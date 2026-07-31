«Шахтар» є фаворитом, а «Динамо» змінить тренера? Думки експертів про новий сезон Української Прем’єр-ліги

Українські експерти розповіли, що очікують від УПЛ в сезоні 2026/27

Перед стартом сезону 2026/27 в УПЛ, який відбудеться вже цього тижня, українські журналісти, коментатори та інсайдери ексклюзивно відповіли «Главкому» на питання, що цікавлять вболівальників.

Своїми думками поділилися Олександр Гливинський, Максим Гіленко, Вадим Скічко, Володимир Звєров та Михайло Співаковський.

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фото: соцмережі

Кого ви бачите головним конкурентом «Шахтаря» в боротьбі за титул?

Скічко : Традиційно «Динамо», в якому стані не перебувала би столична команда. За грою минулого сезону подобалися «Полісся», «Металіст-1925», він же «Харків», і «Кривбас». Але не думаю, що на дистанції згадані клуби здатні створити конкуренцію у змаганні за вершину.

: Традиційно «Динамо», в якому стані не перебувала би столична команда. За грою минулого сезону подобалися «Полісся», «Металіст-1925», він же «Харків», і «Кривбас». Але не думаю, що на дистанції згадані клуби здатні створити конкуренцію у змаганні за вершину. Гіленко : «Полісся», але шансів обмаль.

: «Полісся», але шансів обмаль. Звєров : Враховуючи можливості складу «Шахтаря» грати на 2-3 турніри сильними виконавцями, важко не вважати їх фаворитом. Звичайно, що «Динамо» і «Полісся» чекатимуть помилок донеччан і повинні бути десь поруч в турнірній таблиці. У чому їхній шанс може бути? Раптом,«шахтарська» мотивація в УПЛ сильно поступатиметься мотивації в Лізі чемпіонів. Або ж суперниками доведеться шукати надії у «ефекті другого сезону», як це було із «Шахтарем» Пушіча в сезоні 2024/25. Але поки передумов до повторення цього не видно.

: Враховуючи можливості складу «Шахтаря» грати на 2-3 турніри сильними виконавцями, важко не вважати їх фаворитом. Звичайно, що «Динамо» і «Полісся» чекатимуть помилок донеччан і повинні бути десь поруч в турнірній таблиці. У чому їхній шанс може бути? Раптом,«шахтарська» мотивація в УПЛ сильно поступатиметься мотивації в Лізі чемпіонів. Або ж суперниками доведеться шукати надії у «ефекті другого сезону», як це було із «Шахтарем» Пушіча в сезоні 2024/25. Але поки передумов до повторення цього не видно. Гливинський : Головним конкурентом бачу «Динамо». Вони хоч і провалили минулий сезон, але саме «Динамо» буде головним суперником «Шахтаря». Так, вони купили Мунгенге, хоча їхні матчі у кваліфікації Ліги Європи не вразили. Втім, за ім’ям, за амбіціями, за складом саме кияни головний конкурент.

: Головним конкурентом бачу «Динамо». Вони хоч і провалили минулий сезон, але саме «Динамо» буде головним суперником «Шахтаря». Так, вони купили Мунгенге, хоча їхні матчі у кваліфікації Ліги Європи не вразили. Втім, за ім’ям, за амбіціями, за складом саме кияни головний конкурент. Співаковський: Нікого. Ніяких конкурентів у«Шахтаря» в УПЛ немає.

Які труднощі можуть спіткати Арду Турана під час його другого сезону в «Шахтарі»?

Скічко : По-перше, перенавантаження від єврокубків у осінній період. Постійні пересування між Львовом і Лондоном мають бути виснажливими. По-друге, запальний характер самого турка. Скільки разів ми бачили його надмірну реакцію на події на полі? Під час захисту титулу необхідна холоднокровність. Наприклад, Луїш Каштру та Маріно Пушіч захистити чемпіонське звання, здобуте у дебютному сезоні на чолі команди, не змогли.

: По-перше, перенавантаження від єврокубків у осінній період. Постійні пересування між Львовом і Лондоном мають бути виснажливими. По-друге, запальний характер самого турка. Скільки разів ми бачили його надмірну реакцію на події на полі? Під час захисту титулу необхідна холоднокровність. Наприклад, Луїш Каштру та Маріно Пушіч захистити чемпіонське звання, здобуте у дебютному сезоні на чолі команди, не змогли. Гіленко : В Лізі чемпіонів склад не поротуєш. Плюс зі своїх міркувань «Шахтар» вирішив ускладнити собі логістику. І може трохи прикмет. Для останніх тренерів «Шахтаря», які працювали довше одного року, другий сезон був провальним – Пушіч і Каштру.

