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Мессі підкорилося чергове унікальне досягнення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі підкорилося чергове унікальне досягнення
Мессі виступає за «Інтер Майамі» з 2023 року

Мессі оновив світовий рекорд за кількістю командних титулів за кар'єру

Аргентинський нападник «Інтера Маямі» Ліонель Мессі завоював свій 49-й командний трофей у кар'єрі. Про це повідомляє «Главком».

17 вересня американський клуб обіграв мексиканський «Крус Асуль» у поєдинку за Кубок Кампеонес – 2:0. Мессі забив один із голів, який став для 39-річного бомбардира сотим за «Інтер Майамі» та 929-м у кар'єрі.

«Інтер Маямі» вперше у своїй історії завоював трофей, який розігрується з 2018 року.

Раніше Мессі завоював 35 трофеїв у «Барселоні», 3 трофеї у «ПСЖ», 4 трофеї в «Інтер Майамі» та 6 титулів зі збірною Аргентини. Нападник оновив рекорд із завойованих командних титулів в історії футболу. Друге місце за цим показником займає колишній партнер Мессі по «Барселоні» Дані Алвес (45).

Мессі виступає за «Інтер Майамі» з 2023 року. Його контракт з клубом розрахований до 2028 року.

Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів. Мессі також є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 та 2026 роки), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 роки).

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

Теги: Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інтер Маямі

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