Президент Аргентини Хав'єр Мілей звернувся до Ліонеля Мессі

Хав'єр Мілей став президентом Аргентини у грудні 2023 року

Ліонель Мессі завершив кар'єру у збірній Аргентини після матчу з Беніном

Президент Аргентини Хав'єр Мілей прокоментуав товариський матч біло-блакитних з Беніном (3:0), який став прощальним для нападника Ліонеля Мессі у складі національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на X (Twitter) політика.

«Величезне дякую, Ліонелю Мессі! Найкращий в історії, без жодних сумнівів.

Величезне спасибі, Ліонелю Мессі, за всю магію, яку ти дарував нам на полі та за його межами, показуючи всьому світу, що наполегливою працею можна досягти неможливого.

Мессі – це неймовірно! Уперед, Аргентино, чорт забирай!» – написав Мілей.

Ліонель Мессі у прощальному матчі у складі збірної Аргентини відзначився одним забитим м'ячем та двома резульативними передачами.

За свою кар'єру на рівні національних команд Мессі зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів. Аргентині Мессі приніс перемогу на ЧС-2022 та дві перемоги на Копа Америка (2021, 2024).

Раніше Ліонель Мессі звернусвя до фанатів після завершення кар'єри у збірній Аргентини.