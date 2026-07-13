Календар матчів УПЛ сезону 2026/27: українське Класичне та боротьба за чемпіонство

Попереду – 30 турів, українське Класичне, боротьба за єврокубки та напружена конкуренція за збереження місця в еліті

Українська Прем'єр-ліга офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 30 турів боротьби за чемпіонський титул, єврокубкові місця та збереження прописки в елітному дивізіоні.

Новий сезон стартує 31 липня 2026 року, а завершиться 4 червня 2027-го. У чемпіонаті візьмуть участь 16 клубів, які проведуть по 30 матчів. Загалом упродовж сезону буде зіграно 240 поєдинків. До зимової паузи команди мають провести 16 турів, а в останні дні лютого 2027 року чемпіонат відновиться з 17-го туру.

Особливу увагу вболівальників традиційно приверне українське Класичне між «Динамо» та «Шахтарем», яке вже багато років залишається головним протистоянням вітчизняного футболу. Не менш цікавими обіцяють бути матчі за участю «Полісся», ЛНЗ, «Карпат», «Кривбасу», «Олександрії», «Металіста 1925» та інших амбітних клубів, які останніми сезонами зробили боротьбу за найвищі місця значно гострішою.

Попри всі виклики воєнного часу, УПЛ продовжує проводити чемпіонат, демонструючи стійкість українського футболу. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: чинний чемпіон «Шахтар» спробує захистити титул, а конкуренти зроблять усе можливе, щоб перервати його переможну ходу. Для вболівальників це означає десять місяців великого футболу, принципових протистоянь і боротьби за медалі до останнього туру.

Українська премʼєр-ліга – Розклад матчів сезону 2026/27

Дата Господарі Рахунок матчу Гості Тур 1

31.07.2026 Зоря -:- Колос 01.08.2026 Кривбас -:- Карпати Л. 01.08.2026 ФК Харків -:- Верес 02.08.2026 Чорноморець -:- Полісся Ж. 02.08.2026 Епіцентр -:- Оболонь 02.08.2026 Динамо К. -:- Лівий берег 03.08.2026 Буковина -:- ЛНЗ Черкаси 03.08.2026 Кудрівка -:- Шахтар Д. Тур 2

08.08.2026 Буковина -:- Оболонь 08.08.2026 Верес -:- Динамо К. 08.08.2026 Епіцентр -:- Шахтар Д. 08.08.2026 Зоря -:- Кривбас 08.08.2026 Карпати Л. -:- ЛНЗ Черкаси 08.08.2026 Лівий берег -:- Кудрівка 08.08.2026 Полісся Ж. -:- ФК Харків 08.08.2026 Чорноморець -:- Колос Тур 3

15.08.2026 Динамо К. -:- Колос 15.08.2026 Епіцентр -:- Верес 15.08.2026 Карпати Л. -:- Буковина 15.08.2026 Кривбас -:- Лівий берег 15.08.2026 Кудрівка -:- Оболонь 15.08.2026 ЛНЗ Черкаси -:- Чорноморець 15.08.2026 Полісся Ж. -:- Зоря 15.08.2026 ФК Харків -:- Шахтар Д. Тур 4

29.08.2026 Буковина -:- Динамо К. 29.08.2026 Зоря -:- ФК Харків 29.08.2026 Колос -:- Оболонь 29.08.2026 Кудрівка -:- Епіцентр 29.08.2026 Лівий берег -:- Карпати Л. 29.08.2026 ЛНЗ Черкаси -:- Верес 29.08.2026 Чорноморець -:- Кривбас 29.08.2026 Шахтар Д. -:- Полісся Ж. Тур 5

05.09.2026 Верес -:- Зоря 05.09.2026 Динамо К. -:- ЛНЗ Черкаси 05.09.2026 Епіцентр -:- Буковина 05.09.2026 Карпати Л. -:- Шахтар Д. 05.09.2026 Кривбас -:- Колос 05.09.2026 Полісся Ж. -:- Кудрівка 05.09.2026 ФК Харків -:- Оболонь 05.09.2026 Чорноморець -:- Лівий берег Тур 6