: В Лізі чемпіонів склад не поротуєш. Плюс зі своїх міркувань «Шахтар» вирішив ускладнити собі логістику. І може трохи прикмет. Для останніх тренерів «Шахтаря», які працювали довше одного року, другий сезон був провальним – Пушіч і Каштру. Звєров : Суперники в Лізі чемпіонів і їхній тиск на захист «Шахтаря». В УПЛ, якщо у команді буде гарний мікроклімат, проблем не має бути.

: Суперники в Лізі чемпіонів і їхній тиск на захист «Шахтаря». В УПЛ, якщо у команді буде гарний мікроклімат, проблем не має бути. Гливинський : Турану потрібно підтверджувати результати минулого сезону – титул і півфінал Ліги конференцій. Зараз він гратиме в групі Ліги чемпіонів і це теж випробування. Показати пристойний результат в ЛЧ – це складно. Так само буде складно грати на два фронти.

: Турану потрібно підтверджувати результати минулого сезону – титул і півфінал Ліги конференцій. Зараз він гратиме в групі Ліги чемпіонів і це теж випробування. Показати пристойний результат в ЛЧ – це складно. Так само буде складно грати на два фронти. Співаковський: Головна складність – як щотижня обирати в склад лише 11 гравців та не образити 15 інших.

Арду Турана очікує непростий другий рік в донецькій команді фото: ФК Шахтар

Скільки голів заб’є Мендоса і чи стане Раян Роберто основним у складі «Шахтаря»?

Скічко : Якщо минулого сезону венесуелець за «Кривбас» забив 11, то у «Шахтарі» йому має бути під силу відзначитися 15+. Стосовно Раяна – у «гірників»стільки флангових атакувальних гравців, що досі незрозуміло яким є глобальний задум і на кого в першу чергу розраховуватиме Туран. Гадаю, ми ще побачимо оренди на вихід, але це не має стосуватися наймолодшого гравця атаки донеччан.

: Якщо минулого сезону венесуелець за «Кривбас» забив 11, то у «Шахтарі» йому має бути під силу відзначитися 15+. Стосовно Раяна – у «гірників»стільки флангових атакувальних гравців, що досі незрозуміло яким є глобальний задум і на кого в першу чергу розраховуватиме Туран. Гадаю, ми ще побачимо оренди на вихід, але це не має стосуватися наймолодшого гравця атаки донеччан. Гіленко : Якщо не помиляюся, то це конкуренти на одну позицію, на якій є ще Невертон. Мендоса сильний гравець, але треба, щоб він вписався в колектив і виконував вимоги тренера. Якщо ці фактори складуться, то я бачу його основним. Але знову ж таки, два фронти. Попередній сезон показав, що Туран любить ротувати склад, для цього є й можливість, і необхідність. Тож особливо багато у «Шахтарі» ніхто не забив. Заб'є менше, ніж в «Кривбасі» – такий мій прогноз. Раяна Роберто не бачив. По досвіду минулих років, це придбання скоріше на перспективу.

: Якщо не помиляюся, то це конкуренти на одну позицію, на якій є ще Невертон. Мендоса сильний гравець, але треба, щоб він вписався в колектив і виконував вимоги тренера. Якщо ці фактори складуться, то я бачу його основним. Але знову ж таки, два фронти. Попередній сезон показав, що Туран любить ротувати склад, для цього є й можливість, і необхідність. Тож особливо багато у «Шахтарі» ніхто не забив. Заб'є менше, ніж в «Кривбасі» – такий мій прогноз. Раяна Роберто не бачив. По досвіду минулих років, це придбання скоріше на перспективу. Звєров : Щодо Мендоси, я би тут говорив про приклад Кевіна і те, як він перетворився у того гравця, якого потім продали в АПЛ. Пригадую, на початку «шахтарської» кар’єри Кевін не був тим гравцем, який завжди із задоволенням відпрацьовує на захист. А потім кілька яскравих матчів у ЛЧ, УПЛ – в тому числі, із роботою на оборону, і це був зовсім інший гравець. Мендосі у «Кривбасі» дозволяли більше, ніж іншим, бо він творив атаку. Якщо венесуелець вчасно зрозуміє, як треба грати у «Шахтарі», зокрема, у єврокубках, то свою 10-ку за сезон покладе. Але не виключаю й інший варіант, коли замість голів основним буде процес виховання. Раяну Роберто, за бразильською традицією «Шахтаря», дадуть час влитися у команду, і взагалі в життя. Тому навряд чи сходу він стане основним

