Календар матчів УПЛ сезону 2026/27: українське Класичне та боротьба за чемпіонство
Попереду – 30 турів, українське Класичне, боротьба за єврокубки та напружена конкуренція за збереження місця в еліті
Українська Прем'єр-ліга офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 30 турів боротьби за чемпіонський титул, єврокубкові місця та збереження прописки в елітному дивізіоні.
Новий сезон стартує 31 липня 2026 року, а завершиться 4 червня 2027-го. У чемпіонаті візьмуть участь 16 клубів, які проведуть по 30 матчів. Загалом упродовж сезону буде зіграно 240 поєдинків. До зимової паузи команди мають провести 16 турів, а в останні дні лютого 2027 року чемпіонат відновиться з 17-го туру.
Особливу увагу вболівальників традиційно приверне українське Класичне між «Динамо» та «Шахтарем», яке вже багато років залишається головним протистоянням вітчизняного футболу. Не менш цікавими обіцяють бути матчі за участю «Полісся», ЛНЗ, «Карпат», «Кривбасу», «Олександрії», «Металіста 1925» та інших амбітних клубів, які останніми сезонами зробили боротьбу за найвищі місця значно гострішою.
Попри всі виклики воєнного часу, УПЛ продовжує проводити чемпіонат, демонструючи стійкість українського футболу. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: чинний чемпіон «Шахтар» спробує захистити титул, а конкуренти зроблять усе можливе, щоб перервати його переможну ходу. Для вболівальників це означає десять місяців великого футболу, принципових протистоянь і боротьби за медалі до останнього туру.
Українська премʼєр-ліга – Розклад матчів сезону 2026/27
|Дата
|Господарі
|Рахунок матчу
|Гості
|Тур 1
|31.07.2026
|Зоря
|-:-
|Колос
|01.08.2026
|Кривбас
|-:-
|Карпати Л.
|01.08.2026
|ФК Харків
|-:-
|Верес
|02.08.2026
|Чорноморець
|-:-
|Полісся Ж.
|02.08.2026
|Епіцентр
|-:-
|Оболонь
|02.08.2026
|Динамо К.
|-:-
|Лівий берег
|03.08.2026
|Буковина
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|03.08.2026
|Кудрівка
|-:-
|Шахтар Д.
|Тур 2
|08.08.2026
|Буковина
|-:-
|Оболонь
|08.08.2026
|Верес
|-:-
|Динамо К.
|08.08.2026
|Епіцентр
|-:-
|Шахтар Д.
|08.08.2026
|Зоря
|-:-
|Кривбас
|08.08.2026
|Карпати Л.
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|08.08.2026
|Лівий берег
|-:-
|Кудрівка
|08.08.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|ФК Харків
|08.08.2026
|Чорноморець
|-:-
|Колос
|Тур 3
|15.08.2026
|Динамо К.
|-:-
|Колос
|15.08.2026
|Епіцентр
|-:-
|Верес
|15.08.2026
|Карпати Л.
|-:-
|Буковина
|15.08.2026
|Кривбас
|-:-
|Лівий берег
|15.08.2026
|Кудрівка
|-:-
|Оболонь
|15.08.2026
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Чорноморець
|15.08.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|Зоря
|15.08.2026
|ФК Харків
|-:-
|Шахтар Д.
|Тур 4
|29.08.2026
|Буковина
|-:-
|Динамо К.
|29.08.2026
|Зоря
|-:-
|ФК Харків
|29.08.2026
|Колос
|-:-
|Оболонь
|29.08.2026
|Кудрівка
|-:-
|Епіцентр
|29.08.2026
|Лівий берег
|-:-
|Карпати Л.
|29.08.2026
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Верес
|29.08.2026
|Чорноморець
|-:-
|Кривбас
|29.08.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|Полісся Ж.
|Тур 5
|05.09.2026
|Верес
|-:-
|Зоря
|05.09.2026
|Динамо К.
