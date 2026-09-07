Новачок «Барселони» повторив давнє досягнення Мессі

Іноземець швидко вписався в склад гранда

Нападник іспанської «Барселони» Ентоні Гордон оформив п'ять результативних передач у чотирьох стартових турах Ла Ліги першим із часів легенди клубу Ліонеля Мессі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football on TNT Sports.

Англієць розпочав сезон із двох асистів у протистоянні з «Ельче» (5:0). Згодом він записав дві результативні передачі в поєдинку проти мадридського «Райо Вальєкано» (5:2) та ще одну – в матчі проти «Валенсії» (5:0). Тепер в активі вінгера п'ять асистів.

Подібний старт у сезоні 2014/15 видав і Мессі. Аргентинець тоді теж оформив півдесятка результативних передачах у чотирьох стартових турах. Щоправда, до них тодішній лідер «Барси» додав ще три голи.

Гордон приєднався до «блаугранас» у міжсезоння. Англійський «Ньюкасл» отримав за нього 80 млн євро. На Чемпіонаті світу 2026 нападник зіграв шість поєдинків, у яких оформив гол і три асисти.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.