: Щодо Мендоси, я би тут говорив про приклад Кевіна і те, як він перетворився у того гравця, якого потім продали в АПЛ. Пригадую, на початку «шахтарської» кар’єри Кевін не був тим гравцем, який завжди із задоволенням відпрацьовує на захист. А потім кілька яскравих матчів у ЛЧ, УПЛ – в тому числі, із роботою на оборону, і це був зовсім інший гравець. Мендосі у «Кривбасі» дозволяли більше, ніж іншим, бо він творив атаку. Якщо венесуелець вчасно зрозуміє, як треба грати у «Шахтарі», зокрема, у єврокубках, то свою 10-ку за сезон покладе. Але не виключаю й інший варіант, коли замість голів основним буде процес виховання. Раяну Роберто, за бразильською традицією «Шахтаря», дадуть час влитися у команду, і взагалі в життя. Тому навряд чи сходу він стане основним Гливинський : Важко сказати скільки заб’є Мендоса, але він точно підсилить конкуренцію в «Шахтарі». Ризикну спрогнозувати – 15 голів. У Раяна Роберто є всі шанси стати основним. Він дуже талановитий, але йому потрібно витримати конкуренцію зі своїми співвітчизниками і швидко адаптуватися.

: Важко сказати скільки заб’є Мендоса, але він точно підсилить конкуренцію в «Шахтарі». Ризикну спрогнозувати – 15 голів. У Раяна Роберто є всі шанси стати основним. Він дуже талановитий, але йому потрібно витримати конкуренцію зі своїми співвітчизниками і швидко адаптуватися. Співаковський: Мендоса заб'є 5-7 м'ячів. Раян отримає помірну ігрову практику.

Чого очікуєте від «Полісся»?

Скічко : По грі з «Копенгагеном» «вовки» сподобалися. Вони намагалися грати у футбол із потенційно сильнішим суперником. Житомирський клуб не потрапив до основного етапу єврокубків, тому це підвищить їхні шанси на внутрішній арені. Очікую боротьби за медалі та походу за Кубком України.

: По грі з «Копенгагеном» «вовки» сподобалися. Вони намагалися грати у футбол із потенційно сильнішим суперником. Житомирський клуб не потрапив до основного етапу єврокубків, тому це підвищить їхні шанси на внутрішній арені. Очікую боротьби за медалі та походу за Кубком України. Гіленко : Очікую другого місця. «Полісся» ніби трохи, але стало сильнішим. У шляху «Полісся» є поступовість: 5, 4, 3 місця в попередніх сезонах.

: Очікую другого місця. «Полісся» ніби трохи, але стало сильнішим. У шляху «Полісся» є поступовість: 5, 4, 3 місця в попередніх сезонах. Звєров : Від «Полісся» очікую збереження комбінаційного ігрового стилю, і, відповідно, якомога тривалішої конкуренції у гонці за золото.

: Від «Полісся» очікую збереження комбінаційного ігрового стилю, і, відповідно, якомога тривалішої конкуренції у гонці за золото. Гливинський : Команда влітку підсилилась. Купили Андраде. Ротань достатньо амбіційний і команда зробить крок вперед. Але чи буде це чемпіонська гонка? Не впевнений. Потенціал для цього є, однак, думаю, це буде лише боротьба за єврокубки.

: Команда влітку підсилилась. Купили Андраде. Ротань достатньо амбіційний і команда зробить крок вперед. Але чи буде це чемпіонська гонка? Не впевнений. Потенціал для цього є, однак, думаю, це буде лише боротьба за єврокубки. Співаковський: «Полісся» боротиметься з «Динамо» за срібло. З хорошими шансами на успіх.

Леандро Андраде вважається головним літнім придбанням «Полісся» фото: ФК Полісся

Чи буде падіння ЛНЗ у порівнянні з минулим сезоном? Якщо буде, то наскільки серйозним?