12.09.2026 Буковина -:- Зоря 12.09.2026 Верес -:- Кудрівка 12.09.2026 Динамо К. -:- Епіцентр 12.09.2026 Колос -:- Карпати Л. 12.09.2026 Кривбас -:- ФК Харків 12.09.2026 Лівий берег -:- Полісся Ж. 12.09.2026 ЛНЗ Черкаси -:- Оболонь 12.09.2026 Шахтар Д. -:- Чорноморець Тур 7

19.09.2026 Епіцентр -:- Лівий берег 19.09.2026 Зоря -:- Динамо К. 19.09.2026 Карпати Л. -:- Верес 19.09.2026 Кудрівка -:- Колос 19.09.2026 Полісся Ж. -:- Кривбас 19.09.2026 ФК Харків -:- Буковина 19.09.2026 Чорноморець -:- Оболонь 19.09.2026 Шахтар Д. -:- ЛНЗ Черкаси Тур 8

10.10.2026 Буковина -:- Полісся Ж. 10.10.2026 Верес -:- Шахтар Д. 10.10.2026 Динамо К. -:- Карпати Л. 10.10.2026 Колос -:- Епіцентр 10.10.2026 Лівий берег -:- Зоря 10.10.2026 ЛНЗ Черкаси -:- Кудрівка 10.10.2026 Оболонь -:- Кривбас 10.10.2026 Чорноморець -:- ФК Харків Тур 9

17.10.2026 Зоря -:- Чорноморець 17.10.2026 Карпати Л. -:- Епіцентр 17.10.2026 Кривбас -:- ЛНЗ Черкаси 17.10.2026 Кудрівка -:- Буковина 17.10.2026 Оболонь -:- Верес 17.10.2026 Полісся Ж. -:- Динамо К. 17.10.2026 ФК Харків -:- Лівий берег 17.10.2026 Шахтар Д. -:- Колос Тур 10

24.10.2026 Буковина -:- Кривбас 24.10.2026 Верес -:- Колос 24.10.2026 Динамо К. -:- Кудрівка 24.10.2026 Епіцентр -:- ФК Харків 24.10.2026 Лівий берег -:- ЛНЗ Черкаси 24.10.2026 Полісся Ж. -:- Оболонь 24.10.2026 Чорноморець -:- Карпати Л. 24.10.2026 Шахтар Д. -:- Зоря Тур 11

31.10.2026 Верес -:- Чорноморець 31.10.2026 Зоря -:- Епіцентр 31.10.2026 Карпати Л. -:- Кудрівка 31.10.2026 Колос -:- Полісся Ж. 31.10.2026 Кривбас -:- Динамо К. 31.10.2026 Лівий берег -:- Буковина 31.10.2026 ЛНЗ Черкаси -:- ФК Харків 31.10.2026 Оболонь -:- Шахтар Д. Тур 12

07.11.2026 Буковина -:- Колос 07.11.2026 Епіцентр -:- Кривбас 07.11.2026 Зоря -:- ЛНЗ Черкаси 07.11.2026 Кудрівка -:- Чорноморець 07.11.2026 Оболонь -:- Лівий берег 07.11.2026 Полісся Ж. -:- Верес 07.11.2026 ФК Харків -:- Карпати Л. 07.11.2026 Шахтар Д. -:- Динамо К. Тур 13

21.11.2026 Верес -:- Буковина 21.11.2026 Динамо К. -:- Оболонь 21.11.2026 Карпати Л. -:- Зоря 21.11.2026 Колос -:- ФК Харків 21.11.2026 Кривбас -:- Кудрівка 21.11.2026 Лівий берег -:- Шахтар Д. 21.11.2026 ЛНЗ Черкаси -:- Полісся Ж. 21.11.2026 Чорноморець -:- Епіцентр Тур 14

