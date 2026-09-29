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Аргентина висунула Британії ультиматум через Фолкленди

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Аргентина висунула Британії ультиматум через Фолкленди
Президент Хав'єр Мілей вже закликав Велику Британію повернути Аргентині Фолклендські острови
фото: AP, Wikipedia

Буенос-Айрес вимагає зупинити розробку нафтового родовища Sea Lion і погрожує зверненням до міжнародного трибуналу

Аргентина дала Великій Британії два тижні на припинення робіт за нафтовим проєктом Sea Lion біля спірних Фолклендських островів. Якщо Лондон не виконає вимогу, Буенос-Айрес має намір звернутися до Міжнародного трибуналу з морського права. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що його країна домагатиметься міжнародного арбітражу щодо розробки нафтового родовища. За його словами, британська сторона має зупинити роботи протягом двох тижнів, інакше Аргентина проситиме трибунал у Гамбурзі тимчасово призупинити реалізацію проєкту.

Йдеться про офшорне родовище Sea Lion у басейні Північного Фолкленда. Його розробляють ізраїльська компанія Navitas Petroleum та британська Rockhopper Exploration. Очікується, що видобуток на родовищі може розпочатися у 2028 році.

Адміністрація Мілея заявила, що реалізація проєкту завдає «незворотної та непоправної» шкоди суверенним правам Аргентини. Буенос-Айрес вважає Фолклендські острови своєю територією та називає їх Мальвінськими островами.

Велика Британія, зі свого боку, не визнає претензій Аргентини на суверенітет над архіпелагом. Лондон наголошує на праві жителів островів самостійно визначати своє майбутнє та розпоряджатися природними ресурсами. На референдумі 2013 року жителі Фолклендів переважною більшістю проголосували за збереження статусу британської заморської території.

Конфлікт навколо островів триває десятиліттями. У 1982 році Аргентина спробувала встановити контроль над архіпелагом, що призвело до війни з Великою Британією. Унаслідок бойових дій загинули 649 аргентинських військовослужбовців, 255 британських військових та троє жителів островів.

Останніми місяцями суперечка загострилася саме через перспективи видобутку нафти. Мілей також погрожував санкціями компаніям, які беруть участь у роботах біля островів. Аргентинська влада запропонувала законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за видобуток ресурсів у районі архіпелагу без дозволу Буенос-Айреса.

Окремо аргентинський суд уже розглядає питання щодо законності робіт на родовищі. Раніше суддя постановив призупинити роботи на Sea Lion до проведення екологічної оцінки, хоча можливості Аргентини фактично змусити британські компанії виконати це рішення обмежені.

Варто нагадати, що президент Аргентини Хав’єр Мілей висловив готовність приїхати до України, щоб особисто засвідчити підтримку Володимиру Зеленському.

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Теги: Аргентина Великобритания політика

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