Скічко : Це може статися, бо конкуренція на горі буде безжальною. Втім, якщо регрес і станеться, то незначний. Не уявляю собі ЛНЗ у боротьбі за виживання із нинішнім набором футболістів і Віталієм Пономарьовим на чолі.

: Це може статися, бо конкуренція на горі буде безжальною. Втім, якщо регрес і станеться, то незначний. Не уявляю собі ЛНЗ у боротьбі за виживання із нинішнім набором футболістів і Віталієм Пономарьовим на чолі. Гіленко : ЛНЗ має впевнено бути в п'ятірці. Взагалі, між 2 і 5 місцем («Полісся», «Динамо», ЛНЗ, «Харків») бачу невелику різницю команд в потенціалі.

: ЛНЗ має впевнено бути в п'ятірці. Взагалі, між 2 і 5 місцем («Полісся», «Динамо», ЛНЗ, «Харків») бачу невелику різницю команд в потенціалі. Звєров : Об’єктивно, друге місце для ЛНЗ – це більш, ніж грандіозний результат, у досягненні якого співпало багато факторів. Мінімум помилок в обороні, практично відсутність. Чітке дотримання сталевих тренерських вимог. І гарна конвертація шансів форвардами – чудовим Оба, потім Ассінором. Можна говорити, що ніхто не випав зі складу, всі гравці працювали на максимумі. Чи можна це повторити? Теоретично. Практично ж, треба знайти нового Оба і знову не припускатися помилок в обороні. Але це теорія. Думаю, 5-6 місце може стати об’єктивним результатом.

: Об’єктивно, друге місце для ЛНЗ – це більш, ніж грандіозний результат, у досягненні якого співпало багато факторів. Мінімум помилок в обороні, практично відсутність. Чітке дотримання сталевих тренерських вимог. І гарна конвертація шансів форвардами – чудовим Оба, потім Ассінором. Можна говорити, що ніхто не випав зі складу, всі гравці працювали на максимумі. Чи можна це повторити? Теоретично. Практично ж, треба знайти нового Оба і знову не припускатися помилок в обороні. Але це теорія. Думаю, 5-6 місце може стати об’єктивним результатом. Гливинський : Початок сезону покаже, чи буде падіння. Але зважаючи на тренерський хист Пономарьова і літнє підсилення, думаю ЛНЗ боротиметься за єврокубки. Особисто я провалу не очікую.

: Початок сезону покаже, чи буде падіння. Але зважаючи на тренерський хист Пономарьова і літнє підсилення, думаю ЛНЗ боротиметься за єврокубки. Особисто я провалу не очікую. Співаковський: Буде, бо 2-е місце це диво. Нижче п'ятої сходинки не опустяться.

На якому місці фінішує «Динамо» та чи допрацює Ігор Костюк до кінця чемпіонату?

Скічко : Спрогнозую боротьбу за чемпіонство до останніх турів, але друге місце. Може навіть у драматичній манері. Щодо головного тренера – якщо змагання за титул буде до пізньої весни, то який сенс його звільняти?

: Спрогнозую боротьбу за чемпіонство до останніх турів, але друге місце. Може навіть у драматичній манері. Щодо головного тренера – якщо змагання за титул буде до пізньої весни, то який сенс його звільняти? Гіленко : Прогнозую для «Динамо» третє місце. Гадаю, Костюк буде звільнений, але не в ньому проблема.

: Прогнозую для «Динамо» третє місце. Гадаю, Костюк буде звільнений, але не в ньому проблема. Звєров : На третьому. Допрацює.

: На третьому. Допрацює. Гливинський : Подивимось, як команда почне чемпіонат. А щодо Костюка, то багато залежатиме від виступів у єврокубках. Хоча Суркіси не схильні до різких кроків. До того ж Шовковського довіра зберігалась тривалий час.

: Подивимось, як команда почне чемпіонат. А щодо Костюка, то багато залежатиме від виступів у єврокубках. Хоча Суркіси не схильні до різких кроків. До того ж Шовковського довіра зберігалась тривалий час. Співаковський: «Динамо» буде 3-м. Ігор Костюк може залишити посаду вже у цьому році.

Ігорю Костюку доведеться багато чого доводити цього сезону фото: ФК Динамо

Хто стане головним проривом – «Харків», «Кривбас», «Карпати»? Може маєте свій варіант?