28.11.2026 Динамо К. -:- Чорноморець 28.11.2026 Епіцентр -:- ЛНЗ Черкаси 28.11.2026 Карпати Л. -:- Полісся Ж. 28.11.2026 Кривбас -:- Верес 28.11.2026 Кудрівка -:- ФК Харків 28.11.2026 Лівий берег -:- Колос 28.11.2026 Оболонь -:- Зоря 28.11.2026 Шахтар Д. -:- Буковина Тур 15

05.12.2026 Буковина -:- Чорноморець 05.12.2026 Верес -:- Лівий берег 05.12.2026 Зоря -:- Кудрівка 05.12.2026 ЛНЗ Черкаси -:- Колос 05.12.2026 Оболонь -:- Карпати Л. 05.12.2026 Полісся Ж. -:- Епіцентр 05.12.2026 ФК Харків -:- Динамо К. 05.12.2026 Шахтар Д. -:- Кривбас Тур 16

12.12.2026 Верес -:- ФК Харків 12.12.2026 Карпати Л. -:- Кривбас 12.12.2026 Колос -:- Зоря 12.12.2026 Лівий берег -:- Динамо К. 12.12.2026 ЛНЗ Черкаси -:- Буковина 12.12.2026 Оболонь -:- Епіцентр 12.12.2026 Полісся Ж. -:- Чорноморець 12.12.2026 Шахтар Д. -:- Кудрівка Тур 17

27.02.2027 Динамо К. -:- Верес 27.02.2027 Колос -:- Чорноморець 27.02.2027 Кривбас -:- Зоря 27.02.2027 Кудрівка -:- Лівий берег 27.02.2027 ЛНЗ Черкаси -:- Карпати Л. 27.02.2027 Оболонь -:- Буковина 27.02.2027 ФК Харків -:- Полісся Ж. 27.02.2027 Шахтар Д. -:- Епіцентр Тур 18

06.03.2027 Буковина -:- Карпати Л. 06.03.2027 Верес -:- Епіцентр 06.03.2027 Зоря -:- Полісся Ж. 06.03.2027 Колос -:- Динамо К. 06.03.2027 Лівий берег -:- Кривбас 06.03.2027 Оболонь -:- Кудрівка 06.03.2027 Чорноморець -:- ЛНЗ Черкаси 06.03.2027 Шахтар Д. -:- ФК Харків Тур 19

13.03.2027 Верес -:- ЛНЗ Черкаси 13.03.2027 Динамо К. -:- Буковина 13.03.2027 Епіцентр -:- Кудрівка 13.03.2027 Карпати Л. -:- Лівий берег 13.03.2027 Кривбас -:- Чорноморець 13.03.2027 Оболонь -:- Колос 13.03.2027 Полісся Ж. -:- Шахтар Д. 13.03.2027 ФК Харків -:- Зоря Тур 20

20.03.2027 Буковина -:- Епіцентр 20.03.2027 Зоря -:- Верес 20.03.2027 Колос -:- Кривбас 20.03.2027 Кудрівка -:- Полісся Ж. 20.03.2027 Лівий берег -:- Чорноморець 20.03.2027 ЛНЗ Черкаси -:- Динамо К. 20.03.2027 Оболонь -:- ФК Харків 20.03.2027 Шахтар Д. -:- Карпати Л. Тур 21

03.04.2027 Епіцентр -:- Динамо К. 03.04.2027 Зоря -:- Буковина 03.04.2027 Карпати Л. -:- Колос 03.04.2027 Кудрівка -:- Верес 03.04.2027 Оболонь -:- ЛНЗ Черкаси 03.04.2027 Полісся Ж. -:- Лівий берег 03.04.2027 ФК Харків -:- Кривбас 03.04.2027 Чорноморець -:- Шахтар Д. Тур 22

10.04.2027 Буковина -:- ФК Харків 10.04.2027 Верес -:- Карпати Л. 10.04.2027 Динамо К. -:- Зоря 10.04.2027 Колос -:- Кудрівка 10.04.2027 Кривбас -:- Полісся Ж. 10.04.2027 Лівий берег -:- Епіцентр 10.04.2027 ЛНЗ Черкаси -:- Шахтар Д. 10.04.2027 Оболонь -:- Чорноморець Тур 23

