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Ліонель Мессі придбав ще один клуб у Іспанії

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ліонель Мессі придбав ще один клуб у Іспанії
Аргентинец цього сезону провів 29 матчів, у яких забив 25 голів
фото: Instagram Ліонель Мессі

«Ельденсе» виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії

Нападник «Інтер Маямі» Ліонель Мессі став новим власником іспанського «Ельденсе». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу з міста Ельде.

«Спортивний клуб «Ельденсе» офіційно оголошує про придбання клубу Лео Мессі, що знаменує початок нового та надихаючого етапу в понад столітній історії організації.

Прихід в іспанський професійний футбол у статусі власника «Ельденсе» однієї з найвидатніших фігур в історії спорту позначає старт проєкту з довгостроковою перспективою. Його мета – стимулювати спортивний, інституційний та соціальний розвиток клубу».

«Ельденсе» з сім турів Сегунди зумів набрати п'ять очок, команда йде на 19-му місці турнрної таблиці

«Заснований у 1921 році, «Ельденсе» розпочинає цей новий етап з амбіціями закріпитися та розвиватися у професійному футболі, водночас просуваючи своє коріння, історію та «синьо-гранатовий» дух.

Угода наразі очікує на обов’язкове схвалення від Вищої спортивної ради (CSD) відповідно до умов, передбачених Законом про спорт», – йдеть у заяві клубу.

Навесні 2026 року Ліонель Мессі став власником іспанської «КОрнельї», яка виступає у четвертому за силою дивізіон чемпіонату Іспанії. За чотири тури команда набрала шість очок та посідає шосте місце турнрної таблиці.

До слова, відомий ексголкіпер «Валенсії» та збірної Іспанії Сантьяго Канісарес висловився про ситуацію з Кріштіану Роналду, який залишив розташування збірної Португалії після того, як не потрапив до заяк на матч Ліги націй з Данією.

 

Теги: Ліонель Мессі

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