Скічко : Оберу «Харків». Щодо трансферів вони точно переважають «Кривбас», тим більше саме до харків'ян перебрався Карлос Парако. Час Бартуловичу та компанії кидати виклик традиційним лідерам українського футболу.

: Оберу «Харків». Щодо трансферів вони точно переважають «Кривбас», тим більше саме до харків'ян перебрався Карлос Парако. Час Бартуловичу та компанії кидати виклик традиційним лідерам українського футболу. Гіленко : «Харків» і так був п'ятим. А по витратах – в трійці. Тому цей клуб в «прориви» не лягає. Назву «Епіцентр» – гадаю ця команда може посісти 7-8 місце, що буде значним прогресом у порівнянні з попереднім сезоном.

: «Харків» і так був п'ятим. А по витратах – в трійці. Тому цей клуб в «прориви» не лягає. Назву «Епіцентр» – гадаю ця команда може посісти 7-8 місце, що буде значним прогресом у порівнянні з попереднім сезоном. Звєров : Прорив – це як ЛНЗ, чи як «Олександрія» 2024/25? На мій погляд, більше шансів на якусь «проривну» діяльність мають ті команди, які зберегли склад, лідерів. Спробую відзначити «Колос», який якраз може взяти стабільністю і який вміє додавати у важкі моменти сезону. Але в новий ЛНЗ не вірю.

: Прорив – це як ЛНЗ, чи як «Олександрія» 2024/25? На мій погляд, більше шансів на якусь «проривну» діяльність мають ті команди, які зберегли склад, лідерів. Спробую відзначити «Колос», який якраз може взяти стабільністю і який вміє додавати у важкі моменти сезону. Але в новий ЛНЗ не вірю. Гливинський : Сподіваюсь «Карпати». Але у того ж «Харкова» є прихований потенціал, хороший менеджмент.

: Сподіваюсь «Карпати». Але у того ж «Харкова» є прихований потенціал, хороший менеджмент. Співаковський: Проривів не буде. Якщо не рахувати 4-те місце «Харкова». Усі інші команди посядуть 7-9 місця.

За ким (команда, тренер, гравець) порадите спостерігати цього сезону?

Скічко : «Буковина» та Сергій Шищенко. Імпонує робота цього фахівця та той проєкт, який розвивається у Чернівцях. Якщо обирати гравця, то це Леандру Андраде з «Полісся». Майстерний та винахідливий гравець, яких так бракує сучасній УПЛ.

: «Буковина» та Сергій Шищенко. Імпонує робота цього фахівця та той проєкт, який розвивається у Чернівцях. Якщо обирати гравця, то це Леандру Андраде з «Полісся». Майстерний та винахідливий гравець, яких так бракує сучасній УПЛ. Гіленко : Сидун з «Епіцентра».

: Сидун з «Епіцентра». Звєров : Дуже цікаво, як «Буковина» буде інтегрувати свій комбінаційний стиль у в’язку УПЛ. З тим рівнем гравців, які були у Сергія Шищенка у Першій лізі, він гарно будував атакувальну гру. Але чи вийде це зробити проти команд УПЛ – це питання. Хотілося, щоб Шищенко не відходив від свого бачення гри, і щоб у його команди все вийшло. На користь має прийти підписання якісних гравців – Задераки, Путрі, Танковського.

: Дуже цікаво, як «Буковина» буде інтегрувати свій комбінаційний стиль у в’язку УПЛ. З тим рівнем гравців, які були у Сергія Шищенка у Першій лізі, він гарно будував атакувальну гру. Але чи вийде це зробити проти команд УПЛ – це питання. Хотілося, щоб Шищенко не відходив від свого бачення гри, і щоб у його команди все вийшло. На користь має прийти підписання якісних гравців – Задераки, Путрі, Танковського. Гливинський : За Мендосою, Раяном Роберто, Андраде, Мунгенге. Також цікаво буде спостерігати за Пономаренком, за його зростанням.

: За Мендосою, Раяном Роберто, Андраде, Мунгенге. Також цікаво буде спостерігати за Пономаренком, за його зростанням. Співаковський: Цікаво, як зміняться – «Карпати» та «Кривбас», які гратимуть вже у першому турі. З тренерської точки зору має бути ключовий сезон для Бартуловича, Шандрука, Франа Фернандеса, Григорчука. Серед гравців мені цікаві новачки «Харкова», «Кривбасу» та «Карпат». Другий повний сезон Пономаренка. Стежитиму за Караваєвим у «Шахтарі». Цікаво чи заграє Араухо у «Поліссі».

