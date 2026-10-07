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Мессі щемливо звернувся до вболівальників після прощального матчу за збірну Аргентини

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі щемливо звернувся до вболівальників після прощального матчу за збірну Аргентини
Мессі: Пишаюся тим, що я аргентинець, пишаюся тим, що здійснив свої мрії разом із вами

Мессі: Грати за збірну Аргентини – це найпрекрасніше, що може з тобою статися

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі після прощального матчу за альбіселесте звернувся до вболівальників із зворушливою промовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TYC Sports.

«Сьогодні складно щось сказати. Стільки емоцій, стільки всього крутиться у мене в голові. Перше, про що я думаю, це мій батько. Все, що я можу зробити, це висловити свою подяку, як я й писав у своєму прощальному листі. Для мене було величезною честю носити цю футболку понад 20 років. Навіть у найважчі моменти я ніколи не переставав боротися, ніколи не переставав віддавати всі сили і ніколи не переставав бути поруч.

Те, що я не повернуся, буде величезним болем. Клянуся, я хотів би залишитися тут на все життя, тому що грати за збірну Аргентини – це найпрекрасніше, що може з тобою статися.

Хоча мені б хотілося залишитися тут назавжди, я відчуваю, що зараз найкращий час піти.

Мені дуже не вистачатиме гри у збірній. Мені пощастило об'їздити всю країну, і я завжди відчував велику любов. Вдячний за все, що пережив. Вдячний, що всі ці роки, куди б я не поїхав, стадіон завжди був сповнений незалежно від матчу: Чемпіонат світу, Кубок Америки… Уболівальники були скрізь, докладали величезних зусиль, і ми завжди відчували себе як удома.

Чесно кажучи, я говорю більше, ніж будь-коли. Не хочу йти, не хочу залишати поле. Просто хочу сказати вам, що люблю вас усіх, буду сумувати за вами. Я так вдячний Богові за те, що я аргентинець. Пишаюся тим, що я аргентинець, пишаюся тим, що здійснив свої мрії разом із вами.

Дуже дякую, я вас усіх люблю», – заявив Мессі.

Нагадаємо, 7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну

Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».

Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів. Аргентині Мессі приніс перемогу на Чемпіонаті світу 2022 та дві перемоги на Копа Америка (2021, 2024).

У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.

Теги: Ліонель Мессі футбол

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