17.04.2027 Епіцентр -:- Колос 17.04.2027 Зоря -:- Лівий берег 17.04.2027 Карпати Л. -:- Динамо К. 17.04.2027 Кривбас -:- Оболонь 17.04.2027 Кудрівка -:- ЛНЗ Черкаси 17.04.2027 Полісся Ж. -:- Буковина 17.04.2027 ФК Харків -:- Чорноморець 17.04.2027 Шахтар Д. -:- Верес Тур 24

24.04.2027 Буковина -:- Кудрівка 24.04.2027 Верес -:- Оболонь 24.04.2027 Динамо К. -:- Полісся Ж. 24.04.2027 Епіцентр -:- Карпати Л. 24.04.2027 Колос -:- Шахтар Д. 24.04.2027 Лівий берег -:- ФК Харків 24.04.2027 ЛНЗ Черкаси -:- Кривбас 24.04.2027 Чорноморець -:- Зоря Тур 25

01.05.2027 Зоря -:- Шахтар Д. 01.05.2027 Карпати Л. -:- Чорноморець 01.05.2027 Колос -:- Верес 01.05.2027 Кривбас -:- Буковина 01.05.2027 Кудрівка -:- Динамо К. 01.05.2027 ЛНЗ Черкаси -:- Лівий берег 01.05.2027 Оболонь -:- Полісся Ж. 01.05.2027 ФК Харків -:- Епіцентр Тур 26

08.05.2027 Буковина -:- Лівий берег 08.05.2027 Динамо К. -:- Кривбас 08.05.2027 Епіцентр -:- Зоря 08.05.2027 Кудрівка -:- Карпати Л. 08.05.2027 Полісся Ж. -:- Колос 08.05.2027 ФК Харків -:- ЛНЗ Черкаси 08.05.2027 Чорноморець -:- Верес 08.05.2027 Шахтар Д. -:- Оболонь Тур 27

15.05.2027 Верес -:- Полісся Ж. 15.05.2027 Динамо К. -:- Шахтар Д. 15.05.2027 Карпати Л. -:- ФК Харків 15.05.2027 Колос -:- Буковина 15.05.2027 Кривбас -:- Епіцентр 15.05.2027 Лівий берег -:- Оболонь 15.05.2027 ЛНЗ Черкаси -:- Зоря 15.05.2027 Чорноморець -:- Кудрівка Тур 28

22.05.2027 Буковина -:- Верес 22.05.2027 Епіцентр -:- Чорноморець 22.05.2027 Зоря -:- Карпати Л. 22.05.2027 Кудрівка -:- Кривбас 22.05.2027 Оболонь -:- Динамо К. 22.05.2027 Полісся Ж. -:- ЛНЗ Черкаси 22.05.2027 ФК Харків -:- Колос 22.05.2027 Шахтар Д. -:- Лівий берег Тур 29

29.05.2027 Буковина -:- Шахтар Д. 29.05.2027 Верес -:- Кривбас 29.05.2027 Зоря -:- Оболонь 29.05.2027 Колос -:- Лівий берег 29.05.2027 ЛНЗ Черкаси -:- Епіцентр 29.05.2027 Полісся Ж. -:- Карпати Л. 29.05.2027 ФК Харків -:- Кудрівка 29.05.2027 Чорноморець -:- Динамо К. Тур 30

04.06.2027 Динамо К. -:- ФК Харків 04.06.2027 Епіцентр -:- Полісся Ж. 04.06.2027 Карпати Л. -:- Оболонь 04.06.2027 Колос -:- ЛНЗ Черкаси 04.06.2027 Кривбас -:- Шахтар Д. 04.06.2027 Кудрівка -:- Зоря 04.06.2027 Лівий берег -:- Верес 04.06.2027 Чорноморець -:- Буковина

Новий сезон Української премʼєр-ліги обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд найцікавіших матчів.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27