Назвіть топ-3 літніх трансферів УПЛ.

Скічко : Продаж: Назар Домчак з «Карпат» до «Славії», Максим Задерака з «Кривбаса» до «Буковини» та Олександр Караваєв з «Динамо» до «Шахтаря». Придбання: Леандру Андраде до «Полісся», Карлос Парако до «Харкова» і, поки авансом, Бруніньйо до «Шахтаря».

: Продаж: Назар Домчак з «Карпат» до «Славії», Максим Задерака з «Кривбаса» до «Буковини» та Олександр Караваєв з «Динамо» до «Шахтаря». Придбання: Леандру Андраде до «Полісся», Карлос Парако до «Харкова» і, поки авансом, Бруніньйо до «Шахтаря». Гіленко : Мунгенге як трансфер виглядає дуже цікаво, але сумніваюся, що ця історія надовго і взагалі є Пономаренко. Цікаво подивитися на дорогих бразильців «Шахтаря». Але найцікавіше для мене виглядає перехід Мендоси.

: Мунгенге як трансфер виглядає дуже цікаво, але сумніваюся, що ця історія надовго і взагалі є Пономаренко. Цікаво подивитися на дорогих бразильців «Шахтаря». Але найцікавіше для мене виглядає перехід Мендоси. Звєров : Андраде, Єрмаков, Караваєв.

: Андраде, Єрмаков, Караваєв. Гливинський : Бруніньйо, Раян Роберто, Андраде. І додам сюди також Мендосу.

: Бруніньйо, Раян Роберто, Андраде. І додам сюди також Мендосу. Співаковський: На першому місці усі три венесуельці «Кривбасу». На другому – іспанці «Карпат». На третє поставлю – Єрмакова та Яцика в «Харкові».

Глейкер Мендоса здатен посилити атаку «Шахтаря» з перших матчів фото: ФК Шахтар

Хто з новачків («Буковина», «Чорноморець», «Лівий Берег») здатен залетіти в топ-10?

Скічко : На це питання я вже частково відповів раніше. «Буковина» так неслася минулого сезону в усіх турнріах, що спинити їх досі буде непросто.

: На це питання я вже частково відповів раніше. «Буковина» так неслася минулого сезону в усіх турнріах, що спинити їх досі буде непросто. Гіленко : Тільки «Буковина».

: Тільки «Буковина». Звєров : «Буковина».

: «Буковина». Гливинський : «Буковина».

: «Буковина». Співаковський: Хіба що «Буковина», якщо буде потужний попутний вітер.

Чи бачите вже «приречених» на боротьбу за виживання?

Скічко : На жаль, це «Чорноморець», через фінансову складову. Точно боротиметься за виживання «Кудрівка», ймовірно, «Епіцентр» і «Оболонь» та, мабуть, «Верес».

: На жаль, це «Чорноморець», через фінансову складову. Точно боротиметься за виживання «Кудрівка», ймовірно, «Епіцентр» і «Оболонь» та, мабуть, «Верес». Гіленко : Та їх третина чемпіонату. «Оболонь», «Лівий Берег», «Кудрівка», «Вереc», «Чорноморець».

: Та їх третина чемпіонату. «Оболонь», «Лівий Берег», «Кудрівка», «Вереc», «Чорноморець». Звєров: Як завжди, прогнозуючи фінальні позиції команд в таблиці УПЛ, треба робити помітку «якщо всі доживуть». Минулого сезону на межі опинилася «Кудрівка», якій «допомогли» тільки дуже слабка «Полтава» і критично ніяка «Олександрія». Прогнозую важке життя команди внизу турнірної таблиці.

Гливинський : «Чорноморець», «Лівий Берег», «Кудрівка», «Оболонь». Ще «Верес» десь там поруч з ними.

: «Чорноморець», «Лівий Берег», «Кудрівка», «Оболонь». Ще «Верес» десь там поруч з ними. Співаковський: Дуже складне майбутнє вимальовується у «Кудрівки». Не можуть почувати себе спокійно «Чорноморець», «Лівий Берег», «Оболонь» та навіть «Верес».

Святослав Василик, «Главком»