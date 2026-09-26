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Ексфорвард збірної Італії опинився в реанімації у важкому стані

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ексфорвард збірної Італії опинився в реанімації у важкому стані
Пабло Освальдо бореться за життя в Аргентині
фото: LaPresse

Футболіста знайшла та відвезла в лікарню його сестра

Колишній нападник туринського «Ювентуса», міланського «Інтера» та низки інших команд Пабло Освальдо потрапив до шпиталю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tuttosport.

Ексфутболіст госпіталізований у передмісті столиці Аргентини Буенос-Айресі. У нього діагностували важкий плевральний випіт у правій легені. 40-річного італійця аргентинського походження негайно прооперували та зробили резекцію легеневої тканини.

Стан Освальдо залишається важким. Він перебуває у реанімаційному відділенні, а медики не дають прогнозів  щодо майбутнього колишньої зірки Серії A. Причина госпіталізації скандального спортсмена залишається невідомою, але в останні роки Освальдо мав проблеми з ментальним здоров'ям і наркотиками.

Форвард виступав на професіональному рівні в 2005-2016 роках. У 2020 році він спробував відновити кар'єру в аргентинському «Банфілді», та провів там лише два поєдинки. У 2011-2014 роках уродженець Лануса зіграв 14 матчів у збірній Італії, у яких оформив чотири голи.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Аргентина

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