 9-го туру представникам житомирського «Полісся». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник «поліських вовків» Ігор Краснопір визнаний найкращим футболістом звітного туру. Форвард оформив хет-трик у протистоянні з київським «Динамо» (3:1). Українець вийшов у старті житомирян і провів на полі 81 хвилину.

Натомість керманич «Полісся» Руслан Ротань – тренер туру. Його підопічні опинилися у меншості в дебюті поєдинку проти «Динамо», пропустили першими, але зуміли оформити перемогу. Завдяки цьому успіху «поліські вовки» продовжують чемпіонські перегони з донецьким «Шахтарем».

Кого випередили Ігор Краснопір і Руслан Ротань

Представники медіа, зокрема й «Главкома», одностайно віддали призи представникам «Полісся». До чільної п'ятірки футболістів також потрапили форвард «Кудрівки» Раймонд Овусу, вінгер Карлос Рохас («Епіцентр»), воротар київської «Оболоні» Назарій Федорівський та півзахисник Іван Петряк із «Кудрівки».

Тим часом Ротаню марно намагалися скласти конкуренцію головний тренер тієї ж «Кудрівки» Євген Задорожній та керманич черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов. Підопічні першого сенсаційно розгромили чернівецьку «Буковину» (4:1). А от «насінники» впевнено здолали криворізький «Кривбас» (3:0).

Символічна збірна 9-го туру

Своїх представників до команди найкращих відрядили сім колективів. Зокрема, троє виконавців представляють «Полісся». Натомість «Харків» і луганська «Зоря» делегували по два футболісти.

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-4-2): Федорівський – Крупський, Бондар, Кушніренко, Михайліченко – Рохас, М. Бойко, Андрієвський, Забергджа – Овусу, Краснопір.

До слова, раніше «Оболонь» вдома здолала «Верес» із Рівного в УПЛ. Голкіпер «пивоварів» Федорівський оформив гольову передачу. Столична команда покинула зону прямого вильоту.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

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Теги: футбол Руслан Ротань УПЛ ФК «Полісся»

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