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|05.09.2026
|Епіцентр
|-:-
|Буковина
|05.09.2026
|Карпати Л.
|-:-
|Шахтар Д.
|05.09.2026
|Кривбас
|-:-
|Колос
|05.09.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|Кудрівка
|05.09.2026
|ФК Харків
|-:-
|Оболонь
|05.09.2026
|Чорноморець
|-:-
|Лівий берег
|Тур 6
|12.09.2026
|Буковина
|-:-
|Зоря
|12.09.2026
|Верес
|-:-
|Кудрівка
|12.09.2026
|Динамо К.
|-:-
|Епіцентр
|12.09.2026
|Колос
|-:-
|Карпати Л.
|12.09.2026
|Кривбас
|-:-
|ФК Харків
|12.09.2026
|Лівий берег
|-:-
|Полісся Ж.
|12.09.2026
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Оболонь
|12.09.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|Чорноморець
|Тур 7
|19.09.2026
|Епіцентр
|-:-
|Лівий берег
|19.09.2026
|Зоря
|-:-
|Динамо К.
|19.09.2026
|Карпати Л.
|-:-
|Верес
|19.09.2026
|Кудрівка
|-:-
|Колос
|19.09.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|Кривбас
|19.09.2026
|ФК Харків
|-:-
|Буковина
|19.09.2026
|Чорноморець
|-:-
|Оболонь
|19.09.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|Тур 8
|10.10.2026
|Буковина
|-:-
|Полісся Ж.
|10.10.2026
|Верес
|-:-
|Шахтар Д.
|10.10.2026
|Динамо К.
|-:-
|Карпати Л.
|10.10.2026
|Колос
|-:-
|Епіцентр
|10.10.2026
|Лівий берег
|-:-
|Зоря
|10.10.2026
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Кудрівка
|10.10.2026
|Оболонь
|-:-
|Кривбас
|10.10.2026
|Чорноморець
|-:-
|ФК Харків
|Тур 9
|17.10.2026
|Зоря
|-:-
|Чорноморець
|17.10.2026
|Карпати Л.
|-:-
|Епіцентр
|17.10.2026
|Кривбас
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|17.10.2026
|Кудрівка
|-:-
|Буковина
|17.10.2026
|Оболонь
|-:-
|Верес
|17.10.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|Динамо К.
|17.10.2026
|ФК Харків
|-:-
|Лівий берег
|17.10.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|Колос
|Тур 10
|24.10.2026
|Буковина
|-:-
|Кривбас
|24.10.2026
|Верес
|-:-
|Колос
|24.10.2026
|Динамо К.
|-:-
|Кудрівка
|24.10.2026
|Епіцентр
|-:-
|ФК Харків
|24.10.2026
|Лівий берег
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|24.10.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|Оболонь
|24.10.2026
|Чорноморець
|-:-
|Карпати Л.
|24.10.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|Зоря
|Тур 11
|31.10.2026
|Верес
|-:-
|Чорноморець
|31.10.2026
|Зоря
|-:-
|Епіцентр
|31.10.2026
|Карпати Л.
|-:-
|Кудрівка
|31.10.2026
|Колос
|-:-
|Полісся Ж.
|31.10.2026
|Кривбас
|-:-
|Динамо К.
|31.10.2026
|Лівий берег
|-:-
|Буковина
|31.10.2026
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|ФК Харків
|31.10.2026
|Оболонь
|-:-
|Шахтар Д.
|Тур 12
|07.11.2026
|Буковина
|-:-
|Колос
|07.11.2026
|Епіцентр
|-:-
|Кривбас
|07.11.2026
|Зоря
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|07.11.2026
|Кудрівка
|-:-
|Чорноморець
|07.11.2026
|Оболонь
|-:-
|Лівий берег
|07.11.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|Верес
|07.11.2026
|ФК Харків
|-:-
|Карпати Л.
|07.11.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|Динамо К.
|Тур 13
|21.11.2026
|Верес
|-:-
|Буковина
|21.11.2026
|Динамо К.
|-:-
|Оболонь
|21.11.2026
|Карпати Л.
|-:-
|Зоря
|21.11.2026
|Колос
|-:-
|ФК Харків
|21.11.2026
|Кривбас
|-:-
|Кудрівка
|21.11.2026
|Лівий берег
|-:-
|Шахтар Д.
|21.11.2026
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Полісся Ж.
|21.11.2026
|Чорноморець
|-:-
|Епіцентр
|Тур 14
|28.11.2026
|Динамо К.
|-:-
|Чорноморець
|28.11.2026
|Епіцентр
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|28.11.2026
|Карпати Л.
|-:-
|Полісся Ж.
|28.11.2026
|Кривбас
|-:-
|Верес
|28.11.2026
|Кудрівка
|-:-
|ФК Харків
|28.11.2026
|Лівий берег
|-:-
|Колос
|28.11.2026
|Оболонь
|-:-
|Зоря
|28.11.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|Буковина
|Тур 15
|05.12.2026
|Буковина
|-:-
|Чорноморець
|05.12.2026
|Верес
|-:-
|Лівий берег
|05.12.2026
|Зоря
|-:-
|Кудрівка
|05.12.2026
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Колос
|05.12.2026
|Оболонь
|-:-
|Карпати Л.
|05.12.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|Епіцентр
|05.12.2026
|ФК Харків
|-:-
|Динамо К.
|05.12.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|Кривбас
|Тур 16
|12.12.2026
|Верес
|-:-
|ФК Харків
|12.12.2026
|Карпати Л.
|-:-
|Кривбас
|12.12.2026
|Колос
|-:-
|Зоря
|12.12.2026
|Лівий берег
|-:-
|Динамо К.
|12.12.2026
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Буковина
|12.12.2026
|Оболонь
|-:-
|Епіцентр
|12.12.2026
|Полісся Ж.
|-:-
|Чорноморець
|12.12.2026
|Шахтар Д.
|-:-
|Кудрівка
|Тур 17
|27.02.2027
|Динамо К.
|-:-
|Верес
|27.02.2027
|Колос
|-:-
|Чорноморець
|27.02.2027
|Кривбас
|-:-
|Зоря
|27.02.2027
|Кудрівка
|-:-
|Лівий берег
|27.02.2027
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Карпати Л.
|27.02.2027
|Оболонь
|-:-
|Буковина
|27.02.2027
|ФК Харків
|-:-
|Полісся Ж.
|27.02.2027
|Шахтар Д.
|-:-
|Епіцентр
|Тур 18
|06.03.2027
|Буковина
|-:-
|Карпати Л.
|06.03.2027
|Верес
|-:-
|Епіцентр
|06.03.2027
|Зоря
|-:-
|Полісся Ж.
|06.03.2027
|Колос
|-:-
|Динамо К.
|06.03.2027
|Лівий берег
|-:-
|Кривбас
|06.03.2027
|Оболонь
|-:-
|Кудрівка
|06.03.2027
|Чорноморець
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|06.03.2027
|Шахтар Д.
|-:-
|ФК Харків
|Тур 19
|13.03.2027
|Верес
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|13.03.2027
|Динамо К.
|-:-
|Буковина
|13.03.2027
|Епіцентр
|-:-
|Кудрівка
|13.03.2027
|Карпати Л.
|-:-
|Лівий берег
|13.03.2027
|Кривбас
|-:-
|Чорноморець
|13.03.2027
|Оболонь
|-:-
|Колос
|13.03.2027
|Полісся Ж.
|-:-
|Шахтар Д.
|13.03.2027
|ФК Харків
|-:-
|Зоря
|Тур 20
|20.03.2027
|Буковина
|-:-
|Епіцентр
|20.03.2027
|Зоря
|-:-
|Верес
|20.03.2027
|Колос
|-:-
|Кривбас
|20.03.2027
|Кудрівка
|-:-
|Полісся Ж.
|20.03.2027
|Лівий берег
|-:-
|Чорноморець
|20.03.2027
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Динамо К.
|20.03.2027
|Оболонь
|-:-
|ФК Харків
|20.03.2027
|Шахтар Д.
|-:-
|Карпати Л.
|Тур 21
|03.04.2027
|Епіцентр
|-:-
|Динамо К.
|03.04.2027
|Зоря
|-:-
|Буковина
|03.04.2027
|Карпати Л.
|-:-
|Колос
|03.04.2027
|Кудрівка
|-:-
|Верес
|03.04.2027
|Оболонь
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|03.04.2027
|Полісся Ж.
|-:-
|Лівий берег
|03.04.2027
|ФК Харків
|-:-
|Кривбас
|03.04.2027
|Чорноморець
|-:-
|Шахтар Д.
|Тур 22
|10.04.2027
|Буковина
|-:-
|ФК Харків
|10.04.2027
|Верес
|-:-
|Карпати Л.
|10.04.2027
|Динамо К.
|-:-
|Зоря
|10.04.2027
|Колос
|-:-
|Кудрівка
|10.04.2027
|Кривбас
|-:-
|Полісся Ж.
|10.04.2027
|Лівий берег
|-:-
|Епіцентр
|10.04.2027
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Шахтар Д.
|10.04.2027
|Оболонь
|-:-
|Чорноморець
|Тур 23
|17.04.2027
|Епіцентр
|-:-
|Колос
|17.04.2027
|Зоря
|-:-
|Лівий берег
|17.04.2027
|Карпати Л.
|-:-
|Динамо К.
|17.04.2027
|Кривбас
|-:-
|Оболонь
|17.04.2027
|Кудрівка
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|17.04.2027
|Полісся Ж.
|-:-
|Буковина
|17.04.2027
|ФК Харків
|-:-
|Чорноморець
|17.04.2027
|Шахтар Д.
|-:-
|Верес
|Тур 24
|24.04.2027
|Буковина
|-:-
|Кудрівка
|24.04.2027
|Верес
|-:-
|Оболонь
|24.04.2027
|Динамо К.
|-:-
|Полісся Ж.
|24.04.2027
|Епіцентр
|-:-
|Карпати Л.
|24.04.2027
|Колос
|-:-
|Шахтар Д.
|24.04.2027
|Лівий берег
|-:-
|ФК Харків
|24.04.2027
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Кривбас
|24.04.2027
|Чорноморець
|-:-
|Зоря
|Тур 25
|01.05.2027
|Зоря
|-:-
|Шахтар Д.
|01.05.2027
|Карпати Л.
|-:-
|Чорноморець
|01.05.2027
|Колос
|-:-
|Верес
|01.05.2027
|Кривбас
|-:-
|Буковина
|01.05.2027
|Кудрівка
|-:-
|Динамо К.
|01.05.2027
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Лівий берег
|01.05.2027
|Оболонь
|-:-
|Полісся Ж.
|01.05.2027
|ФК Харків
|-:-
|Епіцентр
|Тур 26
|08.05.2027
|Буковина
|-:-
|Лівий берег
|08.05.2027
|Динамо К.
|-:-
|Кривбас
|08.05.2027
|Епіцентр
|-:-
|Зоря
|08.05.2027
|Кудрівка
|-:-
|Карпати Л.
|08.05.2027
|Полісся Ж.
|-:-
|Колос
|08.05.2027
|ФК Харків
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|08.05.2027
|Чорноморець
|-:-
|Верес
|08.05.2027
|Шахтар Д.
|-:-
|Оболонь
|Тур 27
|15.05.2027
|Верес
|-:-
|Полісся Ж.
|15.05.2027
|Динамо К.
|-:-
|Шахтар Д.
|15.05.2027
|Карпати Л.
|-:-
|ФК Харків
|15.05.2027
|Колос
|-:-
|Буковина
|15.05.2027
|Кривбас
|-:-
|Епіцентр
|15.05.2027
|Лівий берег
|-:-
|Оболонь
|15.05.2027
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Зоря
|15.05.2027
|Чорноморець
|-:-
|Кудрівка
|Тур 28
|22.05.2027
|Буковина
|-:-
|Верес
|22.05.2027
|Епіцентр
|-:-
|Чорноморець
|22.05.2027
|Зоря
|-:-
|Карпати Л.
|22.05.2027
|Кудрівка
|-:-
|Кривбас
|22.05.2027
|Оболонь
|-:-
|Динамо К.
|22.05.2027
|Полісся Ж.
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|22.05.2027
|ФК Харків
|-:-
|Колос
|22.05.2027
|Шахтар Д.
|-:-
|Лівий берег
|Тур 29
|29.05.2027
|Буковина
|-:-
|Шахтар Д.
|29.05.2027
|Верес
|-:-
|Кривбас
|29.05.2027
|Зоря
|-:-
|Оболонь
|29.05.2027
|Колос
|-:-
|Лівий берег
|29.05.2027
|ЛНЗ Черкаси
|-:-
|Епіцентр
|29.05.2027
|Полісся Ж.
|-:-
|Карпати Л.
|29.05.2027
|ФК Харків
|-:-
|Кудрівка
|29.05.2027
|Чорноморець
|-:-
|Динамо К.
|Тур 30
|04.06.2027
|Динамо К.
|-:-
|ФК Харків
|04.06.2027
|Епіцентр
|-:-
|Полісся Ж.
|04.06.2027
|Карпати Л.
|-:-
|Оболонь
|04.06.2027
|Колос
|-:-
|ЛНЗ Черкаси
|04.06.2027
|Кривбас
|-:-
|Шахтар Д.
|04.06.2027
|Кудрівка
|-:-
|Зоря
|04.06.2027
|Лівий берег
|-:-
|Верес
|04.06.2027
|Чорноморець
|-:-
|Буковина
Новий сезон Української премʼєр-ліги обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд найцікавіших матчів.